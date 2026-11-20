Cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đang bước vào những công đoạn thi công cuối cùng. Với tiến độ hiện tại, dự kiến công trình sẽ hoàn thành, đưa vào phục vụ người dân TP.HCM dịp Tết Đinh Mùi 2027.

Tại công trường, hoạt động thi công đang được triển khai khẩn trương với 5 cẩu lớn, nhiều xà lan chuyên dụng cùng hệ thống thiết bị nâng, hút hạng nặng. Đội ngũ cán bộ, kỹ sư và công nhân được huy động làm việc liên tục để đẩy nhanh tiến độ.

Ở khu vực cầu thép chính, tính đến ngày 18/11, công tác tháo dỡ hệ dầm tạm đã gần hoàn tất. Tập đoàn Đại Dũng cho biết dự kiến hoàn thành việc tháo dỡ hệ khung tạm ngay trong ngày 19/11, đồng thời hoàn thiện bản mặt cầu để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu Đạt Phương triển khai thảm nhựa.

Đại Dũng hiện đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc liên quan đến kết cấu cầu. Mỗi ngày, doanh nghiệp huy động khoảng 38 nhân sự trực tiếp thi công, cùng các thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác tháo dỡ giàn giáo và hoàn thiện kết cấu.

Đại Dũng hiện đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng công việc liên quan đến kết cấu cầu (Ảnh: VTC News).

Trước đó, ngày 16/10, tổ hợp kết cấu vòm thép và hệ khung đỡ của cầu đi bộ đã được hạ thủy thành công xuống sà lan chuyên dụng tại cảng Đông Xuyên, nơi đặt nhà máy của Tập đoàn Đại Dũng.

Để vận chuyển tổ hợp có tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn, đơn vị thi công huy động khoảng 30 mô-đun xe tự hành đa trục SPMT. Đây là thiết bị vận tải hạng nặng có khả năng nâng, di chuyển và xoay linh hoạt, cho phép đưa những cấu kiện có kích thước lớn từ bờ xuống phương tiện đường thủy.

Quá trình hạ thủy bắt đầu từ đêm 15/10 và kéo dài khoảng 4 giờ. Trước khi thực hiện, các đơn vị liên quan đã rà soát kỹ phương án thi công, trình tự di chuyển, phân công nhiệm vụ và các biện pháp bảo đảm an toàn.

Trong tổng trọng lượng 3.400 tấn, phần kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn, còn hệ khung thép chuyên dụng phục vụ nâng đỡ, vận chuyển và lắp đặt nặng khoảng 2.000 tấn. Cả hai bộ phận đều được tổ hợp tại nhà máy Đại Dũng trước khi đưa xuống sà lan.

Đáng chú ý, trước khi hạ thủy, toàn bộ tổ hợp đã trải qua quá trình thử tải và quan trắc liên tục trong khoảng 24 giờ. Các thiết bị đo được bố trí tại những vị trí trọng yếu nhằm ghi nhận thông số kỹ thuật, đánh giá độ ổn định, độ võng và độ cứng của kết cấu.

Sau khi được lai dắt đến công trường, tổ hợp kết cấu thép được triển khai lắp đặt để kết nối nhịp chính của cây cầu với hai bờ sông. Đây là một trong những hạng mục quan trọng, quyết định hình dáng và khả năng kết nối của toàn bộ công trình.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công vào tháng 3/2025, có tổng chiều dài khoảng 720 m, tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Công trình được triển khai theo phương thức xã hội hóa, do Nutifood tài trợ.

Thiết kế cây cầu lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, biểu tượng gắn liền với vùng đất Nam Bộ. Khi hoàn thành, công trình sẽ kết nối khu vực Công viên Bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm, tạo thêm không gian đi bộ, ngắm cảnh ven sông cho người dân và du khách.

Khi hoàn thành, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn sẽ kết nối khu vực Công viên Bến Bạch Đằng với khu đô thị mới Thủ Thiêm

Về Tập đoàn Đại Dũng, đây là doanh nghiệp từng xuất hiện tại nhiều công trình quy mô lớn trong nước. Đáng chú ý, Tập đoàn Đại Dũng chính là đơn vị thực hiện mái vòm thép khổng lồ nặng khoảng 24.000 tấn tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Công trình có tổng diện tích gần 105.000 m², tương đương khoảng 10,5 ha, chiều cao đỉnh mái đạt 57 m. Mái vòm này hiện được xem là lớn nhất hành tinh.

Tập đoàn Đại Dũng do ông Trịnh Tiến Dũng, doanh nhân quê xã Định Tân, tỉnh Thanh Hóa, sáng lập và điều hành. Khởi đầu từ một xưởng cơ khí tại TP.HCM vào năm 1995, doanh nghiệp từng bước phát triển trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và kết cấu thép, tham gia thi công nhiều dự án lớn trong nước và quốc tế.

Trong năm 2026, Đại Dũng tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại nhiều dự án quy mô lớn. Doanh nghiệp tham gia thi công kết cấu thép sân vận động PVF tại Hưng Yên, nhận thông báo trúng thầu sân vận động VinFast – Trống Đồng, đồng thời triển khai các gói thầu tại cầu An Biên và sân bay Quảng Trị.

Ở lĩnh vực công nghiệp – năng lượng, Đại Dũng tham gia gia công kết cấu thép cho nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp công suất 120 MW; triển khai thỏa thuận sản xuất cẩu cảng STS, RTG, cùng các hợp đồng liên quan đến trạm biến áp và đường dây 110 kV tại khu vực miền Tây và miền Nam.