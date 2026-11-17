Nhắc đến VinFast, phần lớn người tiêu dùng thường nghĩ tới những mẫu ô tô điện như VF 3, VF 8, VF 9 hay các dòng xe máy điện. Tuy nhiên, ít ai biết rằng trên website bán hàng chính thức, hãng xe Việt còn kinh doanh cả những bộ đồ chơi xếp hình dành cho trẻ em và người yêu thích sưu tầm mô hình ô tô.

Theo thông tin trên gian hàng trực tuyến của VinFast, hiện có 4 bộ xếp hình được giới thiệu, lấy cảm hứng từ 3 mẫu xe điện VF 3, VF 8 và VF 9. Các sản phẩm đều được thiết kế theo tỷ lệ 1:24, cho phép người chơi tự lắp ráp những chiếc ô tô thu nhỏ từ hàng trăm mảnh ghép.

Trong đó, bộ xếp hình VF 3 màu vàng có giá 764.150 đồng, gồm 314 mảnh ghép, phù hợp với trẻ từ 6 tuổi trở lên. Mô hình tái hiện những chi tiết quen thuộc của mẫu xe điện mini như thân xe, bánh xe, kính chắn gió và cụm đèn.

Với những người muốn thử sức ở mức độ phức tạp hơn, VinFast có bộ xếp hình VF 8 màu cam gồm 595 mảnh ghép, giá 1.149.000 đồng.

Trong khi đó, phiên bản VF 9 màu xám bạc có 888 mảnh ghép, được niêm yết ở mức 1.461.000 đồng. Cả hai sản phẩm đều dành cho người chơi từ 9 tuổi trở lên.

Đáng chú ý nhất là bộ xếp hình VF 9-R màu đỏ, được bán với giá 1.949.000 đồng. Khác với các phiên bản thông thường, sản phẩm gồm 996 mảnh ghép và có thiết kế 2 trong 1. Người chơi có thể lắp ráp thành chiếc SUV điện VF 9 hoặc tháo rời, tái cấu trúc các mảnh ghép để tạo thành một robot chiến binh.

Như vậy, thay vì chỉ hoàn thiện một chiếc ô tô thu nhỏ, người mua có thể sử dụng cùng một bộ xếp hình để tạo ra hai mô hình khác nhau. Tuy nhiên, đây là hình thức tháo lắp và tái cấu trúc thủ công, không phải cơ chế ô tô tự động biến hình thành robot.

Thực tế, trước khi xuất hiện các bộ đồ chơi xếp hình, VinFast đã kinh doanh nhiều mẫu ô tô thu nhỏ dành cho người yêu thích sưu tầm. Trên gian hàng chính thức, hãng hiện niêm yết các mô hình VF 3, VF 5, VF 7, VF 8 và VF 9, với mức giá dao động từ 1,6 triệu đồng đến hơn 2 triệu đồng.

Việc bổ sung các bộ xếp hình cho thấy VinFast đang mở rộng danh mục sản phẩm lấy cảm hứng từ những mẫu ô tô điện của hãng, từ mô hình trưng bày đến đồ chơi lắp ráp, phục vụ cả người yêu thích sưu tầm lẫn khách hàng muốn tìm kiếm những món quà độc đáo.