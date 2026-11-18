Liên quan đến sự việc phát hiện thịt lợn bở, nhũn trong bếp ăn Trường mầm non Phương Liệt (phường Phương Liệt, TP Hà Nội) gây xôn xao dư luận những ngày qua, theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 17/11, UBND phường Phương Liệt cho biết đã nhận được kết quả kiểm nghiệm mẫu thịt lợn nói trên.

UBND phường Hoàng Liệt thông tin, trước đó, trong quá trình giao nhận thực phẩm do Công ty cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh cung cấp vào sáng 4/11, tổ tự giám sát an toàn thực phẩm của trường phát hiện thịt lợn có biểu hiện bất thường qua quan sát trực quan.

Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm của phường ngay sau đó đã lấy 150g mẫu thịt gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm chuyên sâu.

Ngày 16/11, UBND phường nhận được phiếu kết quả kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy, mẫu thử không phát hiện các chất Clenbuterol, Ractopamine và Salbutamol. Đây là những chất có tác dụng tạo nạc, kích thích tăng trưởng nhưng bị cấm sử dụng trong chăn nuôi.

Trong thời gian chờ kết quả kiểm nghiệm, từ ngày 6/11, Trường mầm non Phương Liệt đã thay thế nhà cung cấp thực phẩm.

Hình ảnh thịt lợn bở, nhũn được phát hiện trong bếp ăn của Trường mầm non Phương Liệt.

Thông tin trên Tri thức - Znews cho biết thêm, chính quyền địa phương cho biết thời gian tới, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với trách nhiệm của nhà trường trong công tác nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

Cùng với đó, Phòng Văn hóa - Xã hội phường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục, cũng như các đơn vị cung cấp nguyên liệu thực phẩm, suất ăn sẵn.

Công tác kiểm soát sẽ tập trung toàn diện vào toàn bộ quy trình cung ứng, giao nhận, truy xuất nguồn gốc, điều kiện bảo quản, sơ chế, chế biến và tổ chức bữa ăn bán trú, đồng thời kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm và xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Trước đó, theo thông tin trên báo Tiền Phong, sau khi sự việc xảy ra, Công ty Cổ phần Thực phẩm Ngôi Sao Xanh sau đó đã có văn bản giải thích về hiện tượng thịt lợn mềm, nhợt nhạt và dễ rỉ dịch. Theo doanh nghiệp, quy trình sản xuất thịt tuân thủ theo các tiêu chuẩn của hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

Nhưng về mặt cảm quan, sản phẩm thịt lợn được giết mổ theo dây chuyền công nghiệp có 1 tỷ lệ nhỏ thịt PSE (Pale, Soft, Exudative) có các đặc tính: thịt có màu nhợt nhạt (tái), mềm, rỉ dịch. Theo giải thích của công ty, nguyên nhân là do lợn bị stress trước khi giết mổ, khiến phản ứng phân giải glycogen tạo acid lactic diễn ra mạnh mẽ trên thân thịt sau giết mổ, pH sản phẩm giảm xuống thấp khiến cho bề mặt thịt bị ướt, protein bị biến tính làm cho thịt có cấu trúc mềm, dễ bị rỉ dịch.

Ngoài ra, thịt lợn sau khi giết mổ có nhiệt độ thân nhiệt cao (khoảng 39 độ C), các phần thịt ở vị trí dày như mông, vai có khả năng thoát nhiệt kém, nếu không được pha lóc và làm lạnh nhanh phần thịt nạc ở các vị trí này có thể bị tái do nhiệt độ cao, khiến cho thịt có màu tái, mềm.