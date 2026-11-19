Đây là bước tiếp theo sau thông báo ngày 20/10, khi SPA cho biết sắp mở bán hai đường bay này, kèm thông điệp "Mở bán là có quà". Sau gần một tháng chờ đợi, hành khách đã có thể đặt vé. Nhờ đó, người dân ba địa phương có thêm lựa chọn bay thẳng, không phải nối chuyến qua TP.HCM. Thời điểm mở bán cũng trùng với mùa cao điểm du lịch, công tác và về quê cuối năm.

Để hiểu vì sao hãng có thể mở rộng nhanh như vậy, cần nhìn lại hành trình của SPA. Hãng thuộc Sun Group, được cấp giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không và chứng nhận AOC vào tháng 9/2025, khai thác thương mại từ tháng 11/2025. Từ chặng Phú Quốc ban đầu, hãng lần lượt mở thêm nhiều đường bay nội địa và quốc tế. Việc mở rộng mạng bay đi kèm với tăng quy mô đội tàu: ngày 23/6/2026, hãng tiếp nhận tàu bay thứ 11 (Airbus A320neo), tạo thêm dư địa để tăng tần suất và mở đường bay mới.

Với hành khách, giá vé là điều được quan tâm nhất. Theo website đặt vé của hãng, với ngày bay 25/1/2027, chặng Hà Nội – Đà Lạt bay thẳng khoảng 1 giờ 50 phút, giá Economy từ 1.640.181 đồng/chiều. Chặng Hà Nội – Cần Thơ bay thẳng khoảng 2 giờ 15 phút, giá Economy từ 1.543.181 đồng/chiều. Với hành khách muốn thoải mái hơn, hạng Premium Economy có giá từ 4.629.181 đồng trên chặng Đà Lạt và từ 4.945.181 đồng trên chặng Cần Thơ. Giá thay đổi theo ngày bay, hạng vé và thời điểm đặt, nên hành khách nên tra cứu trực tiếp tại trang web của hãng.

Giá vé chặng Hà Nội- Đà Lạt ngày 25/01/2027

Mức giá này đi kèm quyền lợi khá đầy đủ. Hạng Economy Classic gồm 1 kiện xách tay không quá 7 kg và 1 kiện ký gửi 23 kg. Phí đổi và hoàn vé là 450.000 đồng, chọn chỗ ngồi tính phí. Hạng Economy Flex được chọn chỗ miễn phí, hệ số cộng điểm thưởng 1,2 (so với hệ số 1 của Classic) và đổi vé trước 30 ngày miễn phí, trong khi phí hoàn vé vẫn là 450.000 đồng.

Bên cạnh giá vé, yếu tố khiến nhiều người cân nhắc SPA là độ đúng giờ, điểm hãng được nhắc đến nhiều nhất. Trong tháng 9/2026, SPA dẫn đầu toàn ngành về tỷ lệ cất cánh đúng giờ với 86,8%, cao hơn mức trung bình 78,4%. Kết quả này nối tiếp thành tích trước đó: tháng 12/2025, hãng đạt 93,5% trong khi mức trung bình toàn ngành chỉ 70,7%. Ngoài đúng giờ, hãng còn được đánh giá cao nhờ đội bay mới, dịch vụ theo hướng nghỉ dưỡng và ưu đãi kết nối hệ sinh thái Sun World.

Với mức giá cạnh tranh, giờ bay thuận tiện và độ đúng giờ được ghi nhận, hai đường bay mới được kỳ vọng sẽ sớm trở thành lựa chọn quen thuộc của hành khách giữa thủ đô, Tây Nguyên và miền Tây Nam Bộ.