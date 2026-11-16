Những người vui ra mặt khi giá vàng giảm

Những ngày gần đây, khi giá vàng liên tục có chiều hướng đi xuống, một bộ phận dân văn phòng Trung Quốc đang vui ra mặt. Lý do rất đơn giản: Cuối cùng cũng có thể mua vàng hàng tháng mà không phải lo lắng mua vàng xong thì tiền đâu trang trải cuộc sống.

Li Yue là một trong số đó. Thứ Ba vừa qua (10/11), dù vẫn trong ngày làm việc, Li Yue quyết định xin nghỉ nửa ngày để đi mua vàng. Cô ghé tiệm vàng Caibai ở Bắc Kinh (Trung Quốc) và nhận ra nhiều người cũng nghỉ làm đi mua vàng giống như mình.. Li Yue cho biết lần gần nhất cô đi mua vàng cũng cách đây 10 tháng, sau đó vì giá vàng tăng nên cô chẳng nghĩ đến việc mua thêm. Còn giờ thì khác.

Li Yue thừa nhận rất khó dự đoán giá vàng sẽ đi về đâu trong thời gian tới, nhưng cô cho rằng mức giá hiện tại thực sự đáng để cân nhắc.

Nhiều người trẻ đi mua vàng khi giá vàng giảm

Đáng chú ý, nhiều người mua vàng không đơn thuần để đầu tư mà còn muốn tích lũy tài sản cho con cái. Những thỏi vàng có hình con giáp cũng được ưa chuộng hơn loại vàng miếng trơn thông thường. Theo Li Yue, có ngày vàng miếng loại 30 gram đã bán hết ngay từ 9h sáng.

Trong khi đó, Wang Qian - Một dân văn phòng ở Thâm Quyến (Trung Quốc), lại có lý do mua vàng khá khác biệt. Sống gần khu Thủy Bối, Thâm Quyến - một trong những trung tâm kinh doanh vàng bạc, trang sức lớn của Trung Quốc, cô chứng kiến cảnh khu vực này đông nghịt người vào những ngày đầu tháng 11.

Không chỉ những người chuẩn bị cưới hỏi, sinh nhật hay mua sắm dịp năm mới mới tranh thủ đi mua vàng. Nhiều người trẻ có ngân sách không quá lớn cũng bắt đầu quay lại với mặt hàng này. Riêng Wang Qian, mục đích rất đơn giản: Mua vàng khi giá giảm để bản thân vui vẻ hơn.

Sau vài tiếng đi khảo sát, cô cuối cùng cũng tìm được cửa hàng có mức giá phù hợp và mua một bộ trang sức gồm nhẫn, vòng tay vàng trọng lượng nhỏ cùng dây chuyền với giá 850 NDT/gram (khoảng 3,28 triệu đồng/gram). Wang Qian kể mình đã đi bộ tới 30.000 bước mới tìm được nơi bán ưng ý. Đến lúc đó, cô gần như không còn sức để tiếp tục tìm kiếm một cửa hàng có giá thấp hơn.

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Câu chuyện của Wang Qian cũng phản ánh tâm lý khá phổ biến trong đợt giảm giá lần này: Nhiều người không nhất thiết phải mua thật nhiều vàng, nhưng muốn tận dụng thời điểm giá thấp hơn để sở hữu món đồ mình yêu thích. Một số người còn tranh thủ chuẩn bị trang sức cho các dịp quan trọng trong gia đình, khiến những mặt hàng như nhẫn và vòng tay vàng tiếp tục được săn đón.

Tiệm vàng ở Trung Quốc sôi động hơn nhờ sự quay trở lại của giới trẻ

Không khí mua sắm sôi động tại các cửa hàng vàng diễn ra trong bối cảnh giá kim loại quý đã giảm đáng kể so với những tháng trước. Tại cửa hàng Caibai ở Bắc Kinh, giá vàng cơ sở dành cho vàng miếng đầu tư ngày 2/11 ở mức 836 NDT/gram (khoảng 3,22 triệu đồng/gram). Trong khi đó, hồi tháng 2, mức giá này từng vượt 1.200 NDT/gram (khoảng 4,63 triệu đồng/gram), tương đương mức giảm gần 30%.

Đến sáng 9/11, giá vàng tại Thủy Bối đã phục hồi lên trên 900 NDT/gram (khoảng 3,47 triệu đồng/gram). Dù vậy, con số này vẫn thấp hơn đáng kể so với thời điểm tháng 8, khi giá từng vượt mốc 1.000 NDT/gram (khoảng 3,86 triệu đồng/gram).

Tại các thương hiệu trang sức lớn như Chow Tai Fook, Chow Sang Sang, Luk Fook và Lao Feng Xiang, giá vàng nguyên chất tính đến sáng 9/11 cũng phổ biến quanh mức 1.200 NDT/gram (khoảng 4,63 triệu đồng/gram), giảm gần 500 NDT/gram (khoảng 1,93 triệu đồng/gram) so với mức cao nhất hồi đầu năm.

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Để kích cầu, một số cửa hàng còn kết hợp chương trình khuyến mãi dịp lễ mua sắm 11/11. Nhân viên một cửa hàng Chow Tai Seng cho biết giá vàng được giảm thêm 150 NDT/gram (khoảng 578.000 đồng/gram), đưa mức giá thực tế xuống chỉ hơn 1.000 NDT/gram (khoảng 3,86 triệu đồng/gram). Các mẫu trang sức nhỏ trọng lượng 3 gram và 5 gram cũng đang bán khá chạy.

Theo báo cáo Xu hướng bán lẻ trang sức vàng Trung Quốc năm 2026 của Hội đồng Vàng Thế giới, trong nửa đầu năm, tổng giá trị tiêu thụ trang sức vàng tại Trung Quốc tăng 5%, lên 143,7 tỷ NDT (khoảng 553.800 tỷ đồng). Tuy nhiên, khối lượng tiêu thụ lại giảm 30%, xuống còn 136 tấn, mức thấp nhất trong 20 năm. Điều này cho thấy giá vàng tăng cao trước đó đã khiến không ít người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ hơn trước khi mua trang sức.

Tuy nhiên, niềm vui khi giá vàng giảm cũng cần đi cùng sự thận trọng. Theo chuyên gia Bai Wenxi - Phó Chủ tịch Liên minh Vốn doanh nghiệp Trung Quốc, đà biến động này chịu tác động từ kỳ vọng lãi suất quốc tế tiếp tục tăng, đồng USD và lợi suất thực duy trì ở mức cao, dòng tiền tìm đến trái phiếu Mỹ cũng như hoạt động bán vàng của các tổ chức để bổ sung ký quỹ.

Ông cho rằng vàng miếng đầu tư có thể là một lựa chọn phân bổ tài sản hợp lý nhờ mức chênh lệch giá mua bán và hao hụt khi bán lại tương đối thấp. Tuy nhiên, người mua vẫn nên chia nhỏ các lần mua vàng và kiểm soát tỷ trọng vàng trong tổng tài sản.

Với vàng trang sức, quyết định mua còn đến từ nhu cầu cưới hỏi, sở thích cá nhân và tâm lý muốn sở hữu một món đồ có giá trị. Vì vậy, giá giảm có thể là dịp để người tiêu dùng thỏa mãn nhu cầu mua sắm, nhưng không đồng nghĩa mọi món trang sức đều sẽ trở thành khoản đầu tư sinh lời.

(Nguồn: news.sig.ai/cn)