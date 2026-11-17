Theo dữ liệu mới nhất, lượng vàng do SPDR Gold Trust nắm giữ tăng từ 1.044 tấn lên 1.046 tấn trong ngày 16/11, cao nhất kể từ đầu tháng 11. Đây là phiên tăng nắm giữ thứ hai liên tiếp của quỹ. Trước đó, trong phiên 13/11, SPDR đã bổ sung 3,7 tấn vàng. Tính chung hai phiên, lượng vàng của quỹ tăng 5,4 tấn.

Ở thị trường bạc, ngày 16/11, iShares Silver Trust (SLV) tăng nắm giữ 19,68 tấn, lên khoảng 15.700 tấn. Đây là mức tăng mạnh nhất của quỹ kể từ phiên đầu tháng 2/11.

Cùng ngày 16/11, giá bạc giao ngay có lúc rơi xuống 46 USD/ounce trước khi đóng cửa ở mức 47 USD/ounce, tương ứng giảm 3,64% so với phiên trước. Vàng giao ngay lùi về 3.8560 USD/ounce, giảm 0,72%, qua đó đánh dấu vùng thấp nhất gần 14 tháng qua.

USD mạnh, thị trường đặt cược Fed tăng lãi suất

Vàng và bạc tiếp tục đà giảm mạnh của tuần trước khi đồng USD duy trì sức mạnh và thị trường gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất. Bạc chịu áp lực bán lớn hơn do lo ngại chi phí vốn cao sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp. Theo dữ liệu hợp đồng tương lai được USAGOLD dẫn lại, xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 12 đã vượt 90%. Cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed diễn ra trong hai ngày 8–9/12.

Dữ liệu sản xuất tại New York yếu hơn dự báo cũng chưa giúp giá vàng hồi phục rõ rệt. Chỉ số Empire State tháng 11 giảm từ 25,5 xuống 7,8 điểm, thấp hơn mức 17,6 điểm mà giới kinh tế dự báo. Chỉ số vẫn trên 0, cho thấy sản xuất trong khu vực tiếp tục mở rộng nhưng với tốc độ chậm hơn. Trong khi đó, doanh nghiệp tăng tuyển dụng và áp lực giá đầu vào dù hạ nhiệt vẫn ở mức cao.

Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ của mô hình hai đáy đã bị xuyên thủng và nay trở thành vùng kháng cự. Vàng cần lấy lại mốc 3.880 USD/ounce và bạc cần vượt 48 USD/ounce để phát tín hiệu hồi phục. Chừng nào giá còn nằm dưới các ngưỡng này, xu hướng giảm vẫn chiếm ưu thế. Với vàng, 3.800 USD/ounce là mốc tâm lý kế tiếp. Nếu mốc này bị xuyên thủng, vùng hỗ trợ kỹ thuật đáng kể tiếp theo nằm quanh 3.500 USD/ounce.

Thị trường sẽ theo dõi số liệu doanh số bán lẻ tháng 10 của Mỹ vào thứ Ba (17/11), biên bản cuộc họp gần nhất của Fed vào thứ Tư (18/11) và phát biểu của các quan chức Fed, trong đó có Christopher Waller, John Williams và Beth Hammack. Doanh số bán lẻ yếu hơn dự báo có thể làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất và giúp vàng, bạc bớt chịu áp lực. Nếu tiêu dùng vẫn vững, đồng USD có thể duy trì sức mạnh, khiến hai kim loại khó phục hồi.