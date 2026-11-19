Grand Theft Auto VI, phần mới nhất của loạt game đình đám bậc nhất ngành, chính thức lên kệ hôm nay 19/11, sau đúng 13 năm kể từ GTA V. Và nó ra mắt theo cách người ta chờ đợi: phá kỷ lục. Theo ước tính được truyền thông quốc tế dẫn lại, lượng đặt trước đã vượt 1,65 tỷ USD trước cả ngày phát hành, mức được xem là màn ra mắt giải trí lớn nhất lịch sử, vượt mọi bom tấn điện ảnh. Giới phê bình chấm 99 trên 100 trên trang tổng hợp Metacritic từ 114 bài đánh giá. Cổ phiếu của Take-Two, công ty phát hành, tăng khoảng 6% sau khi game ra mắt.

Để dễ hình dung sức nóng, phần tiền nhiệm GTA V từng thu 1 tỷ USD chỉ trong ba ngày khi ra mắt năm 2013. Nhưng con số gây sốc nhất mùa này lại không phải tiền, mà là số người sẵn sàng bỏ một ngày làm để chơi.

Gần một phần năm người lao động Mỹ xin nghỉ, có công ty đóng cửa luôn

Theo dữ liệu từ nền tảng nhân sự Bamboo HR, 18% nhân viên hưởng lương ở Mỹ dự định xin nghỉ đúng ngày 19/11 để chơi GTA VI. Ở nhóm Gen Z, tỷ lệ này lên tới 32%, còn millennials là 27%. Nói cách khác, cứ ba người trẻ đi làm thì có một người coi ngày ra mắt một trò chơi điện tử là lý do chính đáng để nghỉ.

Nhiều doanh nghiệp không chống lại làn sóng đó mà đầu hàng luôn. Hãng phụ tùng xe Burger Motorsports thông báo đóng cửa cả ngày 19/11 vì quá nhiều nhân viên đã xin nghỉ, với dòng thông báo ghi thẳng rằng "hoạt động kinh doanh bình thường có thể bị ảnh hưởng". Một số phân tích trên truyền thông Mỹ còn ước tính ngày game ra mắt có thể khiến năng suất lao động thiệt hại cỡ 1 tỷ USD.

Sự cuồng nhiệt còn bị đẩy tới những tình tiết khó tin. Trên mạng xã hội X lan truyền hình ảnh một game thủ được cho là mặc cả bỉm người lớn để ngồi cày liên tục, khỏi mất thời gian đi vệ sinh, kèm dòng chú thích đại ý "đợi hơn chục năm rồi, không bỏ lỡ một giây nào". Cần nói ngay rằng tính xác thực của bức ảnh không kiểm chứng được, và kiểu ảnh này gần như lần ra mắt game lớn nào cũng xuất hiện, nhiều khi chỉ để câu tương tác. Nhưng việc nó lan nhanh tự nó đã nói lên mức độ phát cuồng mà GTA VI tạo ra.

Và rồi một công ty 13 tỷ USD quyết định: thôi, cho nghỉ hẳn một ngày!

Thay vì tìm cách giữ chân nhân viên, Logitech chọn hướng ngược lại. Hãng thiết bị gaming trị giá 13 tỷ USD này cho toàn bộ 7.000 nhân viên trên thế giới một ngày nghỉ để chơi game, đặt tên hẳn là "Logi Game Day". CEO Hanneke Faber tự chọn nghỉ đúng ngày 19/11, và văn phòng công ty hôm đó biến thành một phòng game cho sự kiện phát trực tiếp.

"Đã đến lúc dẹp bỏ cái định kiến rằng chơi game là phí thời gian", bà Faber nói. Giám đốc nhân sự Elaine Laird thì gói lại bằng một câu đáng suy nghĩ: "Chơi không phải là thứ đối lập với làm việc."

Logitech chống lưng cho quyết định này bằng một nghiên cứu của chính mình, khảo sát 900 người trưởng thành và 100 game thủ ở chín quốc gia. Kết quả: cứ 5 người thì 4 nói chơi game giúp họ tự tin hơn khi đối mặt thử thách thật, và bình tĩnh, tập trung hơn dưới áp lực.

Dĩ nhiên, con số này nên đọc kèm một nụ cười. Một hãng kiếm tiền từ việc bán chuột và bàn phím gaming, nay công bố nghiên cứu nói chơi game tốt cho năng suất, thì ít nhiều cũng là mèo khen mèo dài đuôi. Nhưng việc một nữ CEO của tập đoàn lớn công khai đứng ra bảo vệ chuyện chơi game vẫn là một dấu mốc đáng chú ý.

Khi thú vui của đàn ông trưởng thành hết bị coi là trò trẻ con

Đằng sau những con số vui đó là một dịch chuyển thật. Nhiều năm qua, game bị mặc định là thứ tiêu khiển của thiếu niên, và một người đàn ông trưởng thành dành cả ngày cho GTA dễ bị nhìn như kẻ chưa chịu lớn. Nhưng tệp người chơi đã khác. Phần lớn người háo hức chờ GTA VI hôm nay là những người đã đi làm, nhiều người ngoài 30, từng chơi GTA V hồi còn đi học và nay quay lại sau 13 năm.

Việc một công ty lớn cho nhân viên nghỉ để chơi, và một CEO đứng ra nói "chơi không đối lập với làm việc", chạm đúng vào điều đó. Nó không biến game thành một công cụ tăng năng suất máy móc, mà thừa nhận một điều giản dị hơn: nghỉ ngơi và chơi đúng nghĩa là một phần của việc sống và làm việc khỏe mạnh, với đàn ông trưởng thành cũng vậy.

GTA VI rồi sẽ lập thêm vô số kỷ lục doanh số trong những ngày tới. Nhưng thứ đáng nhớ của mùa ra mắt này có khi lại là hình ảnh cả một nền kinh tế, từ anh thợ sửa xe tới nữ CEO tập đoàn tỷ đô, cùng gật đầu rằng hôm nay, nghỉ chơi game một ngày cũng chẳng sao.

Theo Bamboo HR/WSJ