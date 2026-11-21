Trung Nguyên Legend tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Mỹ khi chuẩn bị khai trương không gian Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend tại Huntington Beach, California vào ngày 22/11/2026. Đây là cửa hàng thứ 4 của thương hiệu tại bang California, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình đưa văn hóa cà phê Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Thông báo trên fanpage Trugn Nguyên Legend.

Theo thông báo trên fanpage chính thức, cửa hàng mới tọa lạc tại địa chỉ 18645 Beach Blvd, Huntington Beach, California, Mỹ. Thành phố này còn được biết đến với biệt danh “Surf City USA” (Thành phố lướt sóng), nổi tiếng với văn hóa biển và các hoạt động thể thao dưới nước.

Đáng chú ý, đây là không gian thứ 4 của Trung Nguyên Legend tại California, đồng thời đánh dấu sự hiện diện đầy đủ của 3 mô hình kinh doanh thuộc thương hiệu, gồm Cà phê Thế giới Trung Nguyên Legend, Trung Nguyên Legend Café và Trung Nguyên E-Coffee.

Việc tiếp tục mở rộng tại California cho thấy Trung Nguyên Legend đang từng bước củng cố sự hiện diện tại một trong những thị trường tiêu thụ cà phê lớn trên thế giới, đồng thời đưa các mô hình kinh doanh và văn hóa cà phê Việt Nam đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế.

Trước đó, ngày 17/11/2026, Trung Nguyên E-Coffee vừa khai trương cửa hàng mới tại Austin, bang Texas (Mỹ), thu hút đông đảo khách hàng đến trải nghiệm.

Trung Nguyên E-Coffee vừa khai trương cửa hàng mới tại Austin, bang Texas (Mỹ). Ảnh: Trung Nguyên Legend.

Theo định hướng được doanh nghiệp công bố, Trung Nguyên Legend đặt mục tiêu phát triển 100 quán tại thị trường Mỹ.Song song với kế hoạch mở rộng ở nước ngoài, trong thời gian này, Trung Nguyên cũng đưa vào hoạt động thêm 7 không gian Trung Nguyên Legend và Trung Nguyên E-Coffee tại Việt Nam.



