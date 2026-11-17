Tối 16/11 (giờ Việt Nam), ngay trong phiên giao dịch tại Phố Wall, ông Thomas Nguyễn – Giám đốc Thị trường Nước ngoài (Chief Global Markets Officer) của CTCP Chứng khoán SSI đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp trên chương trình NYSE Live tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Mở đầu cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình NYSE Live đề cập đến việc Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế mạnh nhất trong vòng 15 năm qua trong nửa đầu năm 2026, đồng thời đặt câu hỏi về sức hấp dẫn của nền kinh tế Việt Nam đối với giới đầu tư quốc tế.

Đại diện SSI cho rằng sau một thời gian dài duy trì tốc độ tăng trưởng quanh mức 6%, kinh tế Việt Nam đang tăng tốc, tiệm cận mức hai con số và hướng tới mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

"Tôi thường nói Việt Nam là một trong những thị trường tốt nhất Đông Nam Á, nhưng giờ tôi phải nói rằng đây là một trong những thị trường tốt nhất thế giới" , ông Thomas Nguyễn chia sẻ.

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, vị lãnh đạo SSI nhấn mạnh lợi thế về quy mô dân số khoảng 100 triệu người, cơ cấu dân số trẻ và sức mua ngày càng gia tăng của người dân Việt Nam.

Vanguard, Morgan Stanley, UBS đang xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đầu tư vào Việt Nam

Khi được hỏi về khả năng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư quốc tế, ông Thomas Nguyễn nhận định Việt Nam từ lâu đã là một thị trường hấp dẫn, song thách thức lớn nhất nằm ở khả năng tiếp cận thị trường.

Theo đại diện SSI, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tập trung tháo gỡ những rào cản này, trong đó có việc đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản cho các nhà đầu tư tổ chức lớn, đồng thời tạo điều kiện để nhà đầu tư tận dụng mạng lưới tài chính toàn cầu khi tiếp cận thị trường Việt Nam.

Đáng chú ý, khi đề cập đến câu chuyện nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam của FTSE, ông Thomas Nguyễn trực tiếp nhắc tên một loạt định chế tài chính hàng đầu thế giới như Vanguard, Morgan Stanley và UBS.

"Các hãng như Vanguard, Morgan Stanley, UBS... nay đang xây dựng hệ sinh thái để hỗ trợ khách hàng của họ đầu tư vào Việt Nam" , lãnh đạo SSI cho biết.

Theo ông, điểm khác biệt lớn ở thời điểm hiện tại là sự hiện diện của hệ sinh thái tài chính toàn cầu, với các mạng lưới hỗ trợ đang được xây dựng nhằm giúp những nhà đầu tư lớn trên thế giới tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn.

Cơ hội nào dành cho nhà đầu tư Mỹ?

Trả lời câu hỏi của NYSE Live về những cơ hội đầu tư cụ thể dành cho nhà đầu tư Mỹ, ông Thomas Nguyễn đề cập đến hai nhóm ngành trọng điểm.

Đầu tiên là lĩnh vực tiêu dùng, hưởng lợi từ quy mô dân số lớn, cơ cấu dân số trẻ và sự gia tăng thu nhập của người dân. Nhóm thứ hai bao gồm tài chính, ngân hàng và bất động sản – những ngành đang chiếm tỷ trọng lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo đại diện SSI, đây là những lĩnh vực mà các nhà đầu tư Mỹ khó có thể bỏ qua khi tìm hiểu cơ hội tại Việt Nam.

Ở góc độ rộng hơn, ông Thomas Nguyễn cho rằng câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam lần này có sự khác biệt đến từ hai yếu tố chính. Thứ nhất là sự tập trung của bộ máy lãnh đạo vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và phát triển thị trường vốn.

Thứ hai là những thay đổi của môi trường kinh tế quốc tế, đặc biệt là xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu và diễn biến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc, đang khiến Việt Nam nhận được sự quan tâm ngày càng lớn. Đây cũng là những yếu tố được ông Thomas Nguyễn nhấn mạnh khi chia sẻ về triển vọng kinh tế và thị trường vốn Việt Nam với cộng đồng nhà đầu tư quốc tế ngay tại Phố Wall.