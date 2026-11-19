Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của cộng đồng pickleball Việt Nam khi một người kinh doanh công khai than thở về tình trạng khó tiêu thụ sản phẩm của một thương hiệu vợt nổi tiếng. Theo chia sẻ, người này nhập khoảng 100 cây vợt của hãng F nhưng đến nay vẫn còn gần 80 cây chưa bán được. Dù đã giảm giá để đẩy hàng, tình hình vẫn không mấy khả quan.

Chú thích ảnh

Bên dưới, một số người kinh doanh khác cũng bày tỏ sự đồng cảm, trong khi có ý kiến cho rằng sản phẩm của hãng vẫn được đón nhận ở thị trường nước ngoài. Những bình luận trái chiều khiến câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc một chủ shop bán hàng chậm, mà còn đặt ra những câu hỏi về hoạt động kinh doanh vợt pickleball hiện nay.

Thương hiệu đình đám và nỗi khó của các đại lý

F là một thương hiệu vợt pickleball của Việt Nam, từng tạo được sự chú ý lớn nhờ chiến lược quảng bá mạnh mẽ. Trong giai đoạn đầu phát triển, hãng tích cực tổ chức các hoạt động cộng đồng, đồng hành cùng giải đấu, xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp với sự góp mặt của những tay vợt nổi bật trong nước. Sau đó, thương hiệu tiếp tục mở rộng ra quốc tế thông qua Global Team, quy tụ nhiều VĐV đến từ châu Á và Australia.

Đầu năm 2026, F tiếp tục gây tiếng vang khi ký hợp đồng với một trong những tay vợt đôi nam hàng đầu thế giới đang thi đấu tại PPA Tour Mỹ. Việc xuất hiện cùng những gương mặt nổi tiếng giúp thương hiệu Việt gia tăng độ nhận diện trên thị trường quốc tế, đồng thời tạo thêm sức hút về mặt hình ảnh đối với người chơi trong nước.

Việc xuất hiện cùng những gương mặt nổi tiếng giúp thương hiệu Việt gia tăng độ nhận diện trên thị trường quốc tế

Thế nhưng, đằng sau sự xuất hiện rầm rộ của thương hiệu này trên các sân chơi quốc tế, không phải đại lý nào cũng thuận lợi trong việc kinh doanh. Câu chuyện gần 80 cây vợt chưa tìm được người mua là một ví dụ.

Việc đầu tư mạnh vào quảng bá, tài trợ những ngôi sao hàng đầu hay xuất hiện tại các giải đấu quốc tế có thể giúp thương hiệu được biết đến rộng rãi, nhưng chưa chắc bảo đảm sức tiêu thụ tại từng đại lý. Dù vậy, khó khăn của một cửa hàng cũng chưa đủ để đánh giá tình hình kinh doanh chung của F.

Thực tế, không riêng gì F, nhiều thương hiệu vợt pickleball khác cũng đang khiến các chủ shop đau đầu vì hàng bán chậm, phải liên tục giảm giá, thậm chí chấp nhận bán lỗ để thu hồi vốn.

Thị trường vợt pickleball không còn dễ kiếm tiền?

Trao đổi với chúng tôi, anh Thắng, chủ chuỗi cửa hàng BT Sports, cho biết doanh thu hiện tại của hệ thống đã giảm tới 50% so với cùng kỳ năm trước. Theo anh, tình hình khó khăn đến từ nhiều nguyên nhân, trong đó có việc người dân thắt chặt chi tiêu, lượng người chơi pickleball suy giảm và số người mới tham gia môn thể thao này không còn nhiều như trước.

