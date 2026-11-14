Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt 2 đối tượng rửa tiền cho các nhóm tội phạm ở Campuchia, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

| | Smart Money

Bắt 2 đối tượng rửa tiền cho các nhóm tội phạm ở Campuchia, giao dịch hơn 200 tỷ đồng

TPO - Hai đối tượng trú tại Đắk Lắk và TP.Hồ Chí Minh đã bị bắt tạm giam vì mở nhiều tài khoản ngân hàng rồi cho các nhóm tội phạm ở Campuchia thuê. Các tài khoản này được sử dụng để giao dịch chuyển hơn 200 tỷ đồng.

Ngày 14/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú xã Ngãi Giao, TP.Hồ Chí Minh). Hai đối tượng này tham gia rửa tiền cho các nhóm tội phạm hoạt động ở Campuchia với số tiền lên đến hơn 200 tỷ đồng.

Bắt 2 đối tượng rửa tiền cho các nhóm tội phạm ở Campuchia, giao dịch hơn 200 tỷ đồng- Ảnh 1.

Hai đối tượng Vũ và Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: S.Đ.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, phòng An ninh điều tra phối hợp với phòng An ninh Kinh tế phát hiện nhiều số tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển số tiền rất lớn, có nhiều tình tiết bất minh.

Sau một thời gian dài điều tra, lực lượng công an đã làm rõ các số tài khoản này có liên quan đến tội phạm đang hoạt động tại Campuchia. Lực lượng công an đã triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ về trụ sở làm việc.

Theo điều tra ban đầu, trong năm 2025, hai đối tượng này đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động chính chủ. Sau đó, sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để giao dịch chuyển hơn 200 tỷ đồng tiền vi phạm pháp luật và tiền chiếm đoạt của các bị hại ở Việt Nam.

Hiện vụ án được điều tra mở rộng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo cho những ai chuyển tiền vào tài khoản đứng tên hai đối tượng trên và bị chiếm đoạt thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Theo Nguyễn Thảo

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Để bao nhiêu tiền trong tài khoản thì tự động trở thành khách VIP của Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank?

Để bao nhiêu tiền trong tài khoản thì tự động trở thành khách VIP của Vietcombank, BIDV, Techcombank, VPBank? Nổi bật

Từ ngày mai (15/11), có quy định mới áp dụng với các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu đồng,... sau

Từ ngày mai (15/11), có quy định mới áp dụng với các giao dịch chuyển tiền từ 10 triệu, 50 triệu, 100 triệu đồng,... sau Nổi bật

Gửi tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng, một người có được tự rút tiền?

Gửi tiết kiệm đứng tên hai vợ chồng, một người có được tự rút tiền?

09:21 , 14/11/2026
Đóng bảo hiểm trực tuyến đã bị trừ tiền nhưng chưa ghi nhận, người dân cần làm gì?

Đóng bảo hiểm trực tuyến đã bị trừ tiền nhưng chưa ghi nhận, người dân cần làm gì?

08:59 , 14/11/2026
Giả danh nhà mạng, yêu cầu xác thực thông tin thuê bao để lừa đảo

Giả danh nhà mạng, yêu cầu xác thực thông tin thuê bao để lừa đảo

08:26 , 14/11/2026
Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Giá vàng 9999 SJC hôm nay 14/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

08:17 , 14/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên