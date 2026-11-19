"Xây nền" trước khi nghĩ đến chuyện bán xe

Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh AVES vừa công bố kế hoạch đầu tư hơn 250 tỷ đồng phát triển tổ hợp nhà máy sản xuất xe điện và trung tâm nghiên cứu, phát triển (R&D) tại Hưng Yên. Dự án có diện tích sử dụng khoảng 30.000 m², dự kiến vận hành từ quý II/2027, với công suất thiết kế tối đa 300.000 xe mỗi năm khi hoạt động đủ ba ca.

Trong lĩnh vực xe điện, việc một doanh nghiệp mới gia nhập thị trường công bố kế hoạch xây dựng nhà máy, trung tâm nghiên cứu có thể xem là một bước đi khá mạnh dạn. Nhưng với AVES, điểm đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô nhà máy hay số tiền đầu tư, mà còn ở cách doanh nghiệp lựa chọn xây dựng những năng lực nền tảng ngay từ giai đoạn đầu.

Ngay từ việc đặt trung tâm nghiên cứu ngay cạnh nhà máy đã là một lựa chọn nhiều toan tính, xét về mặt vận hành. Thay vì tách biệt hoạt động nghiên cứu với sản xuất, AVES muốn tạo ra sự phối hợp trực tiếp giữa đội ngũ phát triển sản phẩm và bộ phận kỹ thuật nhà máy. Những kết quả thử nghiệm về hiệu suất, độ bền, tính an toàn hay khả năng vận hành trong điều kiện thực tế có thể được đưa trở lại quá trình điều chỉnh thiết kế và hoàn thiện sản phẩm.

Ảnh dựng tổ hợp nhà máy của AVES.

Đây cũng là điểm khác biệt giữa việc đơn thuần đầu tư năng lực lắp ráp với việc hướng đến xây dựng năng lực phát triển sản phẩm. Một doanh nghiệp muốn tạo dựng thương hiệu riêng trong lĩnh vực phương tiện điện sẽ cần nhiều hơn dây chuyền sản xuất. Đó còn là khả năng làm chủ thiết kế, công nghệ, kiểm soát chất lượng và liên tục cải tiến sản phẩm.

Đáng chú ý, trong chia sẻ về định hướng hoạt động, ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AVES, nhấn mạnh doanh nghiệp sẽ không ưu tiên mở rộng bán hàng ngay từ đầu. Thứ tự đầu tư được xác định là trung tâm R&D, nhà máy sản xuất, các trung tâm hậu mãi quy mô lớn tại hai đầu đất nước và cuối cùng mới đến hệ thống đại lý.

Nói đơn giản là lo xong chuyện làm ra một chiếc xe tốt và chăm sóc nó, rồi mới tính tới chuyện bán Nguyễn Văn Thanh - Đồng sáng lập, kiêm CEO AVES

Đây là một quan điểm đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe điện ngày càng cạnh tranh. Bởi với một thương hiệu mới, có thể nhanh chóng đưa sản phẩm ra thị trường là một lợi thế, nhưng duy trì được chất lượng, độ tin cậy và dịch vụ sau bán hàng mới là yếu tố quyết định khả năng phát triển lâu dài.

Đội ngũ lãnh đạo với nhiều cái tên "sừng sỏ"

Một yếu tố khác giúp kế hoạch của AVES nhận được sự chú ý là đội ngũ sáng lập và điều hành. Thay vì bắt đầu với một nhóm nhân sự hoàn toàn mới trong lĩnh vực phương tiện điện, doanh nghiệp quy tụ những người từng đảm nhiệm các vị trí quản lý tại VinFast, Green SM, Pega, Honda, Yamaha, Samsung và một số tập đoàn lớn.

Đứng đầu doanh nghiệp là ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc. Ông có hơn 16 năm kinh nghiệm khởi nghiệp và lãnh đạo, từng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc toàn cầu Green SM và Phó Tổng Giám đốc VinFast. Ông cũng từng được Forbes vinh danh trong danh sách 30 Under 30 Asia.

Chân dung đội ngũ lãnh đạo của AVES.

Đáng chú ý, những vị trí còn lại trong ban lãnh đạo AVES cũng được phân bổ theo các mảng năng lực khá rõ ràng.

Ông Lê Hoàng Long, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Thương mại, có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển kinh doanh, trong đó hơn 15 năm gắn bó với ngành xe máy điện. Ông từng là CEO Pega và Phó Tổng Giám đốc VinFast phụ trách kinh doanh xe máy điện. Đây là một trong những vị trí cực kỳ quan trọng với một doanh nghiệp mới, đặc biệt trong việc xây dựng hệ thống phân phối, dịch vụ và hậu mãi.

Ở mảng nghiên cứu công nghệ, ông Triệu Tuyên Hoàng, đồng sáng lập kiêm Giám đốc R&D, là Tiến sĩ Kỹ thuật Điện - Điện tử với khoảng 20 năm kinh nghiệm. Ông từng đảm nhiệm các vị trí quản lý R&D tại Viettel M1, VinFast và Karofi, trực tiếp dẫn dắt đội ngũ hơn 100 kỹ sư.

