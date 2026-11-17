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Nằm gần thành phố Narvik, miền Bắc Na Uy, Hålogaland Bridge là một trong những cây cầu treo có quy mô lớn tại châu Âu. Công trình dài 1.533 m, có nhịp chính 1.145 m, sử dụng hai dây cáp chủ nặng khoảng 2.000 tấn mỗi dây và giúp rút ngắn 18 km tuyến đường E6.

Hålogaland Bridge bắc qua vịnh Rombaksfjorden, kết nối thành phố Narvik với khu vực Øyjord thuộc hạt Nordland, phía Bắc Na Uy. Đây là một phần của tuyến đường cao tốc E6, trục giao thông quan trọng chạy dọc đất nước.

Theo Cơ quan Quản lý đường bộ Na Uy, cây cầu có tổng chiều dài 1.533 m, trong đó nhịp chính dài 1.145 m. Khi được đưa vào khai thác ngày 9/12/2018, đây là cây cầu treo dài thứ hai tại Na Uy, sau Hardanger Bridge.

Công trình được xây dựng nhằm thay thế tuyến đường cũ vòng quanh vịnh Rombaksfjorden, vốn có nhiều đoạn quanh co và thường xuyên đối mặt với nguy cơ sạt lở, tuyết lở. Việc đưa cây cầu vào sử dụng giúp rút ngắn tuyến E6 khoảng 18 km, đồng thời giảm 15-20 phút thời gian di chuyển giữa Narvik với các khu vực Vesterålen, Lofoten và Tromsø.

Kết cấu cầu sử dụng hàng nghìn tấn thép và bê tông

Điểm đáng chú ý của Hålogaland Bridge nằm ở hệ thống kết cấu chịu lực. Cây cầu sử dụng hai dây cáp chủ, mỗi dây dài khoảng 1.621 m, đường kính 47 cm và có trọng lượng khoảng 2.000 tấn.

Hệ thống cáp này nâng đỡ mặt cầu bằng thép gồm 30 đoạn lắp ghép. Mỗi đoạn dài khoảng 40 m, tổng trọng lượng mặt cầu vào khoảng 7.230 tấn.

Hai tháp cầu được xây dựng bằng bê tông cốt thép, với chiều cao lần lượt khoảng 179,1 m và 173,5 m tính từ mực nước biển. Theo nhà thầu NCC, riêng các hạng mục bê tông của dự án sử dụng khoảng 36.000 m³ bê tông và 6.250 tấn cốt thép.

Quá trình thi công tháp cầu áp dụng công nghệ đổ bê tông cốp pha trượt. Đây là phương pháp sử dụng hệ thống khuôn di động, liên tục nâng lên trong quá trình đổ bê tông, giúp thi công những kết cấu thẳng đứng có chiều cao lớn.

Bên cạnh hệ thống tháp và dây cáp, các khoang neo cáp cũng là hạng mục quan trọng. Chúng được bố trí trong khu vực nền đá hai bên vịnh, giúp cố định hệ thống cáp chủ và truyền tải trọng của toàn bộ kết cấu xuống nền địa chất.

Dự án giao thông quy mô lớn, hoàn thành sau 5 năm thi công

Hålogaland Bridge được khởi công năm 2013 và chính thức thông xe vào tháng 12/2018. Dự án không chỉ bao gồm cây cầu chính mà còn có hệ thống đường dẫn và các công trình hầm đi kèm.

Theo Cơ quan Quản lý đường bộ Na Uy, toàn bộ dự án bao gồm khoảng 4,9 km đường mới, hai đường hầm nhỏ và một đường hầm chống sạt lở dài 1,1 km tại khu vực Trældal.

Tổng mức đầu tư ban đầu của dự án được ước tính khoảng 2,89 tỷ kroner Na Uy. Công trình được tài trợ bằng ngân sách nhà nước kết hợp nguồn thu phí đường bộ.

Sau khi đưa vào sử dụng, cây cầu giúp cải thiện khả năng kết nối giao thông tại khu vực phía Bắc Na Uy, giảm lưu lượng phương tiện trên những tuyến đường có nguy cơ sạt lở và rút ngắn đáng kể thời gian vận chuyển hàng hóa, hành khách.

Không chỉ là một công trình vượt vịnh có quy mô lớn, Hålogaland Bridge còn cho thấy vai trò của hạ tầng giao thông trong việc kết nối các khu vực có điều kiện địa hình và khí hậu khắc nghiệt. Việc kết hợp cầu treo, đường dẫn và hầm xuyên núi giúp hình thành tuyến giao thông an toàn, ổn định hơn tại khu vực Bắc Âu.