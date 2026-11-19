Theo JPNN, nhiều hãng xe thường chỉ xem Indonesia là thị trường với hàng triệu khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, với VinFast, Indonesia có vai trò lớn hơn nhiều so với một nơi bán xe. Cụ thể, Indonesia đang được định hướng trở thành một trong những cơ sở sản xuất của hãng. Đồng thời, đây cũng có thể là cửa ngõ xuất khẩu của VinFast cho châu Á.

Thông tin này được ông Tapan Ghosh, CEO VinFast khu vực châu Á, chia sẻ ngày 18/11. Ông Ghosh phát biểu bên lề sự kiện V-Creator All Star Summit 2026.

“Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cân nhắc xuất khẩu từ Indonesia. Công suất nhà máy của chúng tôi cũng có thể được nâng lên”, ông Ghosh cho biết.

Nhà máy VinFast tại Indonesia khánh thành vào tháng 12/2025. Ảnh: AutonetMagz

VinFast cân nhắc nâng công suất nhà máy Subang

Nhà máy của VinFast tại Subang (tỉnh Tây Java) nằm trên khu đất rộng 171 ha. Ở giai đoạn đầu, cơ sở này có công suất 50.000 xe mỗi năm. Theo trang iNews, hãng đặt mục tiêu nâng công suất lên 100.000 xe/năm. Về dài hạn, con số này có thể đạt 350.000 xe mỗi năm.

Trả lời Investortrust, ông Ghosh cho biết công suất có thể tăng nếu nhu cầu thị trường phát triển. Theo ông, dân số và lượng phương tiện lớn giúp Indonesia trở thành thị trường trọng điểm của hãng tại châu Á. Ngoài ra, VinFast đang đánh giá khả năng dùng Indonesia làm cơ sở xuất khẩu sang các thị trường xe tay lái nghịch. Tuy nhiên, hãng chưa đưa ra quyết định chính thức về kế hoạch này.

Trước đó, nhà máy Subang được khởi công ngày 15/7/2024. Sau 17 tháng xây dựng, công trình được khánh thành vào ngày 15/12/2025. Đây là nhà máy thứ tư của VinFast trên toàn cầu. Đồng thời, đây cũng là nhà máy đầu tiên của hãng tại Đông Nam Á ngoài Việt Nam. Dự án được phát triển theo nhiều giai đoạn với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD. Theo iNews, các mẫu xe lắp ráp tại đây gồm VF 3, VF 5, MPV 7, Limo Green và Herio Green.

Một cửa hàng VinFast tại Indonesia. Ảnh: VinFast

VinFast đẩy mạnh nội địa hóa tại Indonesia

Theo ông Ghosh, VinFast đang tăng tỷ lệ sử dụng linh kiện nội địa tại Indonesia. Mục tiêu là đảm bảo chất lượng, đồng thời giảm chi phí sản xuất. Trước đó, VinFast công bố lộ trình nâng tỷ lệ nội địa hóa lên hơn 40% vào năm 2026. Tỷ lệ này dự kiến đạt 60% vào năm 2029 và 80% từ năm 2030.

Bên cạnh đó, khách hàng VinFast tại Indonesia được sạc miễn phí đến tháng 3/2029. Mạng lưới sạc phục vụ người dùng của hãng hiện có khoảng 4.500 đầu sạc. Ngoài ra, hơn 90% xe VinFast bán tại Indonesia áp dụng hình thức thuê pin. Hãng cũng triển khai chương trình đảm bảo giá trị xe khi bán lại.

Về sản phẩm, kế hoạch năm 2027 của VinFast tại Indonesia gồm VF 5 và các mẫu xe thương mại dùng chung nền tảng. Theo ông Ghosh, Indonesia và Ấn Độ là hai thị trường giúp tăng doanh số toàn cầu của VinFast. Đồng thời, hai thị trường này góp phần củng cố niềm tin vào thương hiệu. Từ tháng 8/2026, ông Ghosh phụ trách hoạt động của hãng tại cả Ấn Độ và Indonesia.