Chiều 18/11, Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Nam Trạch kiểm tra hoạt động khai thác cát của Công ty TNHH XDTH Lâm Hải trên sông Dinh, đoạn qua thôn Liên Hòa.

Các phương tiện hút cát đều nằm ngoài phạm vi cấp phép.

Tại khu vực thượng nguồn, tổ công tác phát hiện ông T.Đ.N. (SN 1973) đang vận hành một phương tiện tự chế, hút cát từ lòng sông lên thẳng thùng xe tải biển kiểm soát 73C-176.xx. Thời điểm kiểm tra, trên xe có khoảng 3 m³ cát. Ông N. khai được doanh nghiệp thuê với tiền công 300.000 đồng/ngày, cát được bán với giá 200.000 đồng/m³.

Kiểm tra tiếp ở hạ nguồn, lực lượng chức năng phát hiện thêm 5 phao gắn thiết bị hút cát. Trong số này, 2 phao đang hoạt động, có 4 người vận hành.

Tại thời điểm kiểm tra, những người liên quan chưa xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản, phương án khai thác, phương án bảo đảm an toàn và giấy tờ phương tiện. Qua xác định tọa độ, tổ công tác ghi nhận các vị trí đang khai thác đều nằm ngoài phạm vi được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Tổ công tác yêu cầu dừng khai thác, lập biên bản và tạm giữ 6 phao gắn động cơ hút cát, một xe tải, khoảng 3 m³ cát trên xe cùng một đống cát chưa xác định khối lượng.

Thủy đoàn 1 đang phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.