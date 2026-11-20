Ông Trương Gia Bình sinh năm 1956 tại Nghệ Tĩnh (nay là Nghệ An). Năm 1979, ông tốt nghiệp Khoa Toán cơ tại Đại học Tổng hợp Quốc gia Moscow (Lomonosov), Liên Xô cũ. Năm 1982, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại đây. Đến năm 1991, ông được Nhà nước phong tặng học hàm Phó Giáo sư.

Trước khi bước vào lĩnh vực kinh doanh, ông có thời gian dài tham gia giảng dạy và quản lý giáo dục đại học. Năm 1995, ông tham gia thành lập Khoa Quản trị Kinh doanh (HSB) thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, sau này phát triển thành Trường Quản trị và Kinh doanh (VNU-HSB). Ông giữ chức Chủ nhiệm Khoa đến năm 2013.

Đầu năm 2006, sau hơn 2 tháng Luật Giáo dục 2005 có hiệu lực, Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương thành lập Đại học FPT tại Hà Nội. Ngày 8/9/2006, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 208, chính thức cho phép thành lập trường. Đây là trường đại học tư thục đầu tiên do doanh nghiệp thành lập. Ông Trương Gia Bình là một trong những sáng lập viên, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT đầu tiên của Đại học FPT.

Theo thông tin công bố năm 2024, Đại học FPT ghi nhận doanh thu 4.376,8 tỷ đồng. Tính đến tháng 8/2026, trường có quy mô đào tạo gần 50.000 sinh viên, với các ngành thuộc nhiều lĩnh vực như công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kinh doanh, truyền thông và ngôn ngữ. Hiện Đại học FPT có 5 cơ sở tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn.

Đại học FPT tại Hoà Lạc.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh công nghệ, FPT còn mở rộng sang lĩnh vực bất động sản với các dự án khu đô thị, văn phòng và nhà ở. Một trong những dự án quy mô lớn đang được doanh nghiệp triển khai là Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại Hà Nội, thuộc địa bàn hai phường Phú Diễn và Tây Tựu. Dự án do Công ty Cổ phần FPT và Công ty TNHH Hạ tầng công nghệ số FPT làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích gần 200ha, gồm Khu Công viên công nghệ số rộng gần 168ha, khu hỗn hợp HH1 và HH2 gần 17ha, gần 8ha đất thương mại dịch vụ và cây xanh cách ly, cùng khoảng 3,8ha đất an ninh bàn giao cho thành phố. Với quy mô này, dự án có diện tích gần gấp đôi khu phố cổ Hà Nội, vốn rộng khoảng 100ha.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án khoảng 86.041 tỷ đồng, tương đương 3,3 tỷ USD. Theo định hướng quy hoạch, đây sẽ là tổ hợp kết hợp các chức năng đô thị, công nghệ số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phối cảnh dự án Khu đô thị Công viên công nghệ số FPT tại Hà Nội.

Trọng tâm dự án là Khu Công nghệ số tập trung có diện tích khoảng 58,67ha, nằm trong tổng thể Khu Công viên công nghệ số gần 168ha. Khu vực này được định hướng phục vụ hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn (Big Data), điện toán lượng tử và blockchain.

Khoảng 109,2ha còn lại được quy hoạch phát triển hệ sinh thái phụ trợ, gồm cơ sở đào tạo, vườn ươm công nghệ và không gian kết nối giữa viện nghiên cứu với doanh nghiệp. Phần diện tích khác dành cho công viên, mặt nước và hệ thống giao thông, tạo không gian phục vụ hoạt động nghiên cứu, làm việc và sinh sống. Khi đi vào vận hành, toàn dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc của khoảng 75.000 cán bộ, chuyên gia. Đây cũng được định hướng trở thành khu công nghệ số tập trung lớn nhất của FPT trên cả nước.

Tại Đà Nẵng, dự án FPT City quy mô 181ha tại khu vực Ngũ Hành Sơn. Khu đô thị được quy hoạch theo mô hình tích hợp, lấy tổ hợp văn phòng FPT Complex và hệ thống giáo dục FPT làm hạt nhân, hướng tới hình thành cộng đồng chuyên gia công nghệ, kỹ sư và sinh viên. Tại đây, doanh nghiệp phát triển chuỗi căn hộ FPT Plaza với tổng nguồn cung dự kiến hơn 3.000 căn.

Tại Hải Phòng, FPT chuẩn bị khởi công Tổ hợp giáo dục quy mô 10ha, tổng vốn khoảng 650 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thiện quy hoạch chi tiết 1/500, gồm khối nhà Alpha cao 13 tầng tích hợp trung tâm hội nghị 800 chỗ và hai khối giảng đường cao 4-7 tầng, tổng diện tích gần 28.000m².

Trong khi đó, tại Gia Lai, địa phương đang thúc đẩy các thủ tục liên quan đến dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software cùng Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ. Tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục thành lập Khu công nghệ số tập trung Long Vân.

Thay vì tập trung vào bất động sản thương mại hay nghỉ dưỡng, FPT đang phát triển các tổ hợp kết hợp văn phòng, trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo, nhà ở và tiện ích. Mô hình này giúp doanh nghiệp xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động công nghệ, đào tạo nhân lực, đồng thời tạo không gian làm việc và sinh sống cho đội ngũ kỹ sư, chuyên gia.

Tính đến tháng 10/2026, FPT có tổng tài sản 75.329 tỷ đồng, mạng lưới văn phòng thương mại tại 30 quốc gia và đội ngũ 89.673 nhân sự trên toàn hệ thống. Tập đoàn tiếp tục phát triển các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), chip bán dẫn thông qua hợp tác với những đối tác công nghệ lớn tại Mỹ và Nhật Bản.

Ngày 7/4/2022, ông tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT FPT nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời đảm nhận vai trò Trưởng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) thuộc Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ và tham gia cố vấn chính sách kinh tế.