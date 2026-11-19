Sau nhiều lần hé lộ hình ảnh dựng đồ họa trên các kênh truyền thông, VinFast dự kiến giới thiệu hai mẫu xe máy điện mới trong tháng 11/2026. Theo thông tin từ các đại lý và hình ảnh được hé lộ, bộ đôi này nhiều khả năng là Rasad và Sadie.

Trước đó, vào cuối tháng 1/2026, VinFast đã công bố kế hoạch phát triển ba mẫu xe máy điện thuộc phân khúc cao cấp, gồm Rasad, Sadie và Saxil. Đây là nhóm sản phẩm được định hướng dành cho khách hàng có yêu cầu cao hơn về thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành so với những dòng xe điện phổ thông đang được hãng kinh doanh.

Bộ đôi sắp ra mắt được cho là Rasad và Sadie.

Những hình ảnh được VinFast hé lộ gần đây cho thấy một số chi tiết đáng chú ý trên các mẫu xe mới, bao gồm hệ thống phanh đĩa, phuộc trước dạng ống lồng và cụm giảm xóc phía sau. Đặc biệt, hình ảnh bánh trước xuất hiện cùng vành xung - chi tiết thường thấy trên hệ thống phanh ABS, cho thấy hãng có thể đưa công nghệ chống bó cứng phanh lên dòng xe điện cao cấp mới.

Trong bộ đôi sắp ra mắt, Rasad là mẫu xe đáng chú ý hơn về khả năng vận hành. Theo thông số được VinFast giới thiệu hồi đầu năm, xe dự kiến sử dụng động cơ điện đặt giữa (center motor), cho công suất tối đa 7.100W và tốc độ tối đa 100km/h.

Trong khi đó, Sadie có thiết kế thanh lịch hơn, với các đường nét bo tròn và cụm đèn pha tạo hình kim cương. Mẫu xe này dự kiến sử dụng động cơ điện đặt giữa có công suất tối đa 4.500W, tốc độ tối đa khoảng 80km/h.

Những hình trang bị của mẫu xe sắp ra mắt cũng được hé lộ.

Điểm khác biệt lớn nhất của Rasad so với những người anh em cùng nhà VinFast nằm ở kiểu dáng maxi-scooter, dòng xe tay ga có đặc trưng thân hình tương đối lớn, phần đầu xe cao, tư thế ngồi thoải mái và thường được thiết kế để phục vụ những hành trình dài.

Qua hình ảnh concept từng được công bố, Rasad sở hữu phần đầu xe góc cạnh, kính chắn gió kích thước lớn, tay lái rộng và cụm đèn LED có thiết kế thể thao. Phần thân xe được tạo hình bề thế, kết hợp với sàn để chân rộng và yên xe dài.

Xe cũng sử dụng giảm xóc đôi phía sau, phanh đĩa ở cả hai bánh và bảng đồng hồ kỹ thuật số. Cách bố trí này mang đến định hướng sử dụng khác với những mẫu xe điện đô thị có kích thước nhỏ gọn. Thay vì chỉ tập trung vào khả năng luồn lách trong phố, Rasad được phát triển theo hướng đáp ứng cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến di chuyển liên tỉnh.

Hình ảnh thiết kế theo hướng maxi-scooter của Vinfast Rasad.

Thực tế, xu hướng sử dụng xe tay ga cho những hành trình dài không còn quá xa lạ. Những mẫu maxi-scooter được nhiều người lựa chọn nhờ tư thế ngồi ít gây mỏi, khả năng che chắn gió tốt hơn và không phải thao tác sang số liên tục. Bên cạnh đó, cốp xe và không gian để chân tương đối rộng cũng giúp việc mang theo hành lý thuận tiện hơn.

Trong nhóm xe sử dụng động cơ đốt trong, Honda PCX là một trong những mẫu xe tay ga phổ thông tiêu biểu cho phong cách tay ga đường trường thiên về sự thoải mái. Trong khi đó, Honda với dòng ADV mang thiết kế lai giữa scooter và xe adventure, có ngoại hình hầm hố, khoảng sáng gầm tốt và hệ thống treo hướng đến khả năng di chuyển trên nhiều dạng địa hình. Yamaha cũng đang kinh doanh dòng xe này với mẫu NMAX, kết hợp kiểu dáng maxi-scooter với phong cách thể thao.

Xu hướng sử dụng xe tay ga nói chung và dòng maxi-scooter nói riêng để đi đường trường đang ngày càng được ưa chuộng.

Nếu xét về định hướng sản phẩm, VinFast Rasad có nhiều điểm tương đồng với nhóm xe kể trên, đặc biệt là PCX và NMAX về kiểu dáng, tư thế lái. Tuy nhiên, việc sử dụng động cơ điện thay vì động cơ đốt trong truyền thống sẽ tạo ra khác biệt đáng kể về đặc tính vận hành.

Với công suất tối đa dự kiến 7.100W và tốc độ tối đa 100km/h, Rasad có thông số đủ để hướng đến nhóm khách hàng đang tìm kiếm một mẫu xe điện có khả năng vận hành ở tốc độ cao hơn mặt bằng chung. Dẫu vậy, tốc độ tối đa không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng đi đường dài. Dung lượng pin, quãng đường di chuyển thực tế, thời gian sạc và khả năng duy trì công suất khi pin xuống thấp cũng là những yếu tố quan trọng.

Ngoài ra, giá bán và chính sách bảo hành pin cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng cạnh tranh của Rasad trước các mẫu xe tay ga chạy xăng vốn đã có hệ thống phân phối và dịch vụ hậu mãi rộng khắp.