Reuters cho biết, tính đến trưa ngày 19/11/2026 (giờ địa phương), kim ngạch xuất khẩu từ đầu năm 2026 của Hàn Quốc đã chính thức vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD, được thúc đẩy mạnh mẽ bởi làn sóng bùng nổ chip trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu.

Thành tích ấn tượng này đưa Hàn Quốc trở thành nền kinh tế thứ tư trong lịch sử chạm tới cột mốc danh giá này, xếp ngay sau Đức, Mỹ và Trung Quốc.

Theo số liệu từ Bộ Thương mại Hàn Quốc, cột mốc 1.000 tỷ USD được xác lập vào lúc 05:09 GMT (tức 12:09 trưa giờ Việt Nam) ngày thứ Năm 19/11. Đây là một cú nhảy vọt ngoạn mục nếu so với kỷ lục cả năm 2025 của quốc gia này là 709 tỷ USD.

Hình ảnh cần cẩu và container vận chuyển tại cảng Pyeongtaek ở Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 2 tháng 4 năm 2025. Ảnh tư liệu: REUTERS/Kim Hong-Ji

Là nền kinh tế lớn thứ tư châu Á và là "đại bản doanh" của hai gã khổng lồ bán dẫn hàng đầu thế giới là Samsung Electronics và SK Hynix, Hàn Quốc đang tận dụng tối đa cơn khát đầu tư vào hạ tầng AI toàn cầu để bứt phá cả về kim ngạch xuất khẩu lẫn thu hút vốn.

Động lực "tăng trưởng cho tất cả"

Dẫu vậy, phía sau bức tranh xuất khẩu rực rỡ vẫn tồn tại một gam màu trầm: Nhu cầu tiêu dùng nội địa của Hàn Quốc còn khá yếu ớt, khi "trái ngọt" từ cơn sốt xuất khẩu vẫn chưa thực sự thẩm thấu đến túi tiền của đại đa số hộ gia đình.

Tâm lý người tiêu dùng đang chịu sức ép nặng nề từ mặt bằng lãi suất và giá cả leo thang, cộng thêm những biến động chưa từng có trên thị trường chứng khoán trong nước.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung Ảnh tư liệu: Ahn Young-Joon/Getty Images



Trước thực tế này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã lên tiếng kêu gọi chuyển hóa thành tích kỷ lục thành động lực phát triển bao trùm:

"Giờ đây, chúng ta cần biến thành tựu này thành sự tăng trưởng bền vững. Chính phủ sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ lực, đồng thời nuôi dưỡng những động cơ tăng trưởng tương lai như AI và công nghệ sinh học", ông Lee viết trên mạng xã hội X.

"Hơn hết, thành quả xuất khẩu phải cải thiện được đời sống của người dân. Chúng ta sẽ kiến tạo 'tăng trưởng cho tất cả', chia sẻ cơ hội và thành quả phát triển tới cả các tập đoàn lớn lẫn doanh nghiệp nhỏ, từ khu vực thủ đô cho đến các địa phương", nhà lãnh đạo Hàn Quốc nhấn mạnh.

Để hiện thực hóa cam kết này, chính quyền Tổng thống Lee đang lên kế hoạch thành lập Quỹ Ứng phó Tương lai với quy mô khổng lồ lên tới 162,3 nghìn tỷ won (121,94 tỷ USD).

Nguồn vốn này sẽ được trích từ khoản thu ngân sách thặng dư nhờ cơn sốt chip bán dẫn, nhằm tái đầu tư cho các ngành công nghiệp mũi nhọn, hỗ trợ thế hệ trẻ, phát triển kinh tế vùng và nâng cao chất lượng giáo dục.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc cho biết vào tháng 10/2026 rằng tăng trưởng kinh tế của nước này dự kiến sẽ tăng tốc lên mức giữa 3% trong năm nay nhờ xuất khẩu chip đạt kỷ lục, sau khi tăng trưởng 1% vào năm ngoái.

(Tỷ giá quy đổi: 1 USD = 1.330,97 won).

Nguồn: Reuters