Doanh nghiệp của 'công chúa mía đường' Đặng Huỳnh Ức My miễn nhiệm nhân sự cấp cao

Theo đó, TTC AgriS miễn nhiệm ông Hoàng Mạnh Tiến (sinh năm 1962), Chủ tịch Ủy ban Quản trị rủi ro từ ngày 12/11/2026. Sau khi miễn nhiệm, ông Tiến không còn là người nội bộ của công ty.

Thành Thành Công – Biên Hoà cho biết, lý do miễn nhiệm là: Cơ cấu lại nhân sự các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo thông lệ quản trị tốt.

Cách đây hơn 2 năm, vào tháng 9/2024, SBT bổ nhiệm ông Hoàng Mạnh Tiến giữ chức Chủ tịch Uỷ ban Quản trị rủi ro.

Ủy ban Quản trị rủi ro là một bộ phận chuyên trách trực thuộc Hội đồng quản trị của một doanh nghiệp, tổ chức tài chính hoặc ngân hàng. Ủy ban này có nhiệm vụ tham mưu, giám sát và hỗ trợ Hội đồng quản trị trong việc nhận diện, kiểm soát các rủi ro hoạt động cũng như đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ đúng pháp luật và quy định nội bộ.

Tại AgriS, Ủy ban Quản trị rủi ro hỗ trợ Hội đồng quản trị trong tham mưu, xem xét chuyên sâu và giám sát các rủi ro trọng yếu. Hội đồng quản trị thực hiện vai trò định hướng, giám sát cao nhất đổi với hệ thống quản trị rủi ro và phê duyệt chính sách, khẩu vị rủi ro; Tổng Giám đốc và Ban Điều hành tổ chức thực thi, quyết định biện pháp xử lý thuộc thẩm quyền.

Đơn vị Quản lý rủi ro, Quy trình và Tuân thủ là đầu mối chuyên môn, thực hiện hướng dẫn, điều phối, phản biện, giám sát, cảnh báo và tổng hợp báo cáo. Các đơn vị trực tiếp vận hành và chủ sở hữu rủi ro chịu trách nhiệm nhận diện, đánh giá, kiểm soát, xử lý và theo dõi rủi ro trong phạm vi phụ trách.

Trong khi đó, Uỷ ban Kiểm toán và Kiểm toán nội bộ thực hiện đánh giá độc lập về tính phù hợp, hiệu quả của hệ thông quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ.

Kết thúc niên độ 2025–2026, doanh thu thuần hợp nhất của TTC AgriS đạt 26.733 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 956 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 846 tỷ đồng, tăng 1,43% so với niên độ trước.

Sản lượng đường tiêu thụ tiếp tục đạt trên 1 triệu tấn. Bên cạnh mảng đường đóng góp hơn 81% tổng doanh thu, các ngành hàng ngoài đường đạt khoảng 4.865 tỷ đồng, tương đương gần 19% doanh thu.

Trong đó, mảng gạo ghi nhận doanh thu hơn 2.600 tỷ đồng, sản lượng tiêu thụ vượt 210.000 tấn, tiếp tục đa dạng hóa danh mục kinh doanh và mở rộng các nguồn tăng trưởng ngoài lĩnh vực cốt lõi.

Đại hội Đại hội đồng cổ đông thường niên vừa diễn ra của SBT cũng thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%, tương ứng giá trị phát hành dự kiến hơn 560 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.