Các vị trí tài chính, chuỗi cung ứng và sản xuất cũng được giao cho những nhân sự có kinh nghiệm lâu năm. Bà Đỗ Minh Anh, Giám đốc Tài chính, từng làm việc tại SMBC, ORIX và FE Credit. Ông Dương Xuân Hải, Giám đốc Quản lý Chuỗi cung ứng, có kinh nghiệm tại VinFast, Yamaha và Honda. Trong khi đó, ông Đặng Trần Thái, Giám đốc Nhà máy, từng giữ các vị trí quản lý cấp cao tại Karofi, VinSmart và Samsung.

Nhìn vào cơ cấu này, có thể thấy AVES đang cố gắng xây dựng một đội ngũ tương đối đầy đủ các mắt xích quan trọng của một doanh nghiệp sản xuất phương tiện: từ nghiên cứu công nghệ, phát triển kinh doanh, quản trị tài chính, mua hàng đến vận hành nhà máy.

Đây là một lợi thế đáng kể đối với startup trong lĩnh vực có yêu cầu cao về vốn, kỹ thuật và chuỗi cung ứng như xe điện. Kinh nghiệm của những người từng tham gia xây dựng, vận hành các doanh nghiệp lớn có thể giúp AVES rút ngắn quá trình học hỏi, hạn chế những sai sót trong giai đoạn đầu và đưa ra quyết định sát với thực tế thị trường hơn.

Tất nhiên, kinh nghiệm ở những doanh nghiệp lớn không đồng nghĩa một startup sẽ tự động thành công. Thách thức của AVES là làm sao kết hợp được những kinh nghiệm ấy thành một bộ máy đủ linh hoạt, có khả năng phối hợp và thực thi hiệu quả trong điều kiện nguồn lực của một doanh nghiệp mới.

Thị trường mở ra cơ hội nhưng sản phẩm sẽ quyết định tương lai

Thời điểm AVES gia nhập thị trường cũng tương đối đáng chú ý. Xe máy điện tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh, với sự tham gia của cả những thương hiệu lâu năm lẫn các doanh nghiệp mới.

Theo số liệu Motorcycles Data được công bố, trong 7 tháng đầu năm 2026, người tiêu dùng Việt Nam đã mua hơn 513.700 xe máy điện, tăng 97,2% so với cùng kỳ. Tỷ trọng xe điện trong tổng thị trường phương tiện hai bánh cũng tăng đáng kể, phản ánh sự thay đổi trong lựa chọn của người tiêu dùng.

Không chỉ VinFast, các doanh nghiệp như Yadea, Dat Bike, Honda hay Yamaha đều đang mở rộng hoạt động liên quan đến xe điện tại Việt Nam. Điều này cho thấy cuộc chơi đang dần dịch chuyển từ cạnh tranh về sản phẩm và bán hàng sang cả năng lực sản xuất, công nghệ và chuỗi cung ứng.

Danh mục sản phẩm sẽ quyết định tương lai của startup này.

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của AVES mang đến nhiều sự chú ý. Dù vậy, con đường phía trước của startup này vẫn còn nhiều bài toán cần giải quyết. Startup này sẽ phải cạnh tranh với những thương hiệu đã có lợi thế về quy mô sản xuất, hệ thống phân phối, nhận diện thương hiệu và tệp khách hàng. Với một doanh nghiệp mới, bài toán không chỉ là làm ra một chiếc xe tốt, mà còn phải đảm bảo giá thành hợp lý, dịch vụ thuận tiện và khả năng cung ứng ổn định.

Dẫu vậy, cách tiếp cận mà AVES đang lựa chọn cho thấy doanh nghiệp không chỉ nhìn vào cơ hội tăng trưởng ngắn hạn của thị trường xe điện. Việc dành nguồn lực cho R&D, nhà máy và hệ thống hậu mãi trước khi mở rộng đại lý là một lựa chọn đòi hỏi sự kiên nhẫn, bởi những khoản đầu tư này cần thời gian mới có thể chuyển hóa thành doanh thu.

Ông Nguyễn Văn Thanh từng ví AVES như một đứa trẻ mới tập đi, với mỗi thành viên tham gia dự án mang theo kinh nghiệm và kỳ vọng riêng vào những sản phẩm đầu tiên. Cách ví von này cũng phần nào phản ánh đúng vị thế hiện tại của doanh nghiệp: còn rất trẻ, chưa có sản phẩm thương mại, nhưng đã xác định được những nền tảng cần xây dựng cho chặng đường phía trước.

Với AVES, khoản đầu tư hơn 250 tỷ đồng có thể mới chỉ là bước khởi đầu. Nhưng nếu doanh nghiệp thực hiện được những gì đã đặt ra, từ năng lực nghiên cứu, sản xuất đến chất lượng sản phẩm và dịch vụ, thị trường xe điện Việt Nam hoàn toàn có thêm lý do để chờ đợi một thương hiệu nội địa mới.