"Doanh thu hiện tại của hệ thống đã giảm tới 50% so với cùng kỳ năm trước"

Anh Tú, một người đang kinh doanh vợt pickleball tại Hà Nội, cũng cho biết thị trường đã trải qua giai đoạn khá khó khăn trong khoảng 7-8 tháng trở lại đây. Không chỉ các thương hiệu ít tên tuổi mà ngay cả những hãng vợt nổi tiếng cũng có những dòng sản phẩm khiến người bán phải chấp nhận thua lỗ. "Không mã này thì mã khác", anh chia sẻ khi nói về tình trạng tồn kho. Có những sản phẩm từng được quan tâm nhưng sau một thời gian lại khó tiêu thụ, buộc cửa hàng phải giảm giá để thu hồi vốn.

Rất nhiều mẫu vợt cũ vẫn còn tồn rất lâu tại các cửa hàng vợt Pickleball

Một trong những nguyên nhân là sự cạnh tranh ngày càng lớn trên thị trường. Khi pickleball phát triển mạnh tại Việt Nam, số lượng thương hiệu, mẫu mã và đơn vị kinh doanh trang thiết bị cũng gia tăng nhanh chóng. Các hãng liên tục giới thiệu sản phẩm mới, trong khi thị hiếu của người chơi có thể thay đổi chỉ sau vài tháng.

Với những cửa hàng nhập hàng số lượng lớn, đây là bài toán không dễ giải quyết. Việc ôm hàng có thể giúp người bán được hưởng mức chiết khấu tốt, nhưng cũng đi kèm nguy cơ tồn kho nếu sức mua không đạt kỳ vọng. Khi thị trường xuất hiện những mẫu vợt mới hoặc giá bán sản phẩm cũ giảm mạnh, số hàng chưa tiêu thụ được có thể trở thành gánh nặng tài chính.

Ngược lại, những cửa hàng nhỏ hoặc người bán cá nhân lựa chọn nhập đến đâu bán đến đó thường ít chịu áp lực tồn kho hơn. Tuy nhiên, cách kinh doanh này cũng khiến họ khó có được lợi thế về giá hoặc sự chủ động nguồn hàng như những đại lý lớn.

Trước tình hình đó, việc thay đổi cách kinh doanh là điều cần thiết. Thay vì nhập hàng ồ ạt như trước, người bán phải lựa chọn kỹ những dòng vợt đang được khách hàng quan tâm, đồng thời hạn chế ôm số lượng lớn để tránh rủi ro giảm giá. Việc nhập hàng theo từng đợt nhỏ cũng giúp các shop linh hoạt hơn khi giá bán trên thị trường liên tục biến động.

Bên cạnh đó, kinh doanh vợt đã qua sử dụng cũng là một hướng đi để tìm kiếm thêm lợi nhuận. Những cây vợt còn chất lượng tốt, thuộc các dòng sản phẩm được quan tâm, vẫn có thể tìm được khách mua với mức giá hợp lý. Đây cũng là cách giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn hàng mới, vốn luôn tiềm ẩn rủi ro khi giá bán và xu hướng tiêu dùng thay đổi.

Thị trường vợt pickleball vì thế có thể sẽ trải qua quá trình sàng lọc tương tự những môn thể thao dùng vợt khác. Như lời anh Tú nhận định: "Chỉ những hãng thực sự chỉn chu, hiểu thị trường và có chính sách rõ ràng mới tồn tại được". Việc chỉ dựa vào sức hút của một vài KOL hay những chiến dịch quảng cáo rầm rộ để tung sản phẩm ra thị trường có lẽ sẽ không còn dễ mang lại hiệu quả như trước.

Từ mua vợt theo trend đến lựa chọn phù hợp với bản thân

Nếu nhìn lại thời điểm pickleball mới bùng nổ tại Việt Nam, không khó để nhận ra sức hút đặc biệt của những cây vợt gắn liền với các VĐV nổi tiếng. Khi đó, việc sở hữu một cây vợt đắt tiền, giống mẫu mà thần tượng sử dụng, đôi khi không chỉ phục vụ nhu cầu thi đấu mà còn mang ý nghĩa thể hiện sự bắt kịp xu hướng.

