Giá bạc sáng ngày 19/11 tiếp tục dò đáy tại Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank
Giá bạc trong nước duy trì ở mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái.
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Sáng ngày 19/11, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,394 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,437 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 37,173 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 38,319 triệu đồng/thỏi (bán ra), mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm ngoái. Giá bạc trong nước đã liên tục lao dốc từ ngày 11/11 đến nay và mất khoảng 30,5% giá trị trong vòng 1 năm qua.
Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,572-1,623 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 41,92-43,28 triệu đồng/kg. Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,665 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,653 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trên thị trường thế giới, giá bạc giữ ở mức trên 45 USD/ounce, gần mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2025. Giá bạc trên thế giới đang ở mức 37,9 triệu đồng/kg, bám sát giá bạc trong nước khoảng 353.000 đồng/kg.
Đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên trước kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm nữa. Biên bản cuộc họp tháng 10 của FOMC cho thấy gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều ủng hộ việc tăng lãi suất thêm trong những tháng tới để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.
Thống đốc Fed Christopher Waller cũng cảnh báo rằng áp lực lạm phát đang đi sai hướng, cho thấy khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12 có thể được xem xét. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá xác suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng tới là 90%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản là 10%. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như bạc, khiến kim loại quý này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.
Về diễn biến kỹ thuật, vùng 45 USD/ounce đang được chú ý như một ngưỡng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá bạc giữ được khu vực này, thị trường có thể tìm thấy điểm tựa để ổn định và hình thành nhịp phục hồi sau giai đoạn điều chỉnh.
Ngược lại, nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng và giá bạc đánh mất vùng hỗ trợ 45 USD/ounce, tâm lý thận trọng có thể lan rộng, khiến kim loại quý này đối diện nguy cơ giảm sâu hơn.
Tuy nhiên, khả năng phục hồi của giá bạc vẫn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó đáng chú ý nhất là diễn biến lạm phát Mỹ, chính sách lãi suất của Fed, sức mạnh đồng USD và triển vọng nhu cầu công nghiệp.
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