Jaecoo J5 - mẫu xe được lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản gồm xăng, hybrid và thuần điện.

Nhà máy công suất 120.000 xe/năm

Một trong những bước đi đáng chú ý của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam là dự án nhà máy sản xuất ô tô ở Hưng Yên. Dự án có tổng vốn đầu tư 8.125 tỷ đồng, công suất thiết kế 120.000 xe mỗi năm.

Theo định hướng của doanh nghiệp, nhà máy được phát triển theo mô hình nhà máy xanh, ứng dụng công nghệ hiện đại trong sản xuất. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao năng lực sản xuất ô tô trong nước và mở ra cơ hội đưa Việt Nam trở thành một cứ điểm xuất khẩu của thương hiệu tại khu vực Đông Nam Á.

Đáng chú ý, Omoda & Jaecoo chính là thương hiệu ô tô Trung Quốc đầu tiên mở nhà máy tại Việt Nam, hướng đến một cam kết lâu dài với thị trường.

Mở rộng mạng lưới phân phối và dịch vụ hậu mãi

Song song với kế hoạch sản xuất, Omoda & Jaecoo Việt Nam đang mở rộng hệ thống nhà phân phối nhằm tăng khả năng tiếp cận khách hàng tại nhiều địa phương. Đây cũng là nền tảng để triển khai các hoạt động bán hàng, lái thử, bảo dưỡng và sửa chữa sau bán.

Ở khâu phụ tùng, doanh nghiệp hiện có hai kho tại Hải Phòng và Đồng Nai, phục vụ nhu cầu cung ứng linh kiện cho hệ thống dịch vụ trên toàn quốc.

Kho phụ tùng của O&J tại Hải Phòng và Đồng Nai.

Một chính sách đáng chú ý khác là chế độ bảo hành dài hạn, lên đến 10 năm hoặc 1.000.000 km, tùy điều kiện áp dụng đối với từng dòng sản phẩm. Đây là một trong những yếu tố được hãng sử dụng để tăng sự an tâm cho người mua trong bối cảnh thương hiệu còn tương đối mới tại thị trường Việt Nam.

Ngoài hệ thống đại lý và kho phụ tùng, Omoda & Jaecoo cũng có kế hoạch phát triển mạng lưới trạm sạc tại showroom, trung tâm thương mại và các địa điểm phù hợp trong hệ sinh thái đối tác ABBANK và Geleximco.

Đa dạng lựa chọn động cơ, từ xe xăng đến xe điện

Về sản phẩm, Omoda & Jaecoo đang theo đuổi chiến lược phát triển nhiều loại động cơ, gồm xe xăng, hybrid, plug-in hybrid và xe thuần điện. Cách tiếp cận này nhằm đáp ứng sự khác biệt về nhu cầu sử dụng cũng như khả năng tiếp cận phương tiện điện hóa của người tiêu dùng Việt Nam.

Trong danh mục hiện tại và định hướng phát triển, Omoda C5 và Jaecoo J7 hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm SUV sử dụng động cơ xăng truyền thống. Trong khi đó, Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J5 SHS-H và Jaecoo J7 SHS-P là những lựa chọn thuộc nhóm xe điện hóa, chú trọng khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm mức tiêu thụ năng lượng.

Ở phân khúc xe thuần điện, Jaecoo J5 EV được giới thiệu như một lựa chọn dành cho khách hàng muốn chuyển sang phương tiện sử dụng năng lượng mới.

Chiến lược sản phẩm này nằm trong định hướng công nghệ rộng hơn của tập đoàn Chery. Tại Hội nghị khách hàng quốc tế 2026, tập đoàn giới thiệu robot thông minh AiMOGA cùng các giải pháp lưu trữ năng lượng, bên cạnh những công nghệ liên quan đến lĩnh vực ô tô.

Trong giai đoạn tiếp theo, Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động sản xuất trong nước, phát triển nguồn nhân lực và công nghiệp hỗ trợ, đồng thời nghiên cứu các giải pháp di chuyển thân thiện hơn với môi trường.



