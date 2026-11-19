Một cây cầu dài 35 m được lắp đặt chỉ trong vòng 24 giờ với sự hỗ trợ của hai cần cẩu bánh xích có sức nâng 650 tấn, 9 dầm thép nặng khoảng 125 tấn mỗi chiếc và đoàn xe vận tải hạng nặng di chuyển xuyên đêm hơn 100 km.

Video do kênh Mega Projects China đăng tải đã ghi lại toàn bộ hoạt động từ lúc đoàn xe chở dầm thép lên đường, tập kết thiết bị tại công trường đến khi hai cần cẩu phối hợp đưa từng cấu kiện vào vị trí bắc qua sông.

Hơn 1.000 tấn thiết bị và cấu kiện di chuyển xuyên đêm

Trước khi bắt đầu lắp đặt, một đoàn xe vận tải hạng nặng phải hoàn thành hành trình hơn 100 km để đưa các cấu kiện đến công trường. Đoàn xe gồm 9 xe tải chở dầm thép, 12 xe kéo đối trọng cùng nhiều phương tiện hỗ trợ và dẫn đường.

Tổng khối lượng hàng hóa, đối trọng và thiết bị được vận chuyển vượt 1.000 tấn. Với tải trọng lớn, hành trình đòi hỏi các tài xế phải kiểm soát chặt chẽ tốc độ, tình trạng lốp và độ ổn định của phương tiện.

Trong quá trình di chuyển ban đêm, một số xe gặp tình trạng lốp quá nhiệt, xì hơi hoặc nổ lốp. Các tài xế phải dừng lại để kiểm tra, làm mát và thay thế lốp hỏng trước khi tiếp tục hành trình.

Đoàn xe đến khu vực công trường vào khoảng 4 giờ sáng, sau khi đi qua chặng đường kéo dài nhiều giờ. Đây là bước chuẩn bị quan trọng bởi toàn bộ cấu kiện cần được tập kết đúng thời điểm để phục vụ kế hoạch lắp đặt ngay trong ngày.

Hai cần cẩu 650 tấn phối hợp lắp 9 dầm thép

Khi trời sáng, hai cần cẩu Zoomlion có sức nâng 650 tấn được bố trí ở hai bên bờ sông. Với khoảng cách giữa hai bờ khoảng 35 m, phương án sử dụng đồng thời hai thiết bị nâng hạ giúp các cấu kiện nặng được di chuyển và định vị trong phạm vi làm việc phù hợp.

Cây cầu sử dụng 9 dầm thép, mỗi dầm có trọng lượng khoảng 125 tấn. Đây là những cấu kiện có kích thước và khối lượng lớn, đòi hỏi hệ thống vận chuyển chuyên dụng cùng phương án nâng hạ được tính toán trước.

Thay vì để một cần cẩu thực hiện toàn bộ thao tác, hai thiết bị phối hợp chuyển tải cấu kiện. Một cần cẩu đảm nhiệm việc nâng và di chuyển dầm từ phía bờ sông, trong khi cần cẩu còn lại tiếp nhận, điều chỉnh và hỗ trợ đưa cấu kiện vào đúng vị trí.

Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa người điều khiển cần cẩu, tài xế xe tải và đội ngũ kỹ thuật dưới mặt đất. Chỉ một chuyển động thiếu chính xác cũng có thể khiến dầm bị xoay lệch, gây mất cân bằng tải trọng hoặc ảnh hưởng đến quá trình lắp đặt.

Công tác chuẩn bị cho hai cần cẩu cũng được thực hiện kỹ lưỡng. Các kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống chân chống, khả năng xoay, dây cáp và đối trọng trước khi nâng cấu kiện. Những tấm thép lớn được đặt dưới các vị trí chịu lực nhằm phân bổ tải trọng, hạn chế nguy cơ sụt lún nền đất khi thiết bị vận hành.

Đáng chú ý, các xe tải chở dầm cũng phải di chuyển và lùi theo nhịp nâng của cần cẩu. Khi cấu kiện được nhấc khỏi xe, người vận hành điều chỉnh dây cáp và điểm nâng để chuyển dần trọng lượng sang thiết bị ở bờ đối diện.

Sau khi hoàn thành những thao tác đầu tiên, tốc độ lắp đặt dần được cải thiện. Đến đầu giờ chiều, cấu kiện thứ tư đã được đưa vào vị trí. Khoảng 15 giờ, tiến độ thi công cho thấy mục tiêu hoàn thành toàn bộ cây cầu trong vòng 24 giờ có thể đạt được.

Việc lặp lại quy trình giúp đội ngũ vận hành phối hợp nhịp nhàng hơn sau mỗi lần nâng. Tuy nhiên, từng dầm vẫn phải trải qua các bước kiểm tra dây cáp, tải trọng và vị trí lắp đặt trước khi được cố định.

Điểm đáng chú ý của công trình không chỉ nằm ở hai cần cẩu có sức nâng hàng trăm tấn hay khả năng lắp đặt 9 dầm thép trong thời gian ngắn. Đằng sau tiến độ này là một chuỗi công việc được tổ chức liên tục, từ điều động đoàn xe, vận chuyển đối trọng, chuẩn bị nền móng đến kiểm tra thiết bị và phối hợp nhân lực.