‏Với sự đồng hành của Tasco Auto, hành trình đưa khách hàng đến gần hơn với những công nghệ và quy trình kiểm nghiệm đứng sau thương hiệu mà họ đã lựa chọn.‏

‏Khi người sở hữu xe bước vào nơi những chiếc ô tô được tạo ra‏

‏Diễn ra trong năm Geely kỷ niệm 40 năm thành lập, sự kiện quy tụ 250 khách hàng đến từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, với sự đồng hành của Tasco Auto, đoàn khách Việt Nam được tiếp cận những cơ sở sản xuất, nghiên cứu và kiểm nghiệm hiện đại thuộc hệ sinh thái Geely Holding, nơi những công nghệ ô tô được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn.‏

‏Một trong những điểm dừng chân là một trong những nhà máy thông minh của Geely, nơi khách hàng khám phá quá trình hình thành một chiếc ô tô, từ những cấu kiện ban đầu đến sản phẩm hoàn thiện.‏

‏Với diện tích khoảng 1,3 triệu m² và công suất thiết kế tối đa 360.000 xe mỗi năm, nhà máy ứng dụng hàng loạt công nghệ hiện đại. Nổi bật là hệ thống đúc áp lực nhôm 7.200 tấn, dây chuyền hàn tự động với 885 robot, cùng các phương tiện vận chuyển tự hành và hệ thống quản lý sản xuất kết nối 5G.‏

‏Tuy nhiên, điều đáng chú ý không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng máy móc, mà còn ở cách từng công đoạn được giám sát, kiểm tra và kết nối nhằm bảo đảm độ chính xác, chất lượng sản phẩm.‏

‏Qua những dây chuyền sản xuất thực tế, khách hàng có thêm góc nhìn về năng lực chế tạo mà Geely Holding đã xây dựng trong quá trình phát triển từ một doanh nghiệp công nghiệp tại Trung Quốc thành tập đoàn ô tô toàn cầu.‏

‏Khi những điều kiện thời tiết khắc nghiệt được đưa vào phòng thử nghiệm‏

‏Nếu nhà máy cho thấy một chiếc xe được tạo ra như thế nào, thì Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn Geely tại Ninh Ba lại mở ra câu chuyện về những nghiên cứu đứng sau sự an toàn và khả năng vận hành của phương tiện.‏

‏Được khánh thành vào tháng 12/2025 với mức đầu tư hơn 2 tỷ nhân dân tệ, trung tâm tích hợp nhiều hạng mục nghiên cứu chuyên sâu, từ thử nghiệm va chạm, an toàn pin đến các công nghệ bảo vệ người sử dụng.‏

‏Đáng chú ý, ngay khi ra mắt, Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn Geely đã xác lập 5 kỷ lục Guinness thế giới, bao gồm: phòng thí nghiệm an toàn ô tô lớn nhất thế giới với tổng diện tích sàn 81.930,745 m²; đường thử va chạm ô tô trong nhà dài nhất thế giới, đạt 293,39 m; cơ sở hầm gió thử nghiệm ô tô có khả năng điều chỉnh độ cao và khí hậu lớn nhất thế giới với diện tích 28.536,224 m²; khu vực thử nghiệm va chạm ô tô đa góc độ lớn nhất thế giới, rộng 12.709,293 m²; và phòng thí nghiệm an toàn của một nhà sản xuất ô tô có số loại thử nghiệm nhiều nhất, với 27 loại.‏

‏Năm kỷ lục không chỉ phản ánh quy mô đầu tư mà còn cho thấy phạm vi nghiên cứu đa dạng của Geely, từ những bài thử va chạm truyền thống đến các yêu cầu an toàn ngày càng phức tạp của ô tô điện và phương tiện thông minh.‏

‏Đặc biệt, hệ thống hầm gió (‏‏wind tunnel‏‏) kết hợp mô phỏng khí hậu là một minh chứng cho quy mô và năng lực nghiên cứu của Geely.‏

‏Thông thường, để thử nghiệm xe trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, các nhà sản xuất phải đưa phương tiện đến những địa điểm có môi trường phù hợp. Với hệ thống hầm gió chuyên biệt, các kỹ sư có thể chủ động tái tạo những điều kiện ấy trong môi trường được kiểm soát.‏

‏Theo công bố của Geely, hầm thử nghiệm có khả năng tạo luồng gió với vận tốc tối đa 250 km/h, điều chỉnh nhiệt độ từ -40°C đến 60°C, đồng thời mô phỏng mưa, tuyết và bức xạ mặt trời.‏

‏Theo góc nhìn chuyên môn, PGS.TS. Đàm Hoàng Phúc – Giám đốc Chương trình Đào tạo Kỹ thuật Ô tô, Trường Cơ khí, Đại học Bách khoa Hà Nội – có thể chia sẻ về sự khác biệt giữa việc thiết lập các điều kiện thử nghiệm nhiệt độ và xây dựng một hệ thống hầm gió mô phỏng khí hậu tích hợp:‏

‏"Việc thiết lập một môi trường thử nghiệm nhiệt độ nóng hoặc lạnh là điều các hãng xe có thể thực hiện. Tuy nhiên, để xây dựng một hệ thống hầm gió có khả năng đồng thời kiểm soát tốc độ gió, nhiệt độ, độ ẩm và mô phỏng nhiều điều kiện thời tiết như tại Geely là một bài toán kỹ thuật phức tạp hơn rất nhiều. Hệ thống này đòi hỏi không chỉ nguồn lực đầu tư lớn mà còn cả năng lực thiết kế, vận hành và đo lường chính xác. Đây là một trong những hạng mục khiến tôi ấn tượng trong chuyến tham quan."‏

