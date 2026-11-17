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Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công máy bay vận tải không người lái W5000, phương tiện được giới thiệu là máy bay chở hàng không người lái lớn nhất thế giới. Với khả năng mang tải trọng 5 tấn, khoang hàng hơn 65 m³ và tầm bay tối đa 2.600 km, mẫu máy bay này được kỳ vọng mở rộng ứng dụng trong vận tải hàng hóa, logistics và cung ứng khẩn cấp.

Theo Interesting Engineering, máy bay W5000 do Công ty công nghệ hàng không Trung Quốc Air White Whale phát triển và sản xuất, đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm kỹ thuật tại Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc, ngày 14/11.

Trong chuyến bay kéo dài khoảng 30 phút, W5000 cất cánh sau khi chạy đà khoảng 600 m trên đường băng, đạt độ cao 2.000 m rồi hạ cánh an toàn. Thử nghiệm tập trung đánh giá khả năng vận hành tự động, hệ thống liên lạc dữ liệu và sự phối hợp giữa các bộ phận chính của máy bay.

Các hạng mục được kiểm tra bao gồm động cơ, hệ thống điều khiển bay, thiết bị điện tử hàng không, hệ thống thông tin liên lạc và các thiết bị giám sát, điều khiển từ mặt đất. Đây là bước kiểm chứng khả năng tích hợp và vận hành đồng bộ các hệ thống trong điều kiện bay thực tế.

W5000 được thiết kế để vận chuyển hàng hóa mà không cần phi công hoặc phi hành đoàn trên máy bay. Thay vào đó, phương tiện sử dụng hệ thống điều khiển bay tự động, kết hợp với hoạt động giám sát và kiểm soát từ mặt đất.

Theo thông số được công bố, máy bay có tải trọng hàng hóa tối đa 5 tấn, tầm bay lên tới 2.600 km, tương đương khoảng 1.615 dặm, cùng khoang chứa hàng có thể tích hơn 65 m³. Những thông số này đưa W5000 vào nhóm phương tiện bay không người lái có quy mô lớn, hướng đến hoạt động vận tải hàng hóa trên các tuyến khu vực và liên vùng.

Một điểm đáng chú ý trong thiết kế của W5000 là mức độ nội địa hóa các hệ thống và linh kiện. Theo nhà phát triển, toàn bộ khoảng 220.000 bộ phận cấu thành máy bay đều được cung ứng từ các nhà sản xuất trong nước, bao gồm động cơ, hệ thống điều khiển bay và thiết bị điện tử hàng không.

Máy bay sử dụng động cơ tuabin cánh quạt do Trung Quốc tự phát triển. Trong khi đó, vật liệu composite sợi carbon chiếm khoảng 65% kết cấu thân máy bay. Việc sử dụng vật liệu nhẹ giúp giảm trọng lượng tổng thể nhưng vẫn duy trì độ bền kết cấu, qua đó dành thêm tỷ trọng trọng lượng cất cánh cho hàng hóa.

Nhà sản xuất hướng W5000 đến nhiều ứng dụng khác nhau, từ vận chuyển hàng hóa khu vực, logistics liên vùng đến vận tải hàng lạnh và cung ứng vật tư trong các tình huống khẩn cấp. Với khả năng chở tối đa 5 tấn mỗi chuyến, phương tiện này có thể đảm nhận việc vận chuyển khối lượng hàng hóa tương đối lớn trên những tuyến đường mà vận tải hàng không truyền thống có chi phí cao.

Air White Whale cho biết W5000 có tiềm năng giúp giảm đáng kể chi phí khai thác. Theo ước tính của doanh nghiệp, chi phí logistics tính trên mỗi tấn hàng hóa vận chuyển trong một km của máy bay có thể thấp hơn hơn 60% so với các máy bay chở hàng có phi hành đoàn cùng phân khúc.

Mức tiết kiệm dự kiến đến từ việc loại bỏ phi hành đoàn trên máy bay và các thiết bị liên quan đến buồng lái, đồng thời giảm mức tiêu thụ nhiên liệu nhờ sử dụng kết cấu composite nhẹ. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là mức ước tính từ nhà sản xuất, chưa phải kết quả được kiểm chứng qua hoạt động khai thác thương mại.

Về kế hoạch thương mại hóa, Air White Whale cho biết đã nhận được 835 thư bày tỏ ý định mua hoặc quan tâm đến W5000, trong đó có một số doanh nghiệp logistics trong nước. Công ty đặt mục tiêu đưa máy bay vào khai thác thương mại vào cuối năm 2027.

Việc W5000 hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đánh dấu một bước tiến trong quá trình phát triển máy bay vận tải không người lái cỡ lớn tại Trung Quốc. Nếu đáp ứng được các yêu cầu về an toàn, độ tin cậy và hiệu quả kinh tế, dòng máy bay này có thể trở thành một phương án bổ sung cho mạng lưới vận tải hàng hóa trong tương lai.