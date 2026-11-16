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Biến động sở hữu tại Novaland

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Biến động sở hữu tại Novaland

Hàng loạt giao dịch cổ phiếu NVL vừa được người thân Chủ tịch Novaland Bùi Cao Nhật Quân và lãnh đạo doanh nghiệp công bố kết quả.

CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố loạt báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan.

Đáng chú ý nhất là giao dịch của bà Bùi Cao Ngọc Quỳnh, em ruột Chủ tịch HĐQT Novaland Bùi Cao Nhật Quân và là con gái ông Bùi Thành Nhơn.

Theo báo cáo, bà Quỳnh đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu NVL và thực tế đã mua 27,7 triệu cổ phiếu, tương đương hoàn thành khoảng 92,4% lượng đăng ký. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 2/11 đến 12/11/2026. Phần cổ phiếu còn lại không mua hết được bà Quỳnh cho là điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Trước giao dịch, bà Quỳnh sở hữu hơn 8,31 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 0,346% vốn. Sau khi mua thêm, lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên hơn 36,03 triệu đơn vị, tương đương khoảng 1,499% vốn Novaland.

Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm cổ đông gia đình ông Bùi Thành Nhơn tại Novaland sau giao dịch đạt hơn 976,37 triệu cổ phiếu NVL, tương ứng 40,618% vốn doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, bà Cao Thị Ngọc Sương, mẹ của Chủ tịch Bùi Cao Nhật Quân, vừa bán gần 5,94 triệu cổ phiếu NVL.

Cụ thể, bà Sương đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu nhưng thực tế bán được hơn 5,9 triệu cổ phiếu thông qua phương thức thỏa thuận trong ngày 9/11. Nguyên nhân không hoàn tất toàn bộ lượng đăng ký được cho biết là do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NVL do bà Sương nắm giữ giảm từ hơn 51,83 triệu xuống còn gần 45,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 2,156% xuống 1,909%.

Không chỉ các thành viên gia đình, hai lãnh đạo cấp cao của Novaland cũng vừa thực hiện giao dịch bán cổ phiếu.

Ông Cao Trần Duy Nam, Phó Tổng giám đốc Novaland, đã bán toàn bộ 7,6 triệu cổ phiếu đăng ký trong khoảng thời gian từ ngày 10/11 đến 13/11, thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Sau giao dịch, lượng cổ phiếu NVL do ông Nam sở hữu giảm từ hơn 11,27 triệu xuống còn khoảng 3,69 triệu cổ phiếu, tương đương 0,154% vốn.

Một Phó Tổng giám đốc khác là bà Trần Thị Thanh Vân cũng đăng ký bán hơn 7,57 triệu cổ phiếu NVL. Kết quả, bà Vân đã bán 5,3 triệu cổ phiếu trong giai đoạn từ ngày 2/11 đến 13/11.

Sau giao dịch, bà Vân còn nắm gần 13,89 triệu cổ phiếu NVL, tương đương khoảng 0,578% vốn doanh nghiệp. Lý do không bán hết lượng cổ phiếu đăng ký cũng được công bố là do điều kiện thị trường chưa thuận lợi.

Novaland báo lãi hơn 1.100 tỷ đồng trong quý III

Các giao dịch trên diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của Novaland ghi nhận sự cải thiện đáng kể so với cùng kỳ.

Trong quý 3/2026, Novaland ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất hơn 5.120 tỷ đồng, tăng hơn 204% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 1.102 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 doanh nghiệp lỗ hơn 1.153 tỷ đồng.

Theo giải trình của Novaland, mức chênh lệch lợi nhuận sau thuế hơn 2.255 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu đến từ việc tăng lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất và bất động sản tại các dự án Victoria Village, Aqua City, Sunrise Riverside, cùng với lợi nhuận từ hoạt động hợp tác đầu tư và biến động tỷ giá hối đoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của Novaland đạt hơn 10.215 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 2.873 tỷ đồng, tương đương hơn 155% kế hoạch lợi nhuận cả năm mà doanh nghiệp đặt ra.

Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ trong quý III đạt gần 1.119 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 878 tỷ đồng cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, chỉ tiêu này đạt gần 2.989 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NVL đóng cửa phiên 16/11 tại mức 10.350 đồng/cp, vốn hóa đạt 33.166 tỷ đồng.

Biến động đáng chú ý tại Novaland - Ảnh 1.

Ngọc Ly

Việt Nam hàng ngày

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