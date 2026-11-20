The Aristo - Dự án cuối cùng tại Phú Mỹ Hưng có sản phẩm diện tích vừa phải

Quỹ đất phát triển nhà ở tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện còn chưa tới 10%. Trong bối cảnh dư địa phát triển ngày càng thu hẹp, doanh nghiệp cho biết sẽ tập trung chủ yếu vào dòng căn hộ hạng sang và siêu sang, với cơ cấu sản phẩm có diện tích lớn chiếm ưu thế. Định hướng này đang tạo ra sự khác biệt trong danh mục sản phẩm còn lại, trong đó The Aristo (dự án Khu nhà ở lô S19-3, Khu A, Khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phú, Quận 7 (nay là phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh) là dự án có cơ cấu căn hộ với diện tích vừa phải.

Sự thay đổi trong định hướng phát triển sản phẩm thể hiện khá rõ nét qua những dự án được Phú Mỹ Hưng triển khai gần đây. Đơn cử, Casa Luna thuộc dòng căn hộ siêu sang Ultra luxury, được xem là Dinh thự trên cao "Sky mansion" khi toàn dự án chỉ có 49 căn và diện tích phổ biến từ hơn 270-500m2. Hay mới đây nhất là dự án căn hộ hạng sang Triton Crown tại Hồ Bán Nguyệt.

‎The Aristo được phát triển với quy mô giới hạn chỉ 122 sản phẩm, dự án có thiết kế hệ trần Barrisol xuyên sáng độc đáo.





Trong khi đó, The Aristo được phát triển với quy mô 122 căn hộ và 8 cửa hàng thương mại 2 tầng tại khối đế, tọa lạc trên đại lộ Nguyễn Lương Bằng, thuộc khu Nam Viên. Điểm nổi bật trong quy hoạch sản phẩm của The Aristo đó là cơ cấu sản phẩm đa dạng và nhiều khung diện tích, hướng đến đáp ứng nhu cầu đa dạng của nhiều nhóm khách hàng trẻ, gia đình nhỏ đến gia đình đa thế hệ. Theo đó, dự án có các loại căn hộ 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ đến duplex, tophouse với các khung diện tích sử dụng phổ biến từ 48,5m2 đến khoảng 100m2. Trong đó, tỷ lệ căn hộ 1, và 2 phòng ngủ chiếm hơn 60%.

Cơ cấu này tạo nên nét riêng của The Aristo trong danh mục phát triển nhà ở hiện nay của Phú Mỹ Hưng. Theo định hướng của doanh nghiệp, The Aristo là dự án cuối cùng tại Phú Mỹ Hưng có loại căn hộ có phổ diện tích vừa phải. Vì vậy, đây là dự án có mức giá và tổng giá tốt nhất Phú Mỹ Hưng hiện nay, dự kiến mang tới cơ hội "dễ chọn - dễ mua - dễ sở hữu" với nhiều ưu đãi hấp dẫn từ chủ đầu tư.

Dự án được sử dụng nhiều vật liệu cao cấp đến từ các thương hiệu hàng đầu Châu Âu như gạch Florim (Ý), vòi Gessi (Đức), sàn gỗ Quickstep (Bỉ)...

Đại diện Phú Mỹ Hưng chia sẻ: "Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng hiện nay, chúng tôi kỳ vọng những chính sách này dự kiến sẽ giúp khách hàng linh hoạt hơn trong việc cân đối tài chính và lựa chọn phương án sở hữu phù hợp".

Trước đó, tối ngày 14/11/2026, Phú Mỹ Hưng tổ chức sự kiện ra mắt The Aristo và khai trương nhà mẫu tại Sales Gallery, thu hút khoảng 600 khách hàng và đối tác tham dự.

The Aristo trong chiến lược phát triển Phú Mỹ Hưng 2.0

Sau hơn 33 năm phát triển, Phú Mỹ Hưng đang bước vào giai đoạn tiếp theo với định hướng Phú Mỹ Hưng 2.0. Không chỉ chú trọng quy hoạch không gian ở, bổ sung các tiện ích, dịch vụ mới, doanh nghiệp còn đặt trọng tâm vào việc nâng cấp những không gian đã hiện hữu, từng bước hình thành một hệ sinh thái đa chức năng, nơi các hoạt động thương mại, tài chính, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, giải trí, y tế và dịch vụ cùng góp phần tạo nên chất lượng sống.

Ông Trương Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng cho biết: "Bước vào giai đoạn Phú Mỹ Hưng 2.0, chúng tôi tiếp tục kế thừa những nền tảng đã tạo dựng, đồng thời mở ra một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn hiện đại, toàn diện và hội nhập hơn. Đây không đơn thuần là sự phát triển về quy mô hay sản phẩm, mà là bước chuyển mình trong tư duy đầu tư và kiến tạo đô thị".

