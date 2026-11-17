Sáng 17/11, giá vàng miếng trong nước tiếp tục giảm 300.000 đồng mỗi lượng.

Cụ thể tại các thương hiệu SJC, PNJ và Bảo Tín Mạnh Hải cùng được niêm yết ở mức 134,2 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tại Phú Quý, giá vàng miếng được giao dịch ở mức 134 triệu đồng/lượng mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, Mi Hồng niêm yết giá mua vào 135,7 triệu đồng/lượng và bán ra 137,2 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, giá vàng giảm từ 300-500.000 đồng mỗi lượng.

SJC niêm yết giá mua vào 133 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng. PNJ giao dịch ở mức 132,4-136,6 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 133,3 triệu đồng/lượng cho cả hai chiều. Tại Phú Quý, giá mua vào là 134 triệu đồng/lượng, bán ra 137 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 135,7 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 137,2 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Như vậy, với đà giảm liên tiếp nhiều ngày gần đây, giá vàng ghi nhận mức đáy mới kể từ đầu năm. Giá vàng miếng hiện thấp hơn 1,8 triệu đồng/lượng so với mốc 136 triệu đồng/lượng hồi tháng 6/2026 và giảm 57,1 triệu đồng/lượng, tương đương gần 30%, so với đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng thiết lập hồi tháng 1/2026.

Diễn biến giá vàng từ đầu năm đến nay. Ảnh: Simplize

Sáng 17/11, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 3.852 USD/ounce, giảm 31 USD/ounce so với đầu giờ sáng hôm qua.

Giá vàng chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và kỳ vọng Fed tiếp tục nâng lãi suất. Kim loại quý hiện vẫn giao dịch gần vùng thấp nhất trong hơn một năm.

Thị trường đang hướng sự chú ý đến cuộc họp Fed ngày 8-9/12. Theo công cụ CME FedWatch, nhà đầu tư hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm ở mức 90%, trong khi khả năng tăng 0,5 điểm phần trăm là 10%.

Số liệu lạm phát Mỹ công bố tuần trước cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng, củng cố kỳ vọng Fed nâng lãi suất trong tháng 12. Triển vọng này đẩy đồng USD và lợi suất trái phiếu đi lên, gây thêm sức ép lên giá vàng. Bởi vàng là tài sản không sinh lãi, mặt bằng lãi suất cao làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ, qua đó giảm sức hấp dẫn của kim loại quý đối với nhà đầu tư.