Từng được xem là cách đặt tên gắn liền với những chiếc iPhone cao cấp nhất, hậu tố Pro Max nay đã xuất hiện trên nhiều dòng smartphone Android. Tại Việt Nam, Xiaomi, OPPO và vivo đều đã đưa những mẫu flagship mang tên gọi này đến người tiêu dùng, với mức giá từ 43,99 triệu đến gần 50 triệu đồng.

Sự xuất hiện của 4 mẫu điện thoại Pro Max từ 4 thương hiệu cho thấy cuộc cạnh tranh ở phân khúc smartphone siêu cao cấp đang ngày càng mở rộng, không còn là sân chơi riêng của Apple.

iPhone 18 Pro Max (từ 41,99 triệu đồng)

Với giá khởi điểm khoảng 41,99 triệu đồng, iPhone 18 Pro Max tiếp tục là mẫu máy cao cấp nhất trong thế hệ iPhone mới. Sản phẩm được Apple định vị cho nhóm khách hàng ưu tiên hiệu năng, khả năng quay chụp và trải nghiệm hệ sinh thái.

Thiết bị sử dụng chip A20 Pro, màn hình Super Retina XDR kích thước lớn cùng hệ thống camera sau được nâng cấp. Lợi thế của Apple không chỉ nằm ở cấu hình mà còn ở hệ sinh thái iOS, khả năng đồng bộ với các thiết bị khác và thời gian hỗ trợ phần mềm.

Xiaomi 18 Pro Max (từ 43,99 triệu đồng)

Xiaomi 18 Pro Max có giá niêm yết từ 43,99 triệu đồng cho phiên bản 12GB RAM, bộ nhớ trong 256GB. Phiên bản 512GB có giá 47,99 triệu đồng.

Điểm khác biệt đáng chú ý của sản phẩm là màn hình phụ phía sau, tích hợp vào cụm camera. Người dùng có thể sử dụng màn hình này để xem thông báo, tùy chỉnh tiện ích hoặc căn chỉnh khung hình khi chụp ảnh selfie bằng camera chính.

Máy cũng được trang bị hệ thống camera Leica với hai cảm biến 200MP, chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 và pin silicon-carbon dung lượng 8.500 mAh. Đây là những trang bị cho thấy Xiaomi đang hướng tới cạnh tranh trực tiếp với các flagship đắt tiền nhất trên thị trường.

vivo X500 Pro Max (43,99 triệu đồng)

vivo X500 Pro Max được bán tại Việt Nam với giá tham khảo 43,99 triệu đồng cho phiên bản 12GB RAM và 512GB bộ nhớ trong.

Khác với Xiaomi tập trung vào màn hình phụ và hệ thống camera Leica, vivo nhấn mạnh khả năng nhiếp ảnh với sự hợp tác cùng Zeiss. Máy có camera tele tiềm vọng 200MP, hướng tới nhu cầu chụp chân dung, sân khấu và các chủ thể ở khoảng cách xa.

Ngoài camera, thiết bị còn sở hữu màn hình LTPO AMOLED 6,85 inch, tần số quét 144Hz, chip Dimensity 9600 Pro và viên pin 7.800 mAh. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 90W và sạc không dây 40W.

Oppo Find X10 Pro Max (49,99 triệu đồng)

Trong 4 mẫu điện thoại được đề cập, OPPO Find X10 Pro Max có giá bán cao nhất, ở mức 49,99 triệu đồng cho phiên bản 16GB RAM và 512GB bộ nhớ trong.

Sản phẩm được OPPO định vị ở nhóm flagship chuyên sâu về nhiếp ảnh, với hệ thống ba camera sau độ phân giải 200MP và sự hợp tác cùng Hasselblad. Máy sử dụng chip Dimensity 9600 Pro, màn hình AMOLED 6,9 inch và viên pin dung lượng lớn.

Với mức giá gần 50 triệu đồng, Find X10 Pro Max cho thấy tham vọng của OPPO trong việc cạnh tranh ở phân khúc smartphone siêu cao cấp, nơi trước đây Apple và Samsung thường chiếm ưu thế.