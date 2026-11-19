Sáng 19/11, Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm, TP.HCM.

Với tổng diện tích gần 192ha và quy mô khoảng 45.000 căn hộ, đây là một trong những dự án nhà ở xã hội lớn nhất cả nước, góp phần bổ sung nguồn cung và đáp ứng nhu cầu an cư của người lao động, người dân Thành phố.

Phát biểu tại lễ khởi công, bà Trần Vân Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết dự án dự kiến cung cấp khoảng 40.000 căn nhà ở xã hội để bán và 5.000 căn cho thuê, đáp ứng nhu cầu nhà ở của gần 68.000 người dân TPHCM và các khu vực lân cận.

Dự án do Công ty Cổ phần Delta, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup, làm chủ đầu tư. Công trình được triển khai tại xã Bà Điểm, cửa ngõ Tây Bắc TPHCM, kết nối với nhiều trục giao thông quan trọng như Vành đai 3, tuyến đường sắt đô thị số 9, Quốc lộ 22 và bến xe An Sương.

Vị trí này tạo thuận lợi cho việc di chuyển từ khu dự án đến các khu vực khác của TPHCM, đồng thời kết nối với những vùng sản xuất trọng điểm tại Tây Ninh, Bình Dương và TP. Đồng Nai. Qua đó, dự án hướng đến đáp ứng nhu cầu nhà ở lâu dài của người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, cũng như người dân có nhu cầu ổn định cuộc sống tại Thành phố.

Tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, máy móc, nhân lực để triển khai thi công ngay sau lễ khởi công, bảo đảm tiến độ đề ra và tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật.

Lãnh đạo Thành phố cũng nhấn mạnh chất lượng công trình phải được đặt lên hàng đầu. Các đơn vị thi công cần thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực xung quanh và bảo đảm an ninh trật tự trong suốt quá trình xây dựng.