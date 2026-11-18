Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES (AVES) vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Dự án có tổng diện tích sử dụng khoảng 30.000 m², công suất thiết kế 300.000 xe mỗi năm và dự kiến đi vào hoạt động trong quý II/2027.

Theo kế hoạch, nhà máy sẽ sản xuất ba nhóm phương tiện chính gồm xe đạp điện, xe máy điện và xe ba bánh điện. Đây là những dòng sản phẩm được doanh nghiệp xác định là trọng tâm trong chiến lược phát triển phương tiện di chuyển thông minh.

Tổ hợp được phát triển trên cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu, bao gồm hệ thống dây chuyền sản xuất, khu vực nghiên cứu và phát triển sản phẩm, văn phòng kỹ thuật cùng các hạng mục phụ trợ. AVES cho biết sẽ đầu tư máy móc, trang thiết bị và quy trình kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, độ an toàn và tính ổn định của sản phẩm.

Để chuẩn bị cho giai đoạn vận hành, doanh nghiệp đang xây dựng hệ thống cung ứng, phát triển mạng lưới đối tác và tuyển dụng nhân sự kỹ thuật. Theo lộ trình được công bố, những dòng xe điện đầu tiên của AVES dự kiến được sản xuất và thương mại hóa trong năm 2027.

Đầu tư trung tâm R&D với hơn 50 kỹ sư, chuyên gia

Bên cạnh nhà máy sản xuất, AVES dự kiến phát triển trung tâm R&D ngay tại Hưng Yên, với đội ngũ hơn 50 kỹ sư và chuyên gia thuộc các lĩnh vực cơ khí, điện – điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển.

Trung tâm sẽ tập trung nghiên cứu, thiết kế và phát triển các dòng xe điện thông minh, từ kết cấu phương tiện, hệ thống động lực điện, bộ điều khiển đến phần mềm và các tính năng kết nối.

Theo doanh nghiệp, cơ sở này sẽ được trang bị hệ thống phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường và kiểm tra cơ khí chính xác, thiết bị kiểm tra điện – điện tử cùng các khu vực thử nghiệm chuyên dụng. Các hoạt động nghiên cứu hướng đến đánh giá hiệu suất vận hành, độ bền, tính an toàn và khả năng đáp ứng điều kiện sử dụng thực tế.

Việc đặt trung tâm R&D cạnh nhà máy được kỳ vọng giúp các bộ phận nghiên cứu, thiết kế và sản xuất phối hợp trực tiếp trong quá trình phát triển sản phẩm. Qua đó, các kết quả thử nghiệm có thể được sử dụng để điều chỉnh thiết kế, hoàn thiện quy trình sản xuất và kiểm soát chất lượng trước khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AVES, cho biết doanh nghiệp xác định nghiên cứu, phát triển và sản xuất phải được đầu tư song song. Khoản đầu tư hơn 250 tỷ đồng là bước đi trong kế hoạch xây dựng thương hiệu xe điện Việt Nam, hướng tới phát triển sản phẩm có công nghệ riêng và khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như quốc tế.

AVES được thành lập ngày 9/9/2026. Ngoài lĩnh vực phương tiện di chuyển thông minh (Smart Mobility), doanh nghiệp còn định hướng hoạt động trong hai lĩnh vực khác là năng lượng xanh (Green Energy) và thiết bị nhà thông minh (Smart Home IoT). Trong đó, mảng phương tiện điện được định hướng phát triển theo hướng kết hợp giữa thiết kế, công nghệ điện – điện tử, phần mềm và khả năng kết nối. Doanh nghiệp cũng nghiên cứu mở rộng sang các giải pháp năng lượng và thiết bị công nghệ phục vụ đời sống.



