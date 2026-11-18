Theo thông lệ, quý cuối năm là cao điểm của thị trường xe khi ưu đãi gia tăng, khách hàng chớp thời cơ sở hữu xe giúp tiết kiệm chi phí ban đầu hay giảm áp lực trong thời gian trả góp. Với các dòng xe nhập khẩu, "xuống tiền" ở thời điểm này giúp khách hàng hoàn thành mục tiêu nhận xe trước Tết, sẵn sàng cho hành trình sum họp và du lịch dịp Tết.

Thêm động lực cho quyết định mua xe

Nhiều mẫu xe Toyota nhận ưu đãi tháng 11.

Ngay từ đầu tháng 11, các hãng xe nhanh chóng công bố chương trình bán hàng trong tháng với đa dạng chính sách ưu đãi, gia tăng lợi thế cạnh tranh và thúc đẩy nhu cầu mua xe của người dùng Việt. Không chỉ dừng lại ở ưu đãi thuế trước bạ hay quà tặng bảo hiểm giúp giảm chi phí sở hữu ban đầu, trong bối cảnh lãi suất tiêu dùng biến động, các chính sách ưu đãi lãi suất góp phần giúp nhiều khách hàng tự tin ra quyết định mua xe.

Là thương hiệu lâu năm tại thị trường Việt Nam, Toyota tích cực tham gia "đường đua" khuyến mại, khi công bố chính sách bán hàng hấp dẫn cho các mẫu xe chủ lực, áp dụng từ nay đến hết 30/11. Theo đó, khách hàng mua Veloz Cross, Avanza Premio được nhận đồng thời 3 ưu đãi, gồm hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ, quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe, ưu đãi lãi suất 0% cố định trong 1 năm đầu và 7,99% trong 1 năm tiếp theo. Chính sách này không chỉ giúp các chủ xe tiết kiệm đến 75 triệu đồng chi phí lăn bánh mà còn giảm áp lực trong suốt hai đầu mua xe nhờ hỗ trợ lãi suất vay.

Vios nhận ưu đãi đến 100% lệ phí trước bạ hoặc gói hỗ trợ lãi suất vay.

Với các chủ xe Vios, Yaris Cross, Corolla Cross hay Innova Cross, hãng Nhật mang đến hai sự lựa chọn là nhận ưu đãi lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất vay. Khách hàng lựa chọn Vios có thể nhận hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ với mức giảm đến 54 triệu đồng, hoặc ưu đãi lãi suất cố định với mức 0%/năm trong 6 tháng đầu và 7,99% trong 18 tháng tiếp theo. Chính sách ưu đãi này cũng được áp dụng cho Yaris Cross HEV. Còn với Yaris Cross bản thuần xăng, khách hàng được hỗ trợ tương đương 50 triệu đồng lệ phí trước bạ, hoặc ưu đãi lãi suất vay tương tự Vios và Yaris Cross HEV.

Với Innova Cross, khách hàng được nhận hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe hoặc ưu đãi lãi suất cố định 0% trong 6 tháng đầu, 7,99% trong 18 tháng tiếp theo và quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất xe. Ngoài ra, Corolla Cross cũng áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ hoặc ưu đãi lãi suất tương tự Innova Cross.

Các hạng mục ưu đãi đa dạng được thiết kế theo nhu cầu, điều kiện tài chính và bối cảnh thị trường giúp khách hàng có thêm động lực mua xe dịp cuối năm.

3 mẫu xe nhập khẩu có triển vọng gia tăng doanh số trong tháng 11

Yaris Cross HEV cải tiến tinh chỉnh thiết kế ngoại thất đã ra mắt thị trường.

Bên cạnh việc tối ưu chi phí sở hữu hay trả góp, việc tính toán thời điểm mua xe cũng là vấn đề được nhiều người dùng quan tâm, đặc biệt trong dịp cuối năm khi nhu cầu tăng cao.

Anh Bùi Văn Tuấn (33 tuổi, Hà Nội) cho biết: "Mẫu xe tôi mua là Innova Cross HEV được hãng nhập khẩu từ Indonesia. Tôi đã tìm hiểu, xe nhập khẩu cần một khoảng thời gian để vận chuyển, làm thủ tục vào thị trường trong nước trước khi được giao đến tay khách hàng, nên tôi chủ động đặt cọc và làm giấy tờ từ bây giờ để có xe trước Tết".

Chia sẻ thêm về quyết định chọn xe, anh Tuấn cho biết anh thực sự đưa ra quyết định sau khi lái thử Innova Cross tại một sự kiện của Toyota trên Hồ Hoàn Kiếm. Hôm đó, anh dẫn cả bố mẹ, vợ và hai con đi chơi phố cổ Hà Nội đúng dịp hãng tổ chức sự kiện. Cả nhà cùng trải nghiệm xe trong quãng đường khoảng 5 cây số. "Không gian rộng rãi, nội thất tiện nghi, sự thoải mái, êm ái và cảm giác chắc chắn của xe khiến người thân của tôi rất hài lòng. Với gia đình 6 thành viên, Innova Cross HEV là lựa chọn hợp lý", anh Tuấn chia sẻ.

Innova Cross HEV là lựa chọn phù hợp cho những gia đình đông thành viên.

Trong bối cảnh, các phương tiện di chuyển thân thiện môi trường được Nhà nước khuyến khích sử dụng, xe hybrid tự sạc với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải được dự đoán sẽ tiếp tục gia tăng doanh số tại thị trường Việt Nam. Trong đó, Toyota là thương hiệu chiếm đến quá nửa thị phần xe hybrid trong nước. Innova Cross HEV, Corolla Cross HEV hay Yaris Cross HEV giữ vững phong độ trong top 5 xe hybrid bán chạy, trở thành lựa chọn an tâm của nhiều khách hàng. Cả 3 mẫu xe này đều được nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam và việc đặt cọc từ tháng 11 giúp khách hàng hoàn thành mục tiêu năm 2026, sẵn sàng đón chào năm mới.

Các chính sách ưu đãi của hãng Nhật được áp dụng tại tất cả đại lý thuộc 31/34 tỉnh thành, giúp đông đảo khách hàng có cơ hội tiết kiệm một khoản đáng kể khi mua xe. Bên cạnh đó, sự tiện lợi trong hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa chính hãng cũng là lợi thế của xe Toyota tại thị trường Việt Nam.