Trên thị trường thế giới, giá bạc giữ ở mức trên 45 USD/ounce, gần mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2025. Giá bạc trên thế giới đang ở mức 37,9 triệu đồng/kg, bám sát giá bạc trong nước khoảng 353.000 đồng/kg.

Đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên trước kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tăng lãi suất thêm nữa. Biên bản cuộc họp tháng 10 của FOMC cho thấy gần như tất cả các nhà hoạch định chính sách đều ủng hộ việc tăng lãi suất thêm trong những tháng tới để đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%.

Thống đốc Fed Christopher Waller cũng cảnh báo rằng áp lực lạm phát đang đi sai hướng, cho thấy khả năng tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng 12 có thể được xem xét. Theo công cụ CME FedWatch, thị trường hiện đang định giá xác suất tăng 25 điểm cơ bản vào tháng tới là 90%, trong khi khả năng tăng 50 điểm cơ bản là 10%. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như bạc, khiến kim loại quý này trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư.