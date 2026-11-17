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Một nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy những tấm nano chiết xuất từ phế phẩm cà rốt và củ cải đường có thể cải thiện đặc tính cơ học của bê tông, đồng thời giảm lượng xi măng sử dụng trong hỗn hợp. Công nghệ này được kỳ vọng mở ra hướng phát triển vật liệu xây dựng ít phát thải hơn.

Trong bối cảnh ngành xây dựng tìm kiếm các giải pháp giảm tiêu thụ xi măng và hạn chế tác động đến môi trường, một nghiên cứu tại Đại học Lancaster (Anh) thu hút sự chú ý khi sử dụng phụ phẩm nông nghiệp để cải thiện chất lượng bê tông.

Theo thông tin được công bố, nhóm nghiên cứu đã phát triển phương pháp đưa các tấm nano (nanoplatelets) chiết xuất từ chất xơ thực vật trong cà rốt và củ cải đường vào hỗn hợp xi măng. Kết quả ban đầu cho thấy vật liệu này có khả năng cải thiện cấu trúc bê tông, đồng thời giúp giảm lượng xi măng cần thiết trong quá trình sản xuất.

Tận dụng phế phẩm nông nghiệp để cải thiện bê tông

Nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà khoa học thuộc Đại học Lancaster, phối hợp với CelluComp – doanh nghiệp chuyên phát triển vật liệu nano có nguồn gốc từ sợi thực vật.

Thay vì sử dụng những phụ gia công nghệ cao có chi phí sản xuất lớn, nhóm nghiên cứu lựa chọn phế phẩm từ cà rốt và củ cải đường làm nguyên liệu đầu vào để chiết xuất các cấu trúc nano. Những tấm nano này có kích thước rất nhỏ và diện tích bề mặt lớn, cho phép chúng phân tán trong hỗn hợp xi măng và tác động đến quá trình thủy hóa.

Thủy hóa là phản ứng hóa học giữa xi măng và nước, đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển cường độ của bê tông. Theo nhóm nghiên cứu, các tấm nano có thể tác động đến những phản ứng này, giúp cấu trúc bên trong vật liệu trở nên đặc chắc hơn, hạn chế các lỗ rỗng siêu nhỏ.

Cơ chế này khác với phương pháp bổ sung các loại sợi gia cường thông thường. Thay vì chỉ đóng vai trò như thành phần gia cố trong hỗn hợp, vật liệu nano từ thực vật tác động trực tiếp ở cấp độ vi mô đến quá trình hình thành nền xi măng, qua đó cải thiện một số đặc tính cơ học mà không làm tăng đáng kể khối lượng hay thể tích hỗn hợp.

Có thể giảm khoảng 40 kg xi măng trong mỗi m³ bê tông

Một trong những điểm đáng chú ý của công nghệ là khả năng giảm lượng xi măng sử dụng mà vẫn duy trì hoặc cải thiện hiệu suất của bê tông.

Theo ước tính của nhóm nghiên cứu, một số công thức phối trộn có thể tiết kiệm khoảng 40 kg xi măng Portland trong mỗi mét khối bê tông.

Con số này có ý nghĩa đáng kể nếu được áp dụng trên quy mô công nghiệp. Các công trình như cầu, tòa nhà cao tầng, đường hầm, đập thủy điện thường sử dụng hàng nghìn đến hàng chục nghìn mét khối bê tông. Do đó, việc giảm lượng xi măng trong mỗi mét khối vật liệu có thể giúp tiết kiệm đáng kể nguyên liệu đầu vào.

Đáng chú ý, sản xuất xi măng là một trong những nguồn phát thải CO₂ lớn của ngành công nghiệp. Quá trình sản xuất clinker – thành phần cơ bản để chế tạo xi măng Portland – đòi hỏi nhiệt độ cao và tiêu thụ nhiều năng lượng. Ngoài phát thải từ nhiên liệu, quá trình phân hủy đá vôi trong sản xuất clinker cũng tạo ra lượng lớn CO₂.

Vì vậy, giảm nhu cầu sử dụng xi măng được xem là một trong những hướng đi quan trọng nhằm hạ thấp dấu chân carbon của ngành xây dựng.