‏Đối với người sử dụng, những nghiên cứu này có ý nghĩa thiết thực. Dù di chuyển trong thời tiết nắng nóng, mưa lớn hay trên những hành trình dài, khả năng thích ứng với các điều kiện môi trường luôn là một yếu tố quan trọng khi đánh giá chất lượng ô tô.‏

‏Bên cạnh hầm gió, trung tâm còn được trang bị hệ thống thử nghiệm va chạm nhằm nghiên cứu khả năng bảo vệ khoang hành khách, kết cấu thân xe và an toàn pin cao áp. Đây là những công đoạn mà khách hàng ít có cơ hội tìm hiểu trong quá trình sử dụng xe, dù có ý nghĩa trực tiếp đối với sự an toàn của người ngồi trong phương tiện.‏

‏Một điểm đáng chú ý khác là Trung tâm Kiểm nghiệm An toàn Geely không được xây dựng để phục vụ riêng các dòng xe của Geely. Theo định hướng được công bố, cơ sở này còn mở ra khả năng cung cấp dịch vụ thử nghiệm cho các nhà sản xuất ô tô khác, đồng thời thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, phát triển công nghệ và tiêu chuẩn an toàn trong toàn ngành.‏

‏Cách tiếp cận này cho thấy tham vọng của Geely không chỉ dừng ở việc hoàn thiện sản phẩm của riêng mình, mà còn hướng tới đóng góp vào sự phát triển chung của ngành công nghiệp ô tô. Việc đầu tư một trung tâm thử nghiệm có quy mô lớn, tích hợp nhiều năng lực kiểm nghiệm trong cùng hệ thống cũng tạo điều kiện để các bên chia sẻ nguồn lực kỹ thuật và thúc đẩy nghiên cứu về an toàn phương tiện.‏

‏Từ hoạt động sản xuất đến các phương pháp kiểm nghiệm chuyên sâu, chuyến tham quan mang đến cho khách hàng góc nhìn cụ thể hơn về những nỗ lực nghiên cứu của Geely Holding trong quá trình phát triển và hoàn thiện sản phẩm.‏

‏Tasco Auto kết nối khách hàng Việt Nam với năng lực toàn cầu của Geely‏

‏Không chỉ là một chuyến tham quan công nghệ, hành trình tại Trung Quốc còn mang ý nghĩa đặc biệt trong việc xây dựng mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu.‏

‏Tại Việt Nam, Tasco Auto đảm nhiệm vai trò phân phối các dòng xe Geely, đồng thời phát triển hệ thống dịch vụ hậu mãi và những hoạt động kết nối cộng đồng chủ xe. Thông qua chuyến tham dự Hội nghị Khách hàng Toàn cầu, sự đồng hành ấy được mở rộng ra ngoài phạm vi showroom và xưởng dịch vụ.‏

‏Các chủ xe Việt Nam không chỉ được gặp gỡ cộng đồng khách hàng quốc tế, mà còn có cơ hội trực tiếp tìm hiểu quy mô đầu tư, năng lực nghiên cứu và triết lý phát triển sản phẩm của tập đoàn đứng sau chiếc xe mình đang sử dụng.‏

‏Đây là trải nghiệm có ý nghĩa đối với quá trình sở hữu xe. Bên cạnh những đánh giá được hình thành qua việc sử dụng hằng ngày, khách hàng có thêm cơ sở để hiểu về những công nghệ, quy trình sản xuất và hoạt động kiểm nghiệm mà thương hiệu theo đuổi.‏

‏Với chị Lê Thị Phương (tiktok: phuongtoctay), chuyến đi mang đến góc nhìn mới về thương hiệu mà mình đã lựa chọn:‏

‏"Khi mua xe, tôi đơn giản bị thu hút bởi thiết kế, công nghệ và cảm giác lái. Nhưng sau chuyến đi này, tôi có thêm một góc nhìn khác về thương hiệu mình đã lựa chọn. Trước đây, tôi nhìn Geely qua góc nhìn chiếc xe hiện hữu. Còn hôm nay, tôi được tận mắt chứng kiến những gì đứng sau chiếc xe ấy, từ nghiên cứu, công nghệ đến quy trình sản xuất và kiểm nghiệm. Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là quy mô hay công nghệ, mà còn là cách một thương hiệu toàn cầu quan tâm và kết nối với những khách hàng bình thường như chúng tôi. Trước đây tôi chọn Geely vì thích chiếc xe. Sau chuyến đi này, tôi có thêm lý do để trân trọng sự lựa chọn của mình."‏

‏Với Geely Việt Nam và Tasco Auto, những hoạt động như vậy cũng góp phần mở rộng cách thức chăm sóc và kết nối khách hàng: không chỉ cung cấp sản phẩm, dịch vụ mà còn tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ và hiểu sâu hơn về thương hiệu.‏

‏Sau 40 năm phát triển, tầm vóc của Geely Holding được thể hiện không chỉ qua quy mô hoạt động toàn cầu mà còn ở năng lực nghiên cứu, sản xuất và những khoản đầu tư dài hạn dành cho công nghệ và an toàn.‏

‏Từ những cung đường quen thuộc tại Việt Nam đến các cơ sở công nghệ tại Trung Quốc, hành trình Geenius Day 2026 đã mang đến cho các chủ xe một trải nghiệm khác biệt: được khám phá những gì đứng sau chiếc ô tô mình lựa chọn, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự kết nối giữa khách hàng Việt Nam, Tasco Auto và hệ sinh thái Geely toàn cầu.‏