Phú Mỹ Hưng đang bước vào giai đoạn phát triển 2.0 với loạt công trình quy mô đang được triển khai và sẽ lần lượt hoàn thành từ 2027, khẳng định vai trò lõi trung tâm tầm vóc quốc tế của thành phố tại khu vực phía Nam.

Một trong những khu vực được xác định là trọng tâm đầu tư của Phú Mỹ Hưng 2.0 gồm Hồ Bán Nguyệt – Cầu Ánh Sao, gắn với Khu Thương mại Tài chính Quốc tế. Tại đây, doanh nghiệp lên kế hoạch phát triển thêm các công trình văn hóa, chăm sóc sức khỏe và nâng cấp cảnh quan, qua đó mở rộng vai trò của khu vực này trong đời sống đô thị.

Cụ thể, danh mục dự án dự kiến triển khai gồm nâng cấp cảnh quan Hồ Bán Nguyệt, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật Art Center và tổ hợp chăm sóc sức khỏe thuộc Bệnh viện Tâm Anh. Các công trình này sẽ lần lượt hoàn thành, đưa vào vận hành từ năm 2027 và 2028. Khu vực Hồ Bán Nguyệt sẽ có thêm các chức năng văn hóa, không gian nghệ thuật cộng đồng, và chăm sóc sức khỏe bên cạnh hoạt động thương mại, dịch vụ vốn đã hiện diện.

Bên cạnh nhóm công trình trên, Phú Mỹ Hưng còn có kế hoạch phát triển các tổ hợp thương mại, khách sạn 5 sao và cao ốc văn phòng hạng A. Giai đoạn tiếp theo của Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) cũng nằm trong kế hoạch đầu tư, với thời điểm dự kiến đưa vào vận hành từ năm 2031. Đây là những hạng mục hướng đến mở rộng hoạt động kinh doanh, lưu trú, hội nghị và triển lãm tại khu đô thị.

The Aristo tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Lương Bằng - Tuyến đường giữ vai trò kết nối các khu chức năng, đồng thời là trục phát triển các hoạt động thương mại, dịch vụ và giao lưu đô thị.

Như vậy, Phú Mỹ Hưng 2.0 không chỉ tập trung bổ sung các công trình mới mà còn nâng cao vai trò của những khu vực đã định hình. Nếu khu Hồ Bán Nguyệt được đầu tư thêm các chức năng văn hóa, nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe, thì các tổ hợp thương mại, khách sạn, văn phòng và SECC sẽ mở rộng hoạt động dịch vụ, kinh doanh và giao thương. Các hạng mục này được kỳ vọng góp phần hoàn thiện cấu trúc đô thị đa chức năng tại khu Nam TP.HCM.

"Khi hình thành, nơi đây sẽ trở thành một hệ sinh thái đô thị đa chức năng không chỉ phục vụ cư dân Phú Mỹ Hưng mà còn hướng đến người dân TP.HCM, du khách và cộng đồng quốc tế. Đó chính là tinh thần của Phú Mỹ Hưng 2.0: tiếp tục đầu tư để nâng tầm chất lượng đô thị, mở rộng trải nghiệm sống và gia tăng giá trị cho cộng đồng", ông Hưng cho biết.

Trong hành trình phát triển đó, The Aristo là một trong những dự án góp phần hoàn thiện diện mạo và chất lượng sống tại khu vực Nam Viên.

Đáng chú ý, The Aristo dự kiến bàn giao vào quý IV/2028, cùng mốc thời gian một số công trình trọng điểm thuộc kế hoạch Phú Mỹ Hưng 2.0 lần lượt hoàn thành và đi vào hoạt động. Cư dân sẽ có cơ hội thụ hưởng cả những giá trị hiện hữu lẫn một hệ sinh thái đô thị ngày càng hoàn thiện, đa dạng và giàu trải nghiệm.

The Aristo do BYG (Malaysia) thiết kế với cảm hứng từ ruộng bậc thang Tây Bắc, kết hợp ngôn ngữ thiết kế đương đại, tạo dấu ấn cho thương phố Broadway Nguyễn Lương Bằng.

Ông Hưng chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng The Aristo sẽ trở thành lựa chọn an cư của một cộng đồng cư dân trẻ thành đạt, năng động và có phong cách sống riêng, những người không chỉ tìm kiếm một nơi ở, mà còn mong muốn một môi trường sống tương xứng với những giá trị và thành tựu của mình".

Với Phú Mỹ Hưng, The Aristo không chỉ là một dự án mới, mà còn là một bước tiếp nối trong hành trình phát triển đô thị, nâng cao chất lượng sản phẩm và hiện thực hóa tầm nhìn Phú Mỹ Hưng 2.0.