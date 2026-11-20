Trong bối cảnh thanh toán không dùng tiền mặt và ngân hàng số ngày càng phổ biến, các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi phương thức hoạt động. Một trong những thủ đoạn đáng chú ý là giả mạo tin nhắn SMS Brandname ngân hàng để phát tán đường link giả, đánh cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tài sản. Người dân cần cảnh giác với những tin nhắn bất thường, đồng thời thận trọng khi thực hiện các giao dịch nhận và chuyển tiền theo hướng dẫn từ nguồn không xác thực.

SMS Brandname là hình thức tin nhắn hiển thị tên thương hiệu của tổ chức, doanh nghiệp thay vì số điện thoại thông thường. Các ngân hàng sử dụng phương thức này để gửi thông báo giao dịch, biến động số dư, cảnh báo bảo mật và thông tin dịch vụ đến khách hàng. Lợi dụng đặc điểm đó, các đối tượng sử dụng thiết bị và công nghệ để giả mạo tên định danh ngân hàng, gửi tin nhắn lừa đảo nhằm tạo lòng tin, dẫn dụ người nhận làm theo yêu cầu.

Đáng chú ý, một thủ đoạn nguy hiểm hiện nay là sử dụng thiết bị giả trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS giả) để phát tán tin nhắn mạo danh. Tin nhắn lừa đảo có thể xuất hiện ngay trong cùng luồng hội thoại với những thông báo giao dịch, thông tin chính thức mà ngân hàng từng gửi. Vì vậy, người nhận dễ nhầm lẫn nội dung giả mạo với thông tin từ ngân hàng, nhất là khi không kiểm tra kỹ đường dẫn đính kèm.

Nội dung tin nhắn thường được soạn theo hướng tạo cảm giác cấp bách, đánh vào tâm lý lo lắng hoặc mong muốn nhận được lợi ích của người dùng. Khi nhấn vào đường dẫn, người dùng có thể bị chuyển đến website giả mạo. Tại đây, các đối tượng thu thập thông tin trái phép, từ đó thực hiện giao dịch chuyển tiền, thanh toán trực tuyến hoặc chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng.

Một số đối tượng còn dụ dỗ người dân tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, ứng dụng giả danh ngân hàng hoặc phần mềm hỗ trợ kỹ thuật. Sau khi được cài đặt và cấp những quyền truy cập không cần thiết, các ứng dụng này có thể bị lợi dụng để thu thập dữ liệu cá nhân, theo dõi thao tác trên thiết bị, đọc tin nhắn hoặc đánh cắp mã xác thực. Qua đó, đối tượng từng bước kiểm soát thiết bị và tài khoản ngân hàng của nạn nhân, gây thiệt hại về tài sản.

Để phòng ngừa thủ đoạn lừa đảo này, người dân cần lưu ý

Thứ nhất, không nhấn vào đường dẫn lạ được gửi qua tin nhắn SMS, kể cả khi tin nhắn hiển thị tên ngân hàng quen thuộc. Khi nhận được thông báo liên quan đến tài khoản, điểm thưởng, chương trình khuyến mãi hoặc giao dịch bất thường, người dùng nên chủ động kiểm tra trên ứng dụng ngân hàng đã cài đặt từ nguồn chính thức hoặc liên hệ tổng đài theo số điện thoại công bố trên website chính thức của ngân hàng.

Thứ hai, không cung cấp thông tin bảo mật cho người khác. Các thông tin cần giữ kín gồm tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, mã PIN, số thẻ, mã CVV/CVC. Người dân không chia sẻ những dữ liệu này qua đường dẫn, tin nhắn, cuộc gọi hoặc mạng xã hội. Cần đặc biệt cảnh giác với người tự xưng là nhân viên ngân hàng hoặc nhân viên hỗ trợ kỹ thuật, yêu cầu cung cấp thông tin để xác minh hay xử lý sự cố.

Thứ ba, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không rõ ràng và không cấp quyền truy cập tùy tiện . Người dùng cần tránh cấp quyền truy cập danh bạ, tin nhắn, dữ liệu cá nhân hoặc quyền điều khiển thiết bị cho ứng dụng không đáng tin cậy. Bên cạnh đó, cần thường xuyên cập nhật hệ điều hành, ứng dụng ngân hàng và phần mềm bảo mật; sử dụng mật khẩu mạnh, không dùng chung mật khẩu cho nhiều tài khoản và kích hoạt các phương thức xác thực an toàn theo hướng dẫn của ngân hàng.

Thứ tư, thường xuyên kiểm tra biến động số dư và lịch sử giao dịch. Người dân cần chú ý các thông báo đăng nhập tài khoản. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để yêu cầu khóa tài khoản, thẻ hoặc dịch vụ ngân hàng điện tử khi cần thiết.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, giữ tỉnh táo trước những tin nhắn có nội dung bất thường. Không vì lo sợ tài khoản bị khóa hoặc mong muốn nhận quà, hoàn tiền mà thực hiện theo yêu cầu của người lạ. Việc nâng cao nhận thức, thận trọng trong từng thao tác và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu đáng ngờ là những giải pháp thiết thực góp phần đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, giữ gìn an ninh trật tự và an toàn trên không gian mạng.

(Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Vĩnh Long / Ảnh minh họa: Internet)