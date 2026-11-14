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Bắt Trần Thị Hồng vì cho vay lãi nặng, thu lợi hơn 24 tỉ đồng

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Cho vay lãi nặng tại Đà Nẵng, Trần Thị Hồng bị bắt để điều tra với số tiền thu lợi bất chính hơn 24 tỉ đồng. Đối tượng còn dùng hợp đồng góp vốn giả cách để hợp thức hóa khoản nợ.

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 6.2026, Phòng CSHS tiếp nhận tin báo của bà N.T.H.L (SN 1963, trú phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng) liên quan đến việc vay tiền của Trần Thị Hồng.

Qua xác minh, cơ quan công an xác định, từ tháng 6.2022 đến tháng 3.2023, Hồng nhiều lần cho bà L. vay tiền. Trong quá trình này, đối tượng còn nhập các khoản phát sinh từ những giao dịch làm ăn khác vào tiền gốc để tính lãi.

Đến ngày 9.3.2023, tổng số tiền gốc và lãi mà Hồng yêu cầu bà L. thanh toán lên đến 20,5 tỉ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Trần Thị Hồng

Biết gia đình bà L. có thửa đất rộng khoảng 6.000m² tại khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám - Lê Thanh Nghị - Thăng Long, đứng tên con trai bà L. là ông N.A.K, Hồng tìm cách chuyển khoản nợ thành giao dịch góp vốn đầu tư bất động sản.

Mặc dù biết thửa đất đang có tranh chấp tại Tòa án, không đủ điều kiện triển khai dự án, Hồng vẫn lập nhiều hợp đồng, vi bằng góp vốn vào dự án mang tên “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú”, yêu cầu bà L. và ông K. ký xác nhận.

Từ khoản nợ 20,5 tỉ đồng ban đầu, chỉ trong vòng một năm, số tiền Hồng yêu cầu thanh toán đã tăng lên 48,625 tỉ đồng.

Cụ thể, sau 6 tháng, khoản tiền này được nâng lên 32 tỉ đồng dưới danh nghĩa “tiền chia cổ phần đợt 1”. Đến tháng 3.2024, số tiền tiếp tục tăng lên 48,625 tỉ đồng với lý do “bồi thường vi phạm thời hạn thanh toán”.

Khi bà L. không còn khả năng chi trả, Hồng sử dụng các hợp đồng góp vốn nói trên để khởi kiện tại Tòa án nhân dân khu vực 1 - Đà Nẵng, yêu cầu thanh toán toàn bộ số tiền theo hợp đồng.

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Trần Thị Hồng không hợp tác, phủ nhận việc cho bà L. vay tiền và khẳng định các hợp đồng góp vốn là giao dịch đầu tư có thật.

Tuy nhiên, bằng việc thu thập, đối chiếu tài liệu, chứng cứ, lời khai của những người liên quan, kết hợp phân tích sao kê tài khoản ngân hàng và dữ liệu điện tử, Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đã từng bước làm rõ bản chất vụ việc.

Kết quả điều tra xác định, dự án “Trung tâm thương mại và căn hộ lưu trú” trên thửa đất 6.000m² hoàn toàn không có thật. Các khoản tiền được thể hiện dưới danh nghĩa chia cổ phần, bồi thường vi phạm hợp đồng thực chất là tiền lãi vay, với mức lãi suất lần lượt 112,195%/năm và 103,9%/năm, cao gấp nhiều lần mức lãi suất tối đa pháp luật cho phép.

Tổng số tiền thu lợi bất chính được Cơ quan điều tra xác định là 24,025 tỉ đồng.

Đáng chú ý, dù bà L. chưa thanh toán các khoản lãi nói trên, Hồng vẫn sử dụng những hợp đồng góp vốn giả cách để khởi kiện, yêu cầu Tòa án buộc bà L. thanh toán.

Cơ quan điều tra xác định đây là thủ đoạn nhằm lợi dụng hoạt động tố tụng dân sự để hợp thức hóa khoản lãi vay trái pháp luật.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Đức Hoàng

Báo Văn hoá

Từ Khóa:
nặng lãi

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