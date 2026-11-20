Thái Lan đang chuẩn bị triển khai giai đoạn 2 của tuyến đường sắt tốc độ cao Thái Lan – Trung Quốc, đoạn Nakhon Ratchasima – Nong Khai, nhằm mở rộng mạng lưới đường sắt từ thủ đô Bangkok về khu vực Đông Bắc và tiến tới biên giới Lào. Với chiều dài 357 km và tổng mức đầu tư 341,35 tỷ baht, tương đương khoảng 10,4 tỷ USD, đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn của Thái Lan.

Không chỉ phục vụ vận tải hành khách, dự án còn được đầu tư hạ tầng logistics tại khu vực biên giới, tạo điều kiện kết nối với tuyến đường sắt Lào – Trung Quốc. Qua đó, Thái Lan kỳ vọng mở rộng khả năng vận chuyển hàng hóa từ các trung tâm kinh tế trong nước qua Lào tới Côn Minh, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Theo Cục Quan hệ công chúng Chính phủ Thái Lan (Government Public Relations Department), Nội các nước này đã thông qua về nguyên tắc dự án giai đoạn 2 vào ngày 4/2/2025. Công trình do Bộ Giao thông Vận tải và Tổng công ty Đường sắt Nhà nước Thái Lan (SRT) triển khai, với nguồn vốn do Chính phủ Thái Lan đảm bảo.

Tuyến đường sắt tốc độ cao 357 km, vốn đầu tư hơn 10 tỷ USD

Giai đoạn 2 của tuyến đường sắt tốc độ cao Thái Lan – Trung Quốc có chiều dài 357 km, nối tỉnh Nakhon Ratchasima với Nong Khai, đi qua khu vực Đông Bắc Thái Lan (Isan).

Theo phương án được SRT công bố, tuyến có 5 nhà ga gồm Bua Yai, Ban Phai, Khon Kaen, Udon Thani và Nong Khai. Trong đó, Khon Kaen và Udon Thani là hai trung tâm đô thị, thương mại và dịch vụ quan trọng của vùng Đông Bắc; còn Nong Khai giữ vai trò cửa ngõ giao thương với Lào.

Tổng vốn đầu tư được phê duyệt là 341,35 tỷ baht (tương đương khoảng 10,4 tỷ USD, xấp xỉ 270.000 tỷ đồng). Trong đó, khoảng 335,7 tỷ baht dành cho xây dựng hạ tầng đường sắt và các công trình dân dụng; 5,7 tỷ baht còn lại được bố trí cho trung tâm trung chuyển hàng hóa tại Nong Khai.

Về tổ chức xây dựng, phần đường sắt được chia thành 8 gói thầu xây lắp chính. Bên cạnh 5 nhà ga, dự án còn có các hạng mục phục vụ bảo trì, sửa chữa và vận hành. Khu vực Nong Khai được bố trí trung tâm trung chuyển hàng hóa Na Tha, trong khi Chiang Rak Noi là một trong những địa điểm phục vụ công tác bảo trì.

Bên cạnh đó, nước này cũng hướng tới tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu và năng lực sản xuất trong nước. Tháng 11/2025, SRT ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Viện Kỹ thuật Thái Lan và Cơ quan Nghiên cứu, Phát triển Công nghệ Đường sắt nhằm thúc đẩy sử dụng vật liệu xây dựng sản xuất nội địa. Thỏa thuận có thời hạn 5 năm, từ ngày 11/11/2025 đến ngày 10/11/2030.

Chuẩn bị giải phóng mặt bằng, đấu thầu trong năm 2027

Dù đã được Nội các thông qua về nguyên tắc từ tháng 2/2025, giai đoạn 2 của dự án vẫn cần hoàn thiện nhiều thủ tục trước khi bước vào thi công đồng loạt, trong đó có công tác thu hồi đất, hồ sơ mời thầu, giá gói thầu và các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Một bước tiến đáng chú ý diễn ra ngày 14/10/2026, khi Nội các Thái Lan thông qua về nguyên tắc dự thảo sắc lệnh hoàng gia xác định phạm vi đất đai cần thu hồi để thực hiện dự án. Khu vực bị ảnh hưởng nằm tại 4 tỉnh Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Udon Thani và Nong Khai.

Dự thảo xác định phạm vi thu hồi đất tại nhiều huyện thuộc 4 tỉnh nói trên, sau đó được chuyển tới Hội đồng Nhà nước xem xét trước khi tiếp tục các thủ tục pháp lý. Đây là bước quan trọng nhằm tạo cơ sở triển khai giải phóng mặt bằng và xây dựng tuyến đường sắt.

Về đấu thầu, kế hoạch triển khai đã có sự điều chỉnh so với những mốc dự kiến trước đây. Tháng 7/2026, giới chức Thái Lan từng thông tin dự kiến mở thầu 8 gói xây lắp vào tháng 12/2026, hướng tới khởi công trong năm 2027 và hoàn thành năm 2031.

Tuy nhiên, theo cập nhật ngày 4/11/2026 của The Nation, Bộ Giao thông Vận tải Thái Lan dự kiến tổ chức đấu thầu trong năm 2027, thay vì hoàn tất ngay trong năm 2026.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn cho biết công tác chuẩn bị kỹ thuật và chứng nhận tiêu chuẩn đang được tiến hành. Chính phủ đặt mục tiêu đưa tuyến đường sắt vào khai thác năm 2033.

Theo The Nation, giai đoạn 2 sẽ được triển khai song song với giai đoạn 1, không cần chờ toàn bộ đoạn Bangkok – Nakhon Ratchasima hoàn thành mới bắt đầu xây dựng. Cách làm này được kỳ vọng giúp rút ngắn tổng thời gian triển khai hành lang đường sắt Bangkok – Nong Khai.

Trong khi đó, tiến độ của giai đoạn 1 vẫn còn một số vướng mắc. Tuyến Bangkok – Nakhon Ratchasima dài khoảng 250,77 km, có 6 nhà ga và tổng vốn đầu tư khoảng 179,41 tỷ baht. Theo website chính thức của dự án, tính đến ngày 25/8/2026, tổng tiến độ thực hiện đạt 56,75%.

Trong số 14 hợp đồng xây lắp dân dụng của giai đoạn này, 2 hợp đồng đã hoàn thành, 10 hợp đồng đang thi công và 2 hợp đồng còn trong quá trình xử lý thủ tục. Một số hạng mục vẫn gặp khó khăn, đáng chú ý là đoạn Bang Sue – Don Mueang liên quan đến dự án đường sắt tốc độ cao kết nối 3 sân bay và đoạn Ban Pho – Phra Kaeo đi qua khu vực di sản Ayutthaya.

Kỳ vọng rút ngắn hành trình Bangkok – Nong Khai xuống hơn 5 giờ

Khi toàn bộ tuyến đường sắt tốc độ cao Bangkok – Nong Khai đi vào hoạt động, Thái Lan kỳ vọng tạo ra phương thức di chuyển nhanh hơn giữa thủ đô và các tỉnh Đông Bắc, đồng thời tăng khả năng kết nối với mạng lưới đường sắt quốc tế.

Theo thông tin Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan công bố ngày 4/11/2026, tuyến đường sắt mới dự kiến có tốc độ khai thác trung bình khoảng 160 km/h. Khi toàn bộ mạng lưới hoàn thiện, hành trình từ Bangkok tới Nong Khai có thể rút xuống còn hơn 5 giờ.

Khi hoàn thành. giá trị chiến lược của dự án không chỉ nằm ở việc rút ngắn thời gian di chuyển giữa các thành phố Thái Lan, mà còn ở khả năng kết nối với mạng lưới đường sắt xuyên biên giới trong khu vực.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt từ Bangkok sẽ kéo dài qua Nakhon Ratchasima, Khon Kaen, Udon Thani và kết thúc tại Nong Khai, ngay sát biên giới Lào. Từ đây, hành lang vận tải có thể kết nối với mạng lưới đường sắt tại thủ đô Vientiane, tiếp tục đi về phía Bắc tới Boten, cửa khẩu giáp Trung Quốc, và Côn Minh.

Đây là một phần trong hành lang giao thông đường sắt xuyên khu vực, gắn với Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) do Trung Quốc thúc đẩy. Tuyến đường sắt Lào – Trung Quốc dài khoảng 1.000 km, nối Côn Minh với Vientiane, đã chính thức khai thác từ tháng 12/2021. Với tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ USD, công trình trở thành một trong những dự án hạ tầng đường sắt quan trọng tại Đông Nam Á.

Khi tuyến đường sắt Thái Lan – Trung Quốc hoàn thiện, hành lang này sẽ tạo thêm lựa chọn vận tải giữa các trung tâm kinh tế của Thái Lan với Lào và khu vực Tây Nam Trung Quốc. Thay vì phụ thuộc chủ yếu vào vận tải đường bộ, hàng hóa có thể được vận chuyển bằng đường sắt trên hành trình xuyên biên giới.

Tuy nhiên, việc kết nối hai mạng lưới không đơn giản chỉ là nối liền đường ray. Hệ thống đường sắt hiện hữu của Thái Lan sử dụng khổ đường 1.000 mm, trong khi tuyến đường sắt Lào – Trung Quốc sử dụng khổ tiêu chuẩn 1.435 mm.

Sự khác biệt về khổ đường khiến hoạt động vận tải hàng hóa giữa hai hệ thống cần có phương án trung chuyển phù hợp. Đây cũng là lý do Thái Lan dành riêng khoảng 5,7 tỷ baht để đầu tư trung tâm trung chuyển hàng hóa tại Nong Khai.

Cơ sở này được thiết kế nhằm hỗ trợ chuyển hàng giữa hai hệ thống đường sắt khác khổ, qua đó giảm thời gian xử lý và chi phí logistics tại khu vực biên giới. Đây là một hạng mục có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển vận tải xuyên quốc gia của dự án.

Theo Reuters, tuyến đường sắt Lào – Trung Quốc đã mở ra hành lang vận tải mới từ Côn Minh tới Vientiane. Việc kéo dài kết nối về Nong Khai được Thái Lan kỳ vọng sẽ giúp nước này tham gia sâu hơn vào mạng lưới thương mại khu vực, đồng thời tăng cường vai trò trong chuỗi logistics Đông Nam Á.

Bên cạnh vận tải hàng hóa, tuyến đường còn được kỳ vọng thúc đẩy du lịch xuyên biên giới, tăng khả năng tiếp cận các điểm đến tại Đông Bắc Thái Lan và mở rộng giao thương giữa những đô thị nằm dọc hành lang đường sắt.