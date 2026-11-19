Dòng tiền đang tìm đến đâu?

Theo dữ liệu thị trường ngày 18/11, Bitcoin giao dịch quanh vùng 64.000–65.000 USD, trong khi Ethereum dao động gần 1.800 USD. Áp lực bán cũng lan sang nhiều đồng tiền mã hóa khác (altcoin), với Solana (SOL) giảm gần 10% và XRP mất khoảng 7% trong một tuần.

Đà giảm tương tự xuất hiện trên thị trường chứng khoán Mỹ, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu công nghệ và AI. Theo Reuters, nhà đầu tư đang đánh giá lại mức định giá của các doanh nghiệp AI và triển vọng thu hồi vốn từ những khoản đầu tư quy mô lớn vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Ngay cả vàng, tài sản thường được lựa chọn trong giai đoạn bất ổn, cũng chịu sức ép. Theo Reuters ngày 18/11, giá vàng giao ngay giảm khoảng 2%, xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.

Trong bối cảnh thị trường biến động, một bộ phận dòng vốn đang có xu hướng ưu tiên thanh khoản và thận trọng tìm kiếm cơ hội đầu tư. Theo Reuters, các quỹ thị trường tiền tệ tại Mỹ hút ròng gần 118 tỷ USD trong tuần kết thúc ngày 4/11, mức cao nhất trong sáu tháng. Đến ngày 11/11, tổng tài sản tại các quỹ này vẫn đạt khoảng 8.000 tỷ USD, theo Investment Company Institute.

Diễn biến trên cho thấy nhu cầu nắm giữ các công cụ tài chính ngắn hạn vẫn ở mức lớn, trong khi nhà đầu tư cân nhắc thời điểm giải ngân và điều chỉnh danh mục trước những bất ổn của thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền không hoàn toàn đứng ngoài mà tiếp tục phân hóa giữa các nhóm tài sản và khu vực đầu tư.

Đáng chú ý, bất chấp áp lực điều chỉnh của cổ phiếu công nghệ, sức hút của các doanh nghiệp AI hàng đầu vẫn hiện hữu. Theo Reuters, Anthropic chốt giá IPO ở mức 83 USD/cổ phiếu vào ngày 18/11, vượt khoảng giá dự kiến 70–78 USD. Thương vụ huy động khoảng 81,3 tỷ USD, đưa định giá doanh nghiệp phát triển AI Claude lên khoảng 1.500 tỷ USD.

Nhu cầu tiếp cận các cơ hội gắn với AI cũng được ghi nhận trên nền tảng tài sản số. Theo Bitget, đợt đăng ký sản phẩm Anthropic IPO Prime thu hút tổng nhu cầu vượt 200 triệu USD, trong đó cả vòng VIP và vòng công khai đều vượt 100 triệu USD.

Bà Gracy Chen, CEO Bitget, nhận định kết quả này phản ánh sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với lĩnh vực AI, đồng thời cho thấy nhu cầu tiếp cận các doanh nghiệp công nghệ tăng trưởng cao vẫn hiện hữu, bất chấp biến động ngắn hạn.

Những diễn biến trên cho thấy dòng tiền đang phân hóa giữa các thị trường, thay vì đồng loạt rút khỏi tài sản rủi ro hoặc chuyển sang một kênh trú ẩn duy nhất.

Anthropic được giới thiệu trên nền tảng Bitget thông qua sản phẩm token hóa rANT thuộc IPO Prime. (Ảnh: Bitget)

Đa dạng hóa tài sản không chỉ là nắm giữ nhiều sản phẩm

Theo Bitget User Asset Allocation Report 2026, dựa trên dữ liệu nền tảng và khảo sát hơn 6.000 người dùng toàn cầu, 52% người tham gia cho biết họ nắm giữ cổ phiếu bên cạnh tiền mã hóa, trong khi 35% phân bổ vào vàng hoặc các kim loại quý khác.

"Xu hướng đa dạng hóa tài sản của người dùng và hoạt động giao dịch đa tài sản trên Bitget"

Số liệu cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư tài sản số đang mở rộng sang các thị trường tài chính truyền thống, nhằm xây dựng danh mục thích ứng với nhiều điều kiện thị trường.

Nhu cầu này cũng thúc đẩy sự thay đổi của các nền tảng giao dịch. Nhiều sàn giao dịch đang phát triển mô hình giao dịch đa tài sản, mở rộng từ tiền mã hóa sang các sản phẩm gắn với cổ phiếu, ETF, vàng, ngoại hối và những công cụ tài chính khác, tùy theo điều kiện cung cấp tại từng thị trường.

Theo báo cáo minh bạch quý III/2026, Bitget ghi nhận khoảng 1.860 tỷ USD khối lượng giao dịch trên sáu nhóm sản phẩm được báo cáo, bao gồm tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính truyền thống.

Tuy nhiên, khả năng tiếp cận đa tài sản không đồng nghĩa với việc rủi ro tự động được giảm thiểu. Các sản phẩm phái sinh, hợp đồng chênh lệch (CFD) hoặc tài sản token hóa có thể khác biệt đáng kể về quyền sở hữu, đặc điểm pháp lý và mức độ rủi ro so với tài sản cơ sở.

Khi nhiều thị trường biến động đồng thời, việc dự đoán chính xác thời điểm tạo đáy hay phục hồi trở nên khó khăn. Thay vì chỉ tìm kiếm tài sản có khả năng tăng giá, nhà đầu tư cần chú trọng quản lý tổng thể danh mục, bao gồm tỷ trọng phân bổ vốn, thanh khoản, tỷ trọng đòn bẩy và mức tổn thất có thể chấp nhận.

Đối với các nền tảng giao dịch đa tài sản như Bitget, sự phát triển của thị trường không chỉ đòi hỏi mở rộng danh mục sản phẩm mà còn đặt ra yêu cầu cung cấp thông tin và công cụ giúp người dùng hiểu rõ rủi ro trước khi giao dịch.

Trong những tháng cuối năm 2026, chính sách tiền tệ của Fed, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ, dòng vốn ETF và triển vọng lợi nhuận của nhóm doanh nghiệp AI sẽ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi.