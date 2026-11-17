VF 5 thế hệ mới lần đầu lộ diện

Ngày 12/11/2026, VinFast chính thức ra mắt và mở nhận đặt cọc VF 5 thế hệ mới tại Việt Nam. Tuy nhiên, hình ảnh về mẫu xe khi đó hãng công bố chỉ là ảnh kỹ thuật số. Đây là lần đầu VF 5 mới xuất hiện qua ảnh chụp thực tế.

VinFast VF 5 mới tạo cảm giác hầm hố hơn đời cũ. Ảnh: STVinFast VF 5 mới tạo cảm giác hầm hố hơn đời cũ. Ảnh: ST

Chiếc xe trong ảnh sơn màu đỏ, phối nóc và cột A màu đen. Ở đầu xe, logo chữ V nằm giữa dải trang trí hình cánh chim. Ngay bên dưới là cụm đèn LED Projector đặt thấp trong cản trước. Trong khi đó, hốc gió dưới cản có các thanh nan ngang màu bạc.

Bên cạnh đó, thân xe có ốp vòm bánh màu đen, gương chiếu hậu cùng màu thân xe. Ốp mâm bằng nhựa được phối hai tông màu. Đáng chú ý, nhiều chi tiết trên chiếc VF 5 này vẫn còn dán miếng bảo vệ màu xanh - chi tiết thường thấy trên những chiếc xe mới chưa sử dụng.

Không gian nội thất VF 5 mới. Ảnh: STKhông gian nội thất VF 5 mới. Ảnh: STKhông gian nội thất VF 5 mới. Ảnh: STKhông gian nội thất VF 5 mới. Ảnh: STKhông gian nội thất VF 5 mới. Ảnh: ST

Ở khoang nội thất, VF 5 mới có vô lăng dạng vuông bo góc, hai chấu ngang tích hợp phím bấm. Phía sau vô lăng không có cụm đồng hồ riêng. Thay vào đó, màn hình cảm ứng trung tâm được đặt nổi trên táp-lô. Ngoài ra, ghế ngồi có tông màu sáng với các đường chỉ khâu chạy chéo.

VF 5 thế hệ mới thay đổi những gì?

VF 5 thế hệ mới dài 3.987 mm, rộng 1.772 mm và cao 1.595 mm. Như vậy, so với bản cũ, xe dài hơn 20 mm, rộng hơn 49 mm và cao hơn 17 mm. Chiều dài cơ sở đạt 2.513 mm, khoảng sáng gầm là 178 mm.

Về thiết kế, hãng làm lại phần đầu xe với cụm đèn đặt thấp và mảnh hơn. Đồng thời, cụm đèn hậu và cản sau cũng được thiết kế lại. Bản Premium dùng đèn LED và mâm hợp kim 17 inch phối hai tông màu.

VF 5 mới được nâng cấp từ thiết kế đến trang bị. Ảnh: ST

Bên trong, VF 5 mới có màn hình trung tâm 10,1 inch, sạc không dây và điều hòa tự động. Bên cạnh đó, hàng ghế sau có thêm cửa gió điều hòa. Xe còn có phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold. Ngoài ra, tính năng Phone As A Key cho phép mở khóa, khởi động xe bằng điện thoại.

Bản Premium có 6 túi khí, camera 360 độ, kiểm soát hành trình và phanh đĩa bốn bánh. Đổi lại, VF 5 mới lược bỏ cụm đồng hồ sau vô lăng và một số tính năng an toàn so với bản cũ.

Về vận hành, công suất mô-tơ giảm từ 100 kW xuống 72 kW, tương đương khoảng 97 mã lực. Ngược lại, mô-men xoắn tăng từ 135 Nm lên 180 Nm. Xe có 4 chế độ phanh tái sinh.

Theo hãng, bộ pin 43 kWh giúp VF 5 bản Premium đi được khoảng 370 km mỗi lần sạc. Con số này được đo theo chuẩn NEDC. Trong khi đó, bản Green đạt 320 km. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 60 kW. Pin được bảo hành 8 năm.

VF 5 thế hệ mới có giá bán khởi điểm 460 triệu đồng. Ảnh: ST

VF 5 thế hệ mới có hai phiên bản. Cụ thể, bản Green dành cho kinh doanh dịch vụ có giá 460 triệu đồng. Còn bản Premium cho khách hàng cá nhân có giá 540 triệu đồng. Tùy chọn màu sơn nâng cao có giá thêm 8 triệu đồng.

Khách hàng đặt cọc VF 5 từ ngày 12/11 đến hết 18/11/2026 được giảm 10 triệu đồng. Theo kế hoạch, VF 5 thế hệ mới sẽ được giao sau Tết Nguyên đán 2027. Bên cạnh Việt Nam, mẫu xe này cũng sẽ được bán tại Ấn Độ.