Anh Vinh, một người chơi Pickleball được 3 năm cho biết, lúc mới chơi rất thích Quang Dương nên phải mua bằng được cây Selkirk Vanguard Power Air Invikta, thậm chí đúng màu sắc mà thần tượng đang sử dụng.

Mẫu vợt từng gây sốt tại Việt Nam năm 2024

Hiệu ứng mua vợt theo trào lưu còn thể hiện rõ ở những dòng sản phẩm cao cấp từng tạo ra cơn sốt trên thị trường. Ví dụ điển hình là cây Gearbox Pro Power. Ở giai đoạn đầu xuất hiện tại Việt Nam, mẫu vợt này từng được bán trên thị trường với giá 8 triệu đồng. Đáng nói, những cây vợt đã qua sử dụng vài tháng vẫn có thể được rao bán với giá 4–5 triệu đồng, một con số không hề nhỏ đối với sản phẩm thể thao đã qua tay người dùng.

Tương tự, các dòng vợt Selkirk LABS với thiết kế, công nghệ và những phiên bản giới hạn cũng thu hút sự quan tâm. Có những phiên bản đặc biệt được chào bán trên 10 triệu đồng, đi kèm cách đóng gói và phụ kiện tạo cảm giác cao cấp. Với những người yêu thích trải nghiệm sản phẩm mới hoặc muốn sở hữu sớm các phiên bản đặc biệt, mức giá cao chưa chắc đã là rào cản.

Cây vợt từng có giá hơn 10 triệu đồng nay vẫn được bày tại cửa hàng

Những trường hợp trên phần nào cho thấy sức hút của vợt pickleball không chỉ nằm ở công năng sử dụng. Trong giai đoạn phong trào phát triển nóng, hiệu ứng từ VĐV nổi tiếng, sự khan hiếm của sản phẩm hay đơn giản là mong muốn sở hữu mẫu vợt đang được cộng đồng nhắc đến có thể góp phần thúc đẩy quyết định mua sắm.

Tuy nhiên, khi người chơi có thêm thời gian trải nghiệm và tiếp xúc với nhiều dòng vợt khác nhau, cách lựa chọn sản phẩm cũng có cơ sở để thay đổi. Sau một thời gian tập luyện, người chơi có thể hiểu rõ hơn mình cần một cây vợt thiên về sức mạnh, khả năng kiểm soát, độ xoáy hay sự cân bằng giữa các yếu tố này.

Cùng với đó, số lượng thương hiệu và mẫu mã ngày càng đa dạng khiến khách hàng có nhiều lựa chọn hơn. Một mẫu vợt đang được quảng bá rầm rộ có thể nhanh chóng phải cạnh tranh với sản phẩm mới ra mắt, hoặc những dòng vợt cũ được giảm giá. Người mua vì thế không nhất thiết phải xuống tiền ngay khi một sản phẩm vừa xuất hiện trên thị trường.

Những thay đổi này cũng đặt ra bài toán mới cho các thương hiệu và cửa hàng. Việc có VĐV nổi tiếng đại diện vẫn mang lại giá trị lớn về hình ảnh, nhưng khả năng duy trì doanh số lâu dài có thể phụ thuộc nhiều hơn vào trải nghiệm thực tế và sự hài lòng của người sử dụng.

Từ câu chuyện một chủ shop ôm gần 80 cây vợt chưa bán được đến những thay đổi trong cách kinh doanh của các đại lý, thị trường vợt pickleball Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu cạnh tranh ngày càng rõ rệt. Phong trào vẫn phát triển, nhu cầu trang thiết bị vẫn hiện hữu, nhưng sức hút của một thương hiệu không còn là yếu tố duy nhất quyết định khả năng tiêu thụ.

Với người kinh doanh, lựa chọn đúng sản phẩm và kiểm soát lượng hàng nhập ngày càng quan trọng. Còn với người chơi, sau những trải nghiệm và không ít lần đổi vợt, câu hỏi có thể đang dần chuyển từ "cây vợt nào đang hot nhất?" sang "cây vợt nào thực sự phù hợp với mình?".