Hai khoản nợ liên quan cựu Tổng Giám đốc HoSE

Theo thông báo của Agribank Chi nhánh Bình Thạnh, ngân hàng đang thực hiện thủ tục lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá đối với hai khoản nợ có liên quan đến ông Lê Hải Trà - cựu Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE). Tổng giá trị ghi sổ của hai khoản nợ tạm tính đến ngày 28/10/2026 là hơn 25,17 tỷ đồng.

Trong đó, khoản nợ thứ nhất đứng tên ông Lê Hải Trà, phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 28/4/2023 giữa ông Trà và Agribank. Giá trị ghi sổ khoản nợ là 12,473 tỷ đồng, gồm 9,198 tỷ đồng nợ gốc và 3,275 tỷ đồng nợ lãi.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay là căn hộ B25.03 tại chung cư Hoàng Anh River View, số 37 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TPHCM. Căn hộ có diện tích sàn 272,8m2, được ngân hàng xác định là nơi ở hiện nay của ông Trà. Đáng chú ý, giá khởi điểm đấu giá khoản nợ này cũng được xác định ở mức 12,473 tỷ đồng.

Ông Lê Hải Trà - cựu Tổng giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (ảnh: HS).

Khoản nợ thứ hai đứng tên bà L.T.H, mẹ ông Lê Hải Trà, theo hợp đồng tín dụng ký ngày 29/6/2022 với Agribank Chi nhánh Phan Đình Phùng.

Bà L.T.H sinh năm 1946, qua đời ngày 30/12/2023. Theo thông báo của ngân hàng, ông Lê Hải Trà được xác định là người thừa kế theo pháp luật, kế thừa quyền và nghĩa vụ liên quan đến khoản nợ này. Tuy nhiên, ông Trà chưa thực hiện nghĩa vụ và chưa hoàn tất thủ tục thừa kế.

Giá trị ghi sổ khoản nợ tạm tính đến ngày 28/10/2026 là hơn 12,701 tỷ đồng, gồm 9,5 tỷ đồng nợ gốc và hơn 3,2 tỷ đồng nợ lãi.

Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng khu đất diện tích 787,5m2, cùng nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 565, tờ bản đồ số 110, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (nay là phường Phước Tân, TP Đồng Nai). Khu đất có mục đích sử dụng là đất ở tại nông thôn, thời hạn sử dụng lâu dài.

Giá khởi điểm đấu giá khoản nợ được ngân hàng đưa ra là 9,923 tỷ đồng, thấp hơn giá trị ghi sổ gần 2,78 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, thông tin cá nhân của ông Lê Hải Trà trong thông báo xử lý nợ của Agribank trùng khớp với thông tin tại cáo trạng vụ án hình sự liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại một tập đoàn tư nhân.

Trong vụ án liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng Faros, ông Trà bị xác định đã biết hồ sơ báo cáo tài chính và kiểm toán của doanh nghiệp còn những vấn đề cần lưu ý, chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện niêm yết nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo của ông Trần Đắc Sinh - cựu Chủ tịch HoSE, chấp thuận niêm yết cổ phiếu ROS.

Với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ông Trà bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù tại phiên sơ thẩm ngày 5/8/2024. Đến phiên phúc thẩm ngày 26/6/2025, mức án được giảm xuống còn 4 năm tù.

OceanBank rao bán khoản nợ gần 1.000 tỷ đồng

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV), tiền thân là OceanBank, cũng đang thông báo bán đấu giá một khoản nợ lớn phát sinh từ thời cựu Chủ tịch Hà Văn Thắm.

Theo thông báo của MBV, khoản nợ của Công ty CP Sản xuất Nhật Minh phát sinh từ hợp đồng tín dụng ký ngày 30/9/2010 giữa doanh nghiệp này và OceanBank.

Thông báo khoản nợ của Công ty Nhật Minh (ảnh: N.M).

Tính đến ngày 16/11/2026, tổng nghĩa vụ nợ của Công ty Nhật Minh tại ngân hàng lên tới 978,444 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là 197 tỷ đồng, còn dư nợ lãi, lãi phạt và phí chậm trả lên tới 781,444 tỷ đồng.

Như vậy, phần lãi, lãi phạt và phí chậm trả chiếm gần 80% tổng nghĩa vụ nợ. Theo MBV, nghĩa vụ nợ vẫn tiếp tục phát sinh cho đến khi Công ty Nhật Minh hoàn thành việc thanh toán.

Tài sản bảo đảm cho khoản vay gồm toàn bộ tài sản hình thành trên đất thuê thuộc dự án Trung tâm đào tạo và huấn luyện thuyền viên tại phường Long Bình, quận 9, TPHCM.

Ngoài ra, khoản nợ còn được bảo đảm bằng toàn bộ cổ phần của các cổ đông Công ty CP Đông Phong, bao gồm phần vốn đã góp và quyền góp vốn tương đương 100% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Đáng chú ý, dù tổng nghĩa vụ nợ được xác định gần 978,5 tỷ đồng, giá khởi điểm đấu giá khoản nợ được MBV đưa ra là 976,674 tỷ đồng.