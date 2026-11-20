UBND TPHCM vừa ban hành công văn chấp thuận công bố các khu vực có chức năng ở trong dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn vào danh mục dự án đầu tư xây dựng nhà ở mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở. Thông tin chi tiết sẽ được thành phố và Sở Xây dựng công khai trên cổng thông tin.

Trước đó, tại đợt công bố thứ 15, TPHCM bổ sung thêm 5 dự án vào danh mục nhà ở cho phép người nước ngoài sở hữu, tại các khu vực như Thảo Điền, Trường Thạnh và một số địa bàn khác. Qua đó, tổng số dự án trong danh mục được nâng lên gần 170.

Việc mở rộng danh mục giúp người nước ngoài có thêm lựa chọn nhà ở tại TPHCM, đồng thời mở rộng nhóm khách hàng tiềm năng cho thị trường bất động sản. Tuy nhiên, việc một dự án được đưa vào danh mục không đồng nghĩa toàn bộ sản phẩm tại đó đều đủ điều kiện bán cho nhóm khách hàng này. Các giao dịch vẫn phải đáp ứng điều kiện pháp lý và hạn mức sở hữu theo quy định.

Theo Luật Nhà ở, tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu tối đa 30% số căn hộ trong một tòa chung cư. Đối với nhà ở riêng lẻ, hạn mức là tối đa 250 căn trong khu vực có quy mô dân số tương đương một phường. Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tối đa 50 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận và có thể được xem xét gia hạn một lần theo quy định.

Phối cảnh dự án.

Tháng 4/2026, Tập đoàn Vingroup khởi công Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn. Khu đô thị Đại học Quốc tế tọa lạc tại xã Xuân Thới Sơn, cửa ngõ phía Bắc TPHCM, kết nối với các trục giao thông quan trọng như Quốc lộ 22, Vành đai 3 và cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Dự án này trước đây được biết đến với tên gọi Khu đô thị Đại học Quốc tế Berjaya, được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 và điều chỉnh chủ trương đầu tư vào tháng 1/2025. Sau gần 20 năm đình trệ, dự án được tái khởi động khi Vinhomes xác lập quyền chi phối tại Công ty Cổ phần Đô thị Đại học Quốc tế Berjaya Việt Nam – doanh nghiệp thực hiện dự án.

Đáng chú ý, tổng vốn đầu tư của dự án đã được điều chỉnh từ 59.000 tỷ đồng lên hơn 173.115 tỷ đồng, tương đương khoảng 6,61 tỷ USD. Như vậy, mức vốn đầu tư mới tăng hơn 114.115 tỷ đồng so với trước đó.

Theo quy hoạch, dự án được phát triển theo mô hình đô thị tri thức, tích hợp các chức năng giáo dục, nghiên cứu, thương mại và nhà ở. Với tổng diện tích hơn 880ha, trong đó khoảng 436ha là đất đơn vị ở, khu đô thị dự kiến có quy mô dân số khoảng 135.000 người, bao gồm 60.000 sinh viên.

Toàn khu được phân thành 5 phân khu lấy cảm hứng từ những mô hình công viên nổi tiếng trên thế giới, hướng đến hình thành một đô thị với hệ thống không gian xanh quy mô lớn.

Trong đó, khu Công viên Thiền lấy cảm hứng từ Karuizawa – điểm nghỉ dưỡng nổi tiếng của Nhật Bản. Khu Công viên Biển Xanh mang phong cách các thành phố vịnh biển. Khu Công viên Tri thức được định hướng theo mô hình các thành phố đại học trên thế giới.

Khu Công viên Quốc tế dự kiến phát triển các hoạt động kinh doanh, giải trí và dịch vụ, với tổ hợp vui chơi 24/7, phố khởi nghiệp - sáng tạo và làng văn hóa ẩm thực. Trong khi đó, khu Công viên Thiên đường Golf được quy hoạch với sân golf tiêu chuẩn quốc tế và cảnh quan sinh thái.

Về tiện ích, dự án dành hơn 150ha để phát triển quần thể đại học, trung tâm đào tạo và nghiên cứu. Các công trình khác gồm bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, sân golf 36 hố cùng hệ thống vui chơi giải trí và dịch vụ ẩm thực.

Một trong những điểm đáng chú ý là hệ thống khoảng 100 công viên được quy hoạch trên toàn khu đô thị. Trong đó có công viên Bách thảo rộng 27ha, công viên nước 23ha, công viên Nhật Bản 10ha. Tâm điểm là công viên VinWonders, với khu Thế giới gia đình thần tiên nước rộng 9,5ha và khu Thế giới thần tiên trẻ em rộng 6,8ha.