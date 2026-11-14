Giả danh nhà mạng, yêu cầu xác thực thông tin thuê bao để lừa đảo

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đà Nẵng, thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin thuê bao di động có hiệu lực từ ngày 15/4/2026. Lợi dụng quy định này, các đối tượng lừa đảo giả danh nhân viên nhà mạng, cán bộ cơ quan chức năng, dựng kịch bản thuê bao chưa chuẩn hóa thông tin và sắp bị khóa để dụ người dân cung cấp dữ liệu cá nhân, mã OTP hoặc truy cập đường link độc hại.

Thông tư 08/2026/TT-BKHCN do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 31/3/2026, quy định việc xác thực thông tin thuê bao di động nhằm chuẩn hóa dữ liệu, góp phần ngăn chặn tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, lợi dụng sự quan tâm của người dân đối với quy định mới, các đối tượng đã nhanh chóng dựng lên những kịch bản lừa đảo tinh vi. Đánh vào tâm lý lo ngại bị khóa SIM, mất số điện thoại hoặc gián đoạn liên lạc, chúng nhắm đến những người thiếu thông tin, đặc biệt là người lớn tuổi và người ít có kinh nghiệm sử dụng công nghệ.

Một trong những thủ đoạn phổ biến là giả danh nhân viên nhà mạng hoặc cán bộ cơ quan chức năng. Các đối tượng gọi điện, nhắn tin qua SMS, Zalo, Messenger, thông báo thuê bao của người dân chưa được chuẩn hóa thông tin và có nguy cơ bị khóa trong thời gian ngắn.

Để tạo áp lực, chúng thường đưa ra những thông báo như: "Thuê bao sẽ bị khóa sau 2 giờ", "Phải xác thực sinh trắc học ngay hôm nay", đồng thời yêu cầu người dân nhanh chóng làm theo hướng dẫn. Việc cố tình tạo ra tình huống khẩn cấp khiến nạn nhân hoang mang, mất cảnh giác, dễ dàng thực hiện các yêu cầu của đối tượng.

Trước thủ đoạn trên, người dân cần bình tĩnh kiểm tra thông tin, không làm theo hướng dẫn từ các cuộc gọi, tin nhắn không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng. Không truy cập đường link lạ hoặc cài đặt ứng dụng theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên nhà mạng, cán bộ cơ quan chức năng.

Khi có nhu cầu xác thực thông tin thuê bao, người dân cần chủ động liên hệ tổng đài hoặc đến các điểm giao dịch chính thức của nhà mạng để được hướng dẫn; không thực hiện theo các đường link, số điện thoại chưa được kiểm chứng.

Phòng An ninh mạng Công an Tp.Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tìm hiểu quy định và kiểm chứng thông tin qua các kênh chính thức. Đồng thời, cần tuyên truyền, nhắc nhở người thân, nhất là người lớn tuổi, nhận diện thủ đoạn giả danh nhà mạng để phòng tránh, không trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.



