VinFast sắp có MPV cỡ nhỏ mới?

Theo Công báo Sở hữu công nghiệp số mới nhất phát hành vào giữa tháng 11 này, VinFast đã đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu "xe ô tô" mới. Hình ảnh cho thấy xe có kiểu dáng MPV với cửa lùa. Đơn đăng ký được nộp từ ngày 22/5/2026.

Hồ sơ đi kèm 7 hình vẽ mô tả chiếc xe ở nhiều góc độ. Ba tác giả được ghi nhận gồm Lee Jae Hoon (New Zealand), Nguyễn Anh Đức (Việt Nam) và Li Ze Liang (Trung Quốc).

Mẫu MPV mới của VinFast được hé lộ qua bản đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Ảnh: NOIP

Hiện VinFast chưa đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan tới mẫu MPV mới này.

Thiết kế mới lạ của mẫu MPV VinFast

Qua hình vẽ đăng ký, mẫu xe mới của VinFast có kiểu dáng thân liền khối, nóc cao và phẳng. Phần đầu xe được làm ngắn, kính chắn gió dựng đứng và khoang lái đẩy sát về phía trước. Đây là cách bố trí thường thấy trên những mẫu xe ưu tiên tối đa hóa không gian cabin trong khi vẫn giữ kích thước tổng thể gọn gàng.

Điểm đáng chú ý nằm ở hai bên thân xe với cửa lùa dành cho hàng ghế sau. Kiểu cửa này vốn quen thuộc trên các mẫu MPV tầm trung như Kia Carnival, Volkswagen Viloran, nhưng lại khá hiếm ở nhóm xe nhỏ hơn.

Mẫu MPV mới của VinFast mang thiết kế mới lạ, không giống các mẫu MPV nhỏ thông thường trên thị trường. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Ở phía sau, cụm đèn hậu đặt dọc hai bên. Phần cản sau và vòm bánh xe được ốp vật liệu tối màu, dễ là nhựa đen nhám. Những chi tiết này cho thấy VinFast có thể đang hướng tới một mẫu xe đa mục đích sử dụng như chở người, chở hàng... tương tự Kia PV5.

Đây có thể là một mẫu xe được sử dụng đa mục đích, từ chở người tới chở hàng. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Về tỷ lệ tổng thể, mẫu xe của VinFast cũng gợi liên tưởng đến PV5 - dòng van điện cỡ nhỏ chuyên chở hành khách của thương hiệu Hàn Quốc. Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định hai mẫu xe cùng phân khúc hay có kích thước tương đương.

Liệu mẫu MPV mới của VinFast có chung phân khúc với Kia PV5? Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Kia PV5 có gì đặc biệt?

Kia PV5 là mẫu van điện chở khách đầu tiên của Kia. Phiên bản chở khách có chiều dài 4.695 mm, rộng 1.895 mm, cao khoảng 1,9 m, trục cơ sở 2.995 mm. Xe có các cấu hình 5 và 7 chỗ ngồi.

Không chỉ hướng đến khách hàng gia đình, Kia PV5 còn được phát triển cho nhiều mục đích sử dụng như taxi, xe đưa đón, cắm trại, vận chuyển hành khách sử dụng xe lăn và giao hàng chặng cuối.