Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa ký quyết định thành lập Tổ công tác xây dựng cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị.

Tổ công tác gồm 30 thành viên, do Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn làm Tổ trưởng. Ông Lê Thành Quân, Vụ trưởng Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng (Bộ Tài chính), giữ chức Phó Tổ trưởng thường trực. Ba Phó Tổ trưởng khác là ông Bùi Việt Hưng, bà Lương Thị Hồng Hạnh và bà Nguyễn Thị Quế Hương, đều là lãnh đạo Vụ Đầu tư và Phát triển hạ tầng.

Nhiệm vụ trọng tâm của Tổ công tác là nghiên cứu, xây dựng Đề án về cơ chế, chính sách huy động nguồn lực phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Thành phần Tổ công tác còn có đại diện Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Tài chính Hà Nội, Sở Xây dựng TP.HCM và Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam.

Ngoài ra, đại diện Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng tham gia Tổ công tác. Nhân sự cụ thể do các cơ quan này cử. Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Tổ trưởng.

Việc nghiên cứu cơ chế huy động vốn được đặt ra trong bối cảnh nhu cầu đầu tư phát triển đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị rất lớn, trong khi nguồn lực ngân sách nhà nước còn hạn chế, khả năng tiếp cận vốn ODA gặp khó khăn.