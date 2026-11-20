Trong đó, căn hộ cao tầng tại các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ trở thành tâm điểm nhờ khả năng tối ưu không gian, hệ tiện ích đa dạng và năng lực thích ứng với những yêu cầu mới về chất lượng sống.

Nơi an cư bắt nhịp phong cách sống mới

Nhịp sống bận rộn khiến các gia đình thế hệ mới ngày càng ưu tiên những không gian ở tiện nghi, dễ vận hành và giúp tổ chức sinh hoạt hằng ngày hiệu quả hơn. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy sự quan tâm đối với căn hộ cao tầng.

Với cách tổ chức công năng trên cùng một mặt bằng, phòng khách, bếp, phòng ngủ và các không gian sinh hoạt chung trong căn hộ được kết nối liền mạch, giúp việc chăm sóc con nhỏ, quán xuyến gia đình và tương tác giữa các thành viên trở nên thuận tiện hơn, nhất là trong bối cảnh quỹ thời gian ngày càng hạn hẹp.

Lợi thế còn thể hiện ở những tiện ích gắn trực tiếp với đời sống thường nhật. Cư dân có thể gửi ô tô, xe máy tại tầng hầm và lên thẳng căn hộ bằng thang máy, hạn chế việc phải đi ngoài trời trong điều kiện mưa gió hoặc khi đi cùng trẻ nhỏ, mang theo hành lý. Với taxi hay xe công nghệ, điểm đón trả ngay tại sảnh cũng giúp hành trình trở nên nhẹ nhàng, nhanh gọn hơn.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm soát ra vào, an ninh tập trung cùng bộ máy quản lý vận hành phụ trách các mảng an ninh, kỹ thuật, vệ sinh và chăm sóc khách hàng góp phần duy trì sự ổn định trong quá trình an cư, đồng thời hỗ trợ xử lý các nhu cầu phát sinh hằng ngày của cư dân.

"Khi thu nhập và cơ cấu dân cư thay đổi, nhu cầu về nơi ở và chất lượng sống cũng thay đổi theo". PGS.TS Trần Đình Thiên

Tại các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, cư dân có thể tập luyện, thư giãn, dạo bộ, làm việc hoặc để trẻ vui chơi ngay trong nội khu. Việc thiết kế không gian sinh hoạt tách biệt luồng xe cơ giới cũng tạo cảm giác an tâm hơn, nhất là với trẻ nhỏ và người cao tuổi. Giá trị căn hộ từ đó được mở rộng qua khả năng giải phóng thời gian, nâng cao sự an toàn và tạo điều kiện để các thành viên tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Lý giải sự dịch chuyển này, PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng, cho rằng khi thu nhập và cơ cấu nghề nghiệp thay đổi, nhu cầu về nơi ở và chất lượng sống cũng thay đổi theo. Sự phát triển của công nghiệp, dịch vụ, công nghệ và logistics đang gia tăng lực lượng chuyên gia, lao động có thu nhập tốt, kéo theo nhu cầu nâng cấp chỗ ở và tiêu chuẩn môi trường sống.

"Thị trường đang ngày càng quan tâm nhiều hơn đến giá trị thực, chất lượng và khả năng sử dụng lâu dài của bất động sản".‎ Ông Đỗ Hữu Huỳnh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng

Thị trường theo đó phân hóa rõ hơn theo nhu cầu sống và đặc điểm của từng nhóm cư dân. Người trẻ ưu tiên không gian hiện đại, tiện nghi, kết nối dễ dàng và có cơ hội giao lưu với cộng đồng cùng phong cách sống; gia đình có con nhỏ chú trọng không gian, tiện ích và môi trường phát triển của trẻ; nhóm chuyên gia đề cao dịch vụ và chất lượng sống; người cao tuổi mong muốn sống gần con cháu, duy trì giao lưu, vận động thường xuyên và tận hưởng môi trường tốt cho sức khỏe. Sự thay đổi này đòi hỏi nguồn cung nhà ở phải đa dạng, đồng thời xác định rõ nhu cầu của từng nhóm khách hàng.

Từ căn hộ đến hệ sinh thái sống: giá trị của một khu đô thị đồng bộ

Nếu căn hộ giải quyết bài toán tối ưu không gian và công năng, thì một khu đô thị được quy hoạch chỉn chu mở rộng giá trị ấy thành trải nghiệm sống toàn diện hơn. Nơi an cư được đặt trong một tổng thể có cảnh quan, tiện ích, dịch vụ và hạ tầng kết nối, cư dân có thêm điều kiện tổ chức cuộc sống hài hoà, chủ động và giàu trải nghiệm.

Theo ông Đỗ Hữu Huỳnh, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Hải Phòng khóa VI (nhiệm kỳ 2026 - 2031), có năm yếu tố then chốt ảnh hưởng đến giá trị bất động sản thành phố Cảng trong dài hạn, gồm chất lượng tăng trưởng kinh tế và việc làm; hạ tầng và khả năng rút ngắn thời gian di chuyển; sự hình thành cộng đồng cư dân cùng các dịch vụ thiết yếu; pháp lý và năng lực chủ đầu tư; giá mua và chi phí nắm giữ. Ông cũng nhận định dòng vốn thời gian tới sẽ quan tâm nhiều hơn đến nhà ở phục vụ nhu cầu thực, đặc biệt là căn hộ cao tầng hiện đại, cùng các đô thị xanh, sinh thái được quy hoạch bài bản.

The Harbor Skyline hướng đến mô hình sống kết hợp giữa căn hộ hiện đại, cảnh quan xanh và hệ sinh thái tiện ích đa dạng.

Đặt trong xu hướng đó, The Harbor Skyline trên đảo Vũ Yên là một trong những dự án cao tầng quy mô lớn đang hình thành tại không gian phát triển mới của Hải Phòng. Chính thức động thổ ngày 4/11/2026 với quy mô gần 50 ha, dự án được định hướng theo mô hình "thành phố cao tầng trên đảo", tích hợp nhà ở, cảnh quan, tiện ích và không gian sinh hoạt cộng đồng trong cùng một tổng thể.

Dự án do MIK Group phát triển - doanh nghiệp với hơn một thập kỷ kinh nghiệm phát triển bất động sản cao tầng, đã bàn giao hơn 20.000 căn hộ cho hơn 30.000 khách hàng trên cả nước. The Harbor Skyline được kỳ vọng tiếp nối cách tiếp cận phát triển đồng bộ của MIK Group, kiến tạo môi trường sống cao cấp, trọn vẹn trên đảo Vũ Yên.

Tại đây, hệ tiện ích nội khu được phát triển theo nhu cầu phong phú của cư dân. Hồ bơi, khu thể thao đáp ứng nhu cầu vận động; hồ thủy liệu pháp, vườn cảm giác, khu yoga và thiền định mở ra những khoảng thời gian thư giãn; không gian co-working tạo điều kiện làm việc linh hoạt; các khu vực sinh hoạt chung tăng cơ hội gặp gỡ và giao lưu cộng đồng,...

Giá trị sống tiếp tục được bồi đắp nhờ hệ sinh thái tiện ích quốc tế Royal Island với sân golf, bến du thuyền, Học viện Cưỡi ngựa, hệ thống công viên, trung tâm thương mại,... Mặt nước và cảnh quan tự nhiên của đảo Vũ Yên cũng được khai thác như một phần của môi trường sống, tạo thêm không gian cho các hoạt động ngoài trời và những khoảng thư thái trong đời sống hằng ngày.

Với những dự án như The Harbor Skyline (Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất để làm nhà ở thương mại tại đảo Vũ Yên), bài toán dài hạn vì thế nằm ở khả năng hiện thực hóa các lợi thế quy hoạch thành chất lượng sống có thể cảm nhận mỗi ngày. Khi ngôi nhà được đánh giá bằng cả những trải nghiệm diễn ra bên ngoài cánh cửa căn hộ, một khu đô thị đáng sống sẽ trở thành nền tảng quan trọng để hình thành giá trị bất động sản bền vững.