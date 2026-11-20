Trao đổi với phóng viên Tiền Phong sau phiên xét xử vụ án xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng (phường Kiến Hưng, Hà Nội), một số người dân đang sinh sống tại tòa CT6C cho biết, mong mỏi của họ vẫn là được ở lại căn nhà của mình.

Ông T. (một người dân tại tầng 3 CT6C) cho biết, nhà ông chưa được cấp "sổ hồng" tuy nhiên con cái đều đang học trường THCS Mậu Lương. Việc học hành và công việc của gia đình hiện đang thuận tiện, do đó ông không muốn dời khỏi đây vì sẽ gây xáo trộn sinh hoạt, cuộc sống. "Nhiều hộ dân cũng mong muốn như tôi, ở đây không phải là mức giá đền bù bao nhiêu mà là sự ổn định của người dân đã sinh sống tại đây lâu năm", ông T. chia sẻ.

Dự án CT6C Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Hà Nội

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Huấn, Tổ trưởng tổ dân phố tại tòa CT6C Kiến Hưng cho biết, tòa nhà đã đi vào hoạt động hơn 10 năm kể từ thời điểm bàn giao vào cuối năm 2012, đầu năm 2013 . Suốt thời gian qua, đời sống của hàng trăm hộ dân, kể cả những hộ thuộc diện sai phạm tại tầng 2, tầng 3, đã ổn định toàn diện từ việc ăn ở, học hành của con cái đến công việc của các thành viên trong gia đình .

Theo ông Huấn, nếu buộc phải di dời sẽ kéo theo hàng loạt hệ lụy lớn, gây xáo trộn cuộc sống của cả một cộng đồng cư dân . "Con đi học xa cũng không được, việc làm của bố mẹ cũng bị ảnh hưởng, sáng đưa đi chiều đón về không thể bố trí thời gian . Nguyện vọng đầu tiên và lớn nhất của người dân vẫn là được ở lại, người dân mong muốn Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế phí, cấp sổ hồng cho người dân an cư lạc nghiệp, sinh sống hợp pháp", ông Huấn chia sẻ .

Khu vực dưới sảnh tòa nhà CT6C

Đại diện tổ dân phố tại tòa CT6C cho biết thêm, do chưa được cấp 'sổ đỏ' nên đến nay nhiều cư dân tại đây vẫn chưa thể làm thủ tục nhập khẩu về nơi ở mới . Ông Huấn nhấn mạnh bản chất sự việc là tranh chấp thương mại dân sự giữa cá nhân người mua nhà và chủ đầu tư, không phải trường hợp lấn chiếm đất đai hay giải phóng mặt bằng. Do đó, chủ đầu tư khi muốn lấy lại nhà để khắc phục hậu quả bắt buộc phải thỏa thuận sòng phẳng với người dân theo nguyên tắc thị trường .

Mức giá gần 60 triệu đồng/m2 khó mua lại nhà khu vực Hà Đông

Trước ý kiến tự bào chữa của bị cáo Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) tại phiên tòa ngày 19/11 cho rằng phương án bồi thường mà Viện Kiểm sát đưa ra là "quá cao, nặng nề, gây khó khăn cho doanh nghiệp", ông Huấn nhận định mức giá định giá thực tế tương đương mặt bằng giao dịch hiện nay .



Tòa nhà CT6C Kiến Hưng

Theo thông tin từ đại diện tổ dân phố, đơn vị thẩm định giá đã trực tiếp khảo sát các giao dịch thực tế vừa chuyển nhượng tại tòa CT6C và CT6A trong năm qua, ghi nhận mức giá dao động quanh ngưỡng 56 - 60 triệu đồng/m2 tùy hiện trạng căn hộ .

"Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào đơn giá gốc ngày xưa người dân mua khoảng 17,5 triệu đồng/m2, tức hơn 1 tỷ đồng một căn, thì thấy mức 3 - 4 tỷ đồng hiện nay là cao . Nhưng xét theo trượt giá và quy đổi ra vàng thời điểm mua chỉ hơn 30 triệu đồng/lượng thì giá trị đền bù này thực chất chưa tương xứng . Với mức giá mấy chục triệu đồng/m2 hiện tại, người dân rất khó mua lại được căn hộ tương đương ngay tại khu vực Hà Đông", ông Huấn phân tích .

Trước đó, tại phiên tòa ngày 19/11, sau khi Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 30 - 36 tháng tù treo về tội Lừa dối khách hàng, bị cáo Lê Thanh Thản đã đề nghị HĐXX xem xét lại mức định giá bồi thường đối với các căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Theo kết luận định giá mới nhất vào tháng 7/2026, giá trị 519 căn hộ không sổ đỏ tại dự án này được xác định ở mức 2.047 tỷ đồng (tăng gần 4 lần so với số tiền 590 tỷ đồng người dân bỏ ra mua ban đầu), tương đương mức giá tham khảo trung bình từ 53 - 56 triệu đồng/m2 như các căn hộ đã có giấy chứng nhận.