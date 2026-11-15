Mua hàng trả góp qua ngân hàng: Trả lại hàng bị lỗi, xử lý khoản nợ ngân hàng thế nào?

Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Khi mua hàng theo hình thức trả góp qua ngân hàng hoặc công ty tài chính, việc trả lại sản phẩm không đồng nghĩa với khoản nợ trả góp sẽ tự động được hủy bỏ. Việc xử lý khoản vay phụ thuộc vào thỏa thuận giữa các bên và các điều khoản trong hợp đồng tín dụng.

Theo quy định tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước, đã được sửa đổi, bổ sung, việc trả nợ gốc, lãi và các khoản phí liên quan được thực hiện theo thỏa thuận cho vay và quy định pháp luật. Do đó, dù cửa hàng đồng ý nhận lại sản phẩm, khách hàng vẫn cần làm việc với ngân hàng hoặc công ty tài chính để xử lý khoản vay đã phát sinh.

Trường hợp cửa hàng hoàn trả toàn bộ tiền mua hàng, số tiền này có thể được sử dụng để thanh toán dư nợ theo quy trình đã thỏa thuận. Tuy nhiên, khách hàng cần kiểm tra khoản tiền được hoàn trả có đủ để tất toán dư nợ hay không, đồng thời làm rõ các khoản lãi, phí phát sinh nếu có.

Đối với hình thức trả góp qua thẻ tín dụng, việc cửa hàng hoàn tiền vào thẻ cũng không đồng nghĩa với giao dịch trả góp được tự động hủy. Chủ thẻ cần liên hệ ngân hàng phát hành để xác nhận cách xử lý khoản tiền hoàn trả và nghĩa vụ thanh toán còn lại.

Đáng lưu ý, trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục, khách hàng vẫn cần thực hiện nghĩa vụ trả nợ theo lịch đã thỏa thuận nếu chưa được bên cho vay xác nhận điều chỉnh hoặc chấm dứt nghĩa vụ thanh toán. Việc tự ý ngừng trả góp có thể dẫn đến phát sinh lãi, phí chậm trả và ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng.

Để bảo đảm quyền lợi, khách hàng nên lưu giữ hóa đơn, chứng từ trả hàng, xác nhận hoàn tiền và chủ động liên hệ ngân hàng hoặc công ty tài chính để được hướng dẫn xử lý khoản vay. Sau khi hoàn tất thủ tục, cần yêu cầu xác nhận tình trạng dư nợ hoặc việc tất toán khoản vay nhằm tránh phát sinh tranh chấp về sau.