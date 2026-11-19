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Sonangol đã phát hiện hydrocarbon tại giếng thăm dò Burututu-1, thuộc Lô 5/06 ngoài khơi lưu vực Kwanza của Angola. Đây là lần đầu tiên các tầng chứa dầu khí nằm dưới lớp muối được xác định tại khu vực nhượng quyền này, mở ra hướng nghiên cứu mới về tiềm năng địa chất của lô dầu khí.

Theo thông báo của Cơ quan Dầu khí và Nhiên liệu sinh học Quốc gia Angola (ANPG), phát hiện được thực hiện bởi Sonangol Exploração & Produção (Sonangol E&P), đơn vị điều hành Lô 5/06 và nắm giữ 100% quyền lợi tại đây.

Giếng Burututu-1 được khoan ở vùng biển có độ sâu 259 m và đạt tổng độ sâu 3.882 m. Kết quả thăm dò ban đầu xác định một tầng chứa hydrocarbon dày khoảng 25 m nằm bên dưới lớp muối. Đây là phát hiện hydrocarbon đầu tiên trong các tầng chứa trước lớp muối tại Lô 5/06.

Theo ANPG, những dữ liệu ban đầu cho thấy tầng chứa có các đặc điểm địa chất và thạch học đáng chú ý, tạo cơ sở để tiếp tục triển khai các nghiên cứu kỹ thuật chuyên sâu. Các bước đánh giá tiếp theo sẽ giúp xác định chính xác hơn quy mô cũng như tiềm năng của phát hiện này.

Đáng chú ý, phát hiện tại Burututu-1 bổ sung thêm dữ liệu địa chất về khu vực dưới lớp muối của lưu vực Kwanza. Đây là khu vực ngoài khơi Angola có cấu trúc địa chất phức tạp, trong đó các tầng đá chứa dầu khí nằm bên dưới những lớp muối dày là đối tượng được quan tâm trong hoạt động thăm dò.

Giếng Burututu-1 được khoan bằng tàu khoan West Gemini, thuộc sở hữu của Seadrill. Tàu thực hiện chiến dịch theo hợp đồng với Sonangol E&P thông qua Sonadrill, liên doanh khai thác và khoan dầu khí có tỷ lệ góp vốn 50:50 giữa Seadrill và một công ty con của Sonangol.

Trước đó, trong năm nay, West Gemini cũng tham gia khoan giếng thăm dò Katambi-2 tại Lô 24 thuộc lưu vực Benguela cho Sonangol và ANPG.

Hiện phát hiện tại Burututu-1 vẫn đang trong giai đoạn đánh giá. Các thông tin ban đầu chưa đủ cơ sở để xác định trữ lượng dầu khí có thể khai thác thương mại. Kết quả từ những nghiên cứu kỹ thuật tiếp theo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định triển vọng phát triển của khu vực này.