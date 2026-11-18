"Hội đồng quản trị Nvidia đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức của ông ấy và không có ý định bổ nhiệm lại Jensen vào vị trí CEO", Harvey Jones, chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên của công ty, phát biểu trong một cuộc họp công bố kết quả kinh doanh. Ông Jones – người được bổ nhiệm đúng vào ngày ông Huang từ chức – cho biết thêm rằng hội đồng quản trị đã bắt đầu tìm kiếm một vị giám đốc điều hành mới.

Trong một bài đăng trên nền tảng X, ông Huang chia sẻ rằng sẽ là "một vinh dự" nếu được quay lại đảm nhiệm vai trò CEO, với điều kiện hội đồng quản trị xác định rằng việc đó mang lại lợi ích tốt nhất cho công ty và các cổ đông.

Ông Huang, đồng sáng lập Nvidia và từng giữ chức CEO trong 33 năm, đã từ chức vào thứ Năm tuần trước. Quyết định này được đưa ra sau khi hội đồng quản trị công ty mở cuộc điều tra về mối quan hệ của ông với một người bị nghi là gián điệp Trung Quốc, cùng các thông tin về một mối quan hệ tình ái khác với một nhân viên cấp dưới trực tiếp báo cáo cho ông.

Những bình luận từ hội đồng quản trị được đưa ra trong bối cảnh "gã khổng lồ" ngành chip của Mỹ vừa ghi nhận thêm một quý đạt kết quả kỷ lục. Thông tin này đã giúp giá cổ phiếu của công ty tăng lên trong phiên giao dịch ngoài giờ, sau nhiều tuần chịu áp lực kể từ khi ông Huang từ chức.

Trong ba tháng kết thúc vào ngày 25/10, Nvidia đạt doanh thu kỷ lục 115,8 tỷ USD, tăng 103% so với cùng kỳ năm trước và vượt xa dự báo của chính công ty. Doanh thu từ mảng trung tâm dữ liệu – động lực tăng trưởng chính – đã tăng vọt 110%, đạt 107,6 tỷ USD.

Thị trường Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) đóng góp 11,1 tỷ USD doanh thu trong quý này, cao hơn gấp ba lần so với mức 3 tỷ USD ghi nhận cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của Nvidia.

Nvidia cho biết họ đã xuất khẩu các sản phẩm trung tâm dữ liệu thế hệ Hopper trị giá 2,4 tỷ USD sang Trung Quốc trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10. Tuy nhiên, trước sự giám sát ngày càng chặt chẽ đối với hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc, CEO tạm quyền Colette Kress cho biết trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh rằng Nvidia "hiện không còn xuất khẩu các sản phẩm trung tâm dữ liệu thế hệ Hopper sang Trung Quốc nữa".

Đầu năm nay, Nvidia đã được chính quyền Tổng thống Trump chấp thuận xuất khẩu các dòng chip Hopper đã qua điều chỉnh sang Trung Quốc, với điều kiện Nvidia phải nộp lại 25% doanh thu từ các thương vụ này cho chính phủ Hoa Kỳ.

Trong dự báo cho quý IV, Nvidia không đưa vào bất kỳ khoản doanh thu nào từ mảng trung tâm dữ liệu tại Trung Quốc. Đối với quý từ tháng 11 đến tháng 1, Nvidia kỳ vọng đạt doanh thu 130 tỷ USD, với biên độ dao động cộng trừ 3%.

Nvidia đang đối mặt với sự giám sát ngày càng chặt chẽ tại Washington, khi nhiều cơ quan chính phủ tiến hành điều tra về mối quan hệ giữa Huang với một cá nhân bị nghi là gián điệp Trung Quốc, cũng như cáo buộc cho rằng công ty này đã hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc lách các quy định hạn chế xuất khẩu của Mỹ đối với các loại chip AI tiên tiến.

Cũng trong ngày thứ Ba, các nhà lập pháp Mỹ cho biết Huang đã tự nguyện đồng ý tham gia một buổi phỏng vấn kín (có ghi biên bản) trước ba ủy ban của Hạ viện vào ngày 1/12. Tổng cố vấn pháp lý của Nvidia, ông Tim Teter, dự kiến sẽ tham gia một buổi làm việc tương tự vào ngày 2 tháng 12.