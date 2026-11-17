Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, Ủy ban châu Âu (EC) vừa ban hành Quy định thực thi (EU) về áp thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm thép cán nguội dạng phẳng từ Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Thổ Nhĩ Kỳ. Quy định chính thức có hiệu lực từ ngày 17/11.

Theo đó, EC cho biết mức thuế dành cho Việt Nam là 16%; Ấn Độ 9,5%; Nhật Bản 27,9%; Đài Loan (Trung Quốc) 20,7-27% và Thổ Nhĩ Kỳ 3-7,8%. Cơ quan này kết luận các sản phẩm thuộc phạm vi điều tra được nhập khẩu vào EU với giá bán phá giá.

Vụ việc bắt đầu ngày 18/9/2025, sau đơn yêu cầu của Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER) nộp ngày 4/8/2025. Giai đoạn điều tra bán phá giá kéo dài từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 30/6/2025; giai đoạn xem xét thiệt hại từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 30/6/2025. Như vậy, quyết định áp thuế được đưa ra sau gần 14 tháng kể từ khi khởi xướng điều tra.

EU áp thuế 15% với thép cán nguội của Việt Nam sau 14 tháng khởi xướng điều tra. Ảnh: Tổng Công ty Thép Việt Nam.

Sản phẩm chịu áp thuế là thép cán nguội dạng phẳng bằng sắt, thép không hợp kim hoặc thép hợp kim khác, chưa phủ, mạ hoặc tráng và chưa được gia công thêm ngoài cán nguội. Phạm vi có các ngoại lệ, gồm thép không gỉ, một số loại thép kỹ thuật điện và sản phẩm chuyên dụng theo quy định.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương, các sản phẩm thuộc diện áp thuế nằm trong một số mã hàng thuộc nhóm 7209, 7211, 7225 và 7226 trong hệ thống phân loại hàng hóa của EU, bao gồm thép cán nguội dạng phẳng với các khổ rộng và thành phần hợp kim khác nhau. Doanh nghiệp cần đối chiếu mã hàng cụ thể và mô tả sản phẩm trong quy định để xác định hàng xuất khẩu có chịu thuế hay không.

EC cho biết, thị trường thép cán nguội dạng phẳng của EU có giá trị khoảng 23,2 tỷ euro, với hoạt động sản xuất tại 12 nước thành viên và hơn 8.600 lao động. Giá trị nhập khẩu từ Việt Nam hiện nay vào khoảng 125 triệu euro.

Về phía doanh nghiệp Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Bỉ, EU và Luxembourg vừa khuyến nghị chủ động kiểm tra sản phẩm, mức thuế cùng yêu cầu chứng từ nhập khẩu; tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi biện pháp được thực thi.