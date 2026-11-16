Thẻ tín dụng bị trừ tiền hai lần cho một giao dịch, cần phải làm gì?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi phát hiện thẻ tín dụng ghi nhận hai khoản tiền cho cùng một giao dịch, chủ thẻ cần kiểm tra trạng thái giao dịch và liên hệ với ngân hàng phát hành thẻ để được xác minh, xử lý kịp thời.

Trước hết, khách hàng cần phân biệt giữa giao dịch đang chờ xử lý và giao dịch đã được ghi nhận chính thức. Trong một số trường hợp, hệ thống có thể hiển thị đồng thời khoản tiền đang được tạm giữ và khoản thanh toán đã hoàn tất, khiến chủ thẻ hiểu nhầm rằng mình bị trừ tiền hai lần. Khoản tạm giữ có thể được giải tỏa sau khi ngân hàng và đơn vị chấp nhận thẻ hoàn tất quá trình xử lý.

Tuy nhiên, nếu cả hai khoản tiền đều đã được ghi nhận là giao dịch hoàn tất, khách hàng cần liên hệ ngay với ngân hàng phát hành thẻ để yêu cầu tra soát. Khi gửi yêu cầu, chủ thẻ nên cung cấp thông tin về thời gian, số tiền, địa điểm thanh toán và các chứng từ liên quan như hóa đơn, thông báo giao dịch hoặc ảnh chụp lịch sử thanh toán.

Đồng thời, khách hàng có thể liên hệ với đơn vị bán hàng để kiểm tra việc ghi nhận thanh toán. Nếu đơn vị bán hàng xác nhận đã thu tiền hai lần, khách hàng có thể đề nghị hoàn trả khoản thanh toán trùng theo quy trình áp dụng.

Sau khi tiếp nhận yêu cầu, ngân hàng sẽ kiểm tra thông tin giao dịch và phối hợp với các bên liên quan để xác định nguyên nhân. Trường hợp xác minh có giao dịch bị ghi nhận trùng, khoản tiền có thể được hoàn trả hoặc điều chỉnh vào dư nợ thẻ tín dụng theo kết quả tra soát. Thời gian xử lý phụ thuộc vào tính chất giao dịch, quy định áp dụng và quy trình của các bên liên quan.

Trong thời gian chờ xử lý, chủ thẻ cần tiếp tục theo dõi sao kê và thời hạn thanh toán. Việc gửi yêu cầu tra soát không đồng nghĩa với việc toàn bộ nghĩa vụ thanh toán dư nợ được tự động tạm dừng. Khách hàng nên đề nghị ngân hàng hướng dẫn cụ thể cách xử lý khoản tiền đang tranh chấp để hạn chế phát sinh lãi, phí không đáng có.

Để bảo vệ quyền lợi, khách hàng nên lưu giữ đầy đủ chứng từ, mã yêu cầu tra soát và kết quả phản hồi từ ngân hàng. Nếu không đồng ý với kết quả xử lý, chủ thẻ có thể tiếp tục gửi khiếu nại theo quy trình của ngân hàng và quy định pháp luật có liên quan.