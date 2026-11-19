Outlander thế hệ mới có thông tin trên Cục Đăng kiểm

Theo hồ sơ do Mitsubishi Việt Nam gửi Cục Đăng kiểm, có hai kiểu loại Mitsubishi Outlander mới được đăng ký công bố nhãn năng lượng, mang tên OUTLANDER H và OUTLANDER P.

Đã có thông tin về Outlander thế hệ mới ở Cục Đăng kiểm. Ảnh: VR

Cả hai đều sử dụng động cơ mã 4B40, hệ thống điện 48V và được phân loại là xe hybrid tự sạc điện (MHEV). Đây là thông tin đáng chú ý bởi trước đó, những chiếc Outlander mới xuất hiện tại Việt Nam đã cho thấy xe sử dụng hệ truyền động hybrid nhẹ, nhưng chưa có nhiều dữ liệu cụ thể về cấu hình động cơ trong hồ sơ đăng kiểm.

Đối chiếu với tài liệu kỹ thuật của Mitsubishi tại thị trường Bắc Mỹ, động cơ 4B40 là loại 1.5L MIVEC tăng áp, 4 xi-lanh. Động cơ này kết hợp hệ thống BSG 48V (Belt Starter Generator), đóng vai trò hỗ trợ động cơ đốt trong trong quá trình vận hành.

Về mức tiêu thụ nhiên liệu, nhãn năng lượng của Outlander H ghi nhận con số 6,71 lít/100 km trong chu trình hỗn hợp. Trong khi đó, Outlander P có mức tiêu thụ 7,15 lít/100 km. Mức tiêu thụ này thấp hơn một chút so với các đối thủ như Mazda CX-5 (khoảng 7 lít/100 km hỗn hợp) hay Ford Territory (khoảng 7,4 lít/100 km) theo công bố từ nhà sản xuất.

Nếu tính theo giá xăng hiện tại từ khoảng 19.390 đồng/lít, phiên bản có mức tiêu thụ 6,71 lít/100 km tốn khoảng 130.000 đồng cho mỗi 100 km, tương đương khoảng 1.300 đồng/km.

Những điểm mới khác đáng trông chờ ở Outlander sắp ra mắt

Trước khi xuất hiện thông tin từ Cục Đăng kiểm, Mitsubishi Outlander thế hệ mới đã nhiều lần bị bắt gặp tại Việt Nam. Đáng chú ý, hình ảnh những chiếc xe đầu tiên cập cảng hồi đầu tháng 11 cho thấy mẫu SUV này có ít nhất hai cấu hình khác nhau, với kích thước mâm khác nhau, lớn nhất tới 20 inch.

Những chiếc Outlander thế hệ mới cập cảng Việt Nam với 2 phiên bản. Ảnh: Mitsubishi

Một chi tiết khác đáng chú ý là cả hai chiếc xe tại cảng đều có khu vực bố trí camera phía sau kính lái, gần gương chiếu hậu, cùng tấm ốp che radar ở mặt ca-lăng. Những chi tiết này gợi ý khả năng Outlander mới được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS ngay từ bản tiêu chuẩn.

Trước đó, chiếc Outlander màu đen xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội cũng để lộ nhiều trang bị. Xe có nội thất bọc da nâu, ghế ngồi và táp-pi cửa được trang trí bằng các đường chỉ khâu hình kim cương. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 12,3 inch. Logo S-AWC ở khu vực cửa sổ phía sau cho thấy xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh.

Ở thị trường quốc tế, Outlander mới còn có nhiều trang bị đáng chú ý tùy phiên bản như bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu kỹ thuật số và hệ thống âm thanh Yamaha...

Thế hệ Outlander mới thay đổi rất nhiều so với đời trước. Ảnh: Caranddriver

Mẫu SUV này dự kiến ra mắt trong tháng 12, cạnh tranh ở nhóm SUV/crossover cỡ C với những cái tên như Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory. Trong đó, Honda CR-V là đối thủ có nhiều điểm tương đồng hơn cả khi cũng có cấu hình 5+2 chỗ